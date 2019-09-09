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Футбол
ЧЕ-2020 - квалификация
ЧЕ-2020 - квалификация
6-й тур /
09 сентября 2019 21:45
Не начался
Россия
0 : 0
Казахстан
Новости
19:26
Футбол
Российские юниоры в третий раз сыграли вничью на международном турнире
19:05
Футбол
Россия - Казахстан. Текстовая трансляция - в 21:45 по московскому времени
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Максим Сушинский: «Авангард» не собирается предлагать контракт Бурдасову
18:52
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Экс-защитник «Вашингтона» Орпик получил должность в структуре клуба
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Тадич вслед за Йовичем получил травму в сборной Сербии
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17:20
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Санчес надеется, что «Интер» выкупит его у «Манчестер Юнайтед»
17:09
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За десять лет «Монако» заработал на трансферах один миллиард евро
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Дмитрий Бивол: Альварес дышит как паровоз, у Ковалева с этим похуже
16:17
Футбол
Егор Титов: С Казахстаном нужно сыграть в свой футбол, который мы показали в Глазго
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15:05
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Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта
14:53
Футбол
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14:41
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Минаков: Фергюсон – очень жесткий боец. Его поединок с Хабибом буду смотреть в сильном напряжении
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