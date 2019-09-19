Матч завершен. Краснодар безобразно начинает групповой этап Лиги Европы, получая пять мячей в Швейцарии. Это был тихий ужас и негромкий мрак от начала и до конца.
Ну вот, что и требовалось. 5:0.
Феерический бардак. Внимание: в борьбе с Мартыновичем Вильена вонзает мяч в свои ворота.
Зуффи ударом с левой ноги отправляет мяч точно под дальнюю штангу.
Каким-то диким образом умудряются не забить сейчас последовательно Сулейманов и Игнатьев!
Закончен первый тайм. Который Краснодар провел очень неудачно, особенно первую его половину и пока счет на табло совершенно логичен.
Ну вот, здравствуйте. Кевин Буа делает дубль.
Первый шанс для Краснодара! Ольссон отобрал мяч у Алдерета справа, вошел в штрафную, пробил, а на добивании не смог поразить ворота Сулейманов!
Грандиозная ошибка Мартыновича. Просто голевой пас человек сделал, а Кевин Буа убежал по центру и подсек мяч мимо Сафонова.
И очень быстро Базель открывает счет!
Первый голевой момент! Совершенно свободно дают пробить Фраю с угла вратарской. Удар с правой ноги парирует Сафонов.