Лион - Зенит - Советский спорт
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ФутболЛига чемпионов
Лига чемпионов1-й тур / 17 сентября 2019 19:551-й тайм, 26'
Лион
0 : 0
Зенит

Составы команд

  • 1. Лопеш (вр)
  • 5. Денайер (к)
  • 6. Марсело
  • 9. Дембеле
  • 10. Траоре
  • 11. Депай
  • 12. Мендес
  • 14. Дюбуа
  • 17. Рейне - Аделаиде
  • 28. Коне
  • 29. Тусар
  • 99. Лунев (вр)
  • 3. Дуглас Сантос
  • 4. Осорио
  • 5. Барриос
  • 6. Иванович (к)
  • 7. Азмун
  • 11. Дриусси
  • 15. Караваев
  • 18. Жирков
  • 22. Дзюба
  • 44. Ракицкий
    • Текстовая трансляция
  • Страшно сейчас было! Дюбуа справа настиг мяч у лицевой и мягко зачерпнул на Дембеле! Луневу не хватило роста, а Дембеле везения.
  • Осорио и Ивановича продолжает штормить, они нелепо не разбираются перед штрафной и Дембеле без раздумий пробивает в направлении левой "девятки" - немного промазал.
  • Трибуны негодуют - это реакция на попадание мяча в руку Осорио в штрафной Зенита. Арбитр непреклонен.
  • Денайера я бы сейчас испачкал в грязи, дал большой автомат и он стал бы похож на персонажа из фильма "Хищник".

  • Ой. Между прочим, это был голевой момент сейчас! Ивановичу чуть-чуть не хватило роста, чтобы акцентировано пробить головой с линии вратарской. Пробил волосами и этого было недостаточно.
  • Достаточно пространства в середине поля, но не пользуется этим Зенит, так как в атаке недостаточно народа.
  • Дзюба в касание на Дриусси, а тот сразу низом на Жиркова и тут же подача. Пока ничего страшного ни для кого.
  • Лунев играет кулаками оптимально после длинного кросса слева.
  • Экс-экс-экс наставник Зенита крупным планом на трибуне. Добрый вечер, Виллаш-Боаш.
  • Дзюба уходит сильно направо и откликается на рывок Караваева, адресуя ему обратный пас. После прострела новичка Зенита мяч оказывается в руках у Лопеша.
  • А вот и первый угловой у ворот Зенита справа.
  • Около восьми минут Лион имел ощутимый игровой перевес, другой вопрос, что этот самый перевес был на черепашьих скоростях.
  • Пожарный отбор мяча в штрафной Зенита в исполнении Караваева, а ВАР, как известно, не дремлет. В этом эпизоде обошлось.
  • Что там с планом у Сергея Семака на этот матч мы пока не знаем, но Лион как-то подозрительно легко вернул себе мяч и территорию.
  • Второй удар из-за пределов штрафной. Снова в створ и снова неопасно. Лунев прилег влево и мяч поймал.
  • Немного сонная борьба за мяч на половине поля гостей - Лион проводит свою очередную атаку.
  • А вот и первый основательный подход к штрафной Зенита. Передача по воздуху справа угрозы не несет, как и удар издали.
  • Дембеле на правом фланге атаки Лиона нарушает правила в борьбе с Ивановичем.
  • Денайер в подкате прерывает прострел Караваева, а вот и первый удар в створ: по центру пробил... кажется это был Барриос.
  • Дзюба играет верх, сбрасывает мяч на Азмуна, а сам устремляется в штрафную. Обратная передача плохая.
  • Первая подача Жиркова слева вносит сумятицу в центр штрафной площади Лиона.
  • Вау. На центральных трибунах отчаянно зияют пустоты. Где народ?
  • Игра началась!
  • Отметим, что в прошлом еврокубковом сезоне "Лион" и "Зенит" пробивались в 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
  • "Зенит", напомним, уже очень давно не побеждал в Лиге чемпионов в гостях. Серия внушительная - в девяти матчах всего две ничьи, остальное проиграно. Сегодня у команды появляется первый из трех шансов прервать неприятную тенденция.
  • "Советский спорт" приглашает вас на футбол. "Зенит" проведет свой первый матч групповой стадии Лиги чемпионов в гостях против французского "Лиона".
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