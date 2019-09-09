Россия - Казахстан - Советский спорт
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ФутболЧЕ-2020 - квалификация
ЧЕ-2020 - квалификация6-й тур / 09 сентября 2019 21:45Не начался
Россия
0 : 0
Казахстан
Новости
19:26 Футбол Российские юниоры в третий раз сыграли вничью на международном турнире
19:05 Футбол Россия - Казахстан. Текстовая трансляция - в 21:45 по московскому времени
18:55 Хоккей Максим Сушинский: «Авангард» не собирается предлагать контракт Бурдасову
18:52 Футбол Неманья Видич: Гвардиола изменил Месси. До работы с ним Лео был предсказуем
18:32 ММА Александр Самедов: Уже сейчас можно назвать Хабиба великим бойцом
18:16 Футбол Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
18:08 Экс-защитник «Вашингтона» Орпик получил должность в структуре клуба
17:47 Футбол Тадич вслед за Йовичем получил травму в сборной Сербии
17:39 Теннис Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой
17:20 Футбол Санчес надеется, что «Интер» выкупит его у «Манчестер Юнайтед»
17:09 Футбол За десять лет «Монако» заработал на трансферах один миллиард евро
16:52 Хоккей «Барыс» обыграл на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ
16:31 Бокс Дмитрий Бивол: Альварес дышит как паровоз, у Ковалева с этим похуже
16:17 Футбол Егор Титов: С Казахстаном нужно сыграть в свой футбол, который мы показали в Глазго
15:56 ММА Александр Емельяненко: Пусть Кокляев собирает 10 единомышленников, а я их буду «выносить» (видео)
15:32 Футбол «Реал» хочет оформить трансфер Эриксена зимой. «Ювентус» также претендует на игрока
15:15 Футбол Алексей Сорокин – о матчах Евро в Санкт-Петербурге: У нас пять покупателей на один билет
15:05 Теннис Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта
14:53 Футбол «Манчестер Сити» – первый клуб в истории, потративший на трансферы 1 млрд евро
14:41 ММА Минаков: Фергюсон – очень жесткий боец. Его поединок с Хабибом буду смотреть в сильном напряжении
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