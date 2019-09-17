Лига чемпионов1-й тур / 17 сентября 2019 19:551-й тайм, 26'
Лион
0 : 0
Зенит
Составы команд
1. Лопеш (вр)
5. Денайер (к)
6. Марсело
9. Дембеле
10. Траоре
11. Депай
12. Мендес
14. Дюбуа
17. Рейне - Аделаиде
28. Коне
29. Тусар
99. Лунев (вр)
3. Дуглас Сантос
4. Осорио
5. Барриос
6. Иванович (к)
7. Азмун
11. Дриусси
15. Караваев
18. Жирков
22. Дзюба
44. Ракицкий
Текстовая трансляция
Страшно сейчас было! Дюбуа справа настиг мяч у лицевой и мягко зачерпнул на Дембеле! Луневу не хватило роста, а Дембеле везения.
Осорио и Ивановича продолжает штормить, они нелепо не разбираются перед штрафной и Дембеле без раздумий пробивает в направлении левой "девятки" - немного промазал.
Трибуны негодуют - это реакция на попадание мяча в руку Осорио в штрафной Зенита. Арбитр непреклонен.
Денайера я бы сейчас испачкал в грязи, дал большой автомат и он стал бы похож на персонажа из фильма "Хищник".
Ой. Между прочим, это был голевой момент сейчас! Ивановичу чуть-чуть не хватило роста, чтобы акцентировано пробить головой с линии вратарской. Пробил волосами и этого было недостаточно.
Достаточно пространства в середине поля, но не пользуется этим Зенит, так как в атаке недостаточно народа.
Дзюба в касание на Дриусси, а тот сразу низом на Жиркова и тут же подача. Пока ничего страшного ни для кого.
Лунев играет кулаками оптимально после длинного кросса слева.
Экс-экс-экс наставник Зенита крупным планом на трибуне. Добрый вечер, Виллаш-Боаш.
Дзюба уходит сильно направо и откликается на рывок Караваева, адресуя ему обратный пас. После прострела новичка Зенита мяч оказывается в руках у Лопеша.
А вот и первый угловой у ворот Зенита справа.
Около восьми минут Лион имел ощутимый игровой перевес, другой вопрос, что этот самый перевес был на черепашьих скоростях.
Пожарный отбор мяча в штрафной Зенита в исполнении Караваева, а ВАР, как известно, не дремлет. В этом эпизоде обошлось.
Что там с планом у Сергея Семака на этот матч мы пока не знаем, но Лион как-то подозрительно легко вернул себе мяч и территорию.
Второй удар из-за пределов штрафной. Снова в створ и снова неопасно. Лунев прилег влево и мяч поймал.
Немного сонная борьба за мяч на половине поля гостей - Лион проводит свою очередную атаку.
А вот и первый основательный подход к штрафной Зенита. Передача по воздуху справа угрозы не несет, как и удар издали.
Дембеле на правом фланге атаки Лиона нарушает правила в борьбе с Ивановичем.
Денайер в подкате прерывает прострел Караваева, а вот и первый удар в створ: по центру пробил... кажется это был Барриос.
Дзюба играет верх, сбрасывает мяч на Азмуна, а сам устремляется в штрафную. Обратная передача плохая.
Первая подача Жиркова слева вносит сумятицу в центр штрафной площади Лиона.
Вау. На центральных трибунах отчаянно зияют пустоты. Где народ?
Игра началась!
Отметим, что в прошлом еврокубковом сезоне "Лион" и "Зенит" пробивались в 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
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