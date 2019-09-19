Базель - Краснодар - Советский спорт
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Лига Европы1-й тур / 19 сентября 2019 19:55Окончен
Базель
5 : 0
Краснодар

Составы команд

  • 1. Омлин (вр)
  • 4. Комерт
  • 5. Видмер
  • 6. Алдерете
  • 7. Зуффи
  • (10. Кампо, 81)
  • 14. Штокер (к)
  • (11. Окафор, 58)
  • 20. Фрай
  • 28. Петретта
  • 33. Буа
  • 34. Джака
  • 98. Кабрал
  • (15. Риверос, 66)
  • 39. Сафонов (вр)
  • 4. Мартынович (к)
  • 5. Спаич
  • 6. Рамирес
  • 10. Вандерсон
  • 14. Ольссон
  • (21. Намли, 60)
  • 17. Игнатьев
  • (33. Берг, 67)
  • 52. Вильена
  • 77. Камболов
  • (47. Уткин, 46)
  • 93. Сулейманов
  • 98. Петров
    • Текстовая трансляция

  • Матч завершен. Краснодар безобразно начинает групповой этап Лиги Европы, получая пять мячей в Швейцарии. Это был тихий ужас и негромкий мрак от начала и до конца.
  • Две минуты добавлено к этому зрелищу.
  • Товарищи, будем прекращать безобразие. Но время пропустить шестой мяч еще есть!
  • Базель просто гуляет по штрафной Краснодара после атаки хозяев три в три. Мрачно вообще.
  • Окафор караулит отскок в штрафной после прострела слева и ударом с левой отправляет мяч в цель.
  • Замена в составе Базеля: вместо Зуффи на поле выходит Кампо.

  • Ну вот, что и требовалось. 5:0.
  • Печальный раздрай в обороне продолжается. Полагаю, что если бы Базель очень хотел, то еще бы парочку мячей мог бы закинуть.
  • Сулейманов наносит плотный удар, но мяч летит по центру, а следовательно для Омлина особых проблем нет.
  • Против Спаича сыграно с нарушением правил, но чуть будь проворнее игрок Базеля - можно было один на один убегать.
  • Десять ярких минут для Базеля после перерыва и все оставшееся время игрокам на поле надо что-то делать.
  • Берг на поле. Поменял он Игнатьева.
  • Замена в составе Базеля: вместо Кабрала на поле выходит Риверос.
  • Мартынович в середине поля прилично наподдал Буа. Ну, надо полагать за все хорошее, а именно за дубль.
  • Намли на поле выходит в составе Краснодара и меняет он Ольссона.
  • Замена в составе Базеля: вместо Штокера на поле выходит Окафор.
  • Живописный поворот. Каких-то пять минут назад счет вполне мог стать 2:1, а вот теперь 4:0.

  • Феерический бардак. Внимание: в борьбе с Мартыновичем Вильена вонзает мяч в свои ворота.
  • Буа слева в поисках хет-трика уходит от Мартыновича и пробивает в правый угол - Сафонов переводит на угловой.

  • Зуффи ударом с левой ноги отправляет мяч точно под дальнюю штангу.
  • Омлин сыграл превосходно, конечно. А почти сразу же Базель вгоняет третий мяч в сетку ворот Сафонова. Оптимальный тачдаун.

  • Каким-то диким образом умудряются не забить сейчас последовательно Сулейманов и Игнатьев!
  • Капитан Базеля Штокер нарушает правила в центральном круге. Первое предупреждение в матче.
  • Вильена в середине поля пытается найти впереди партнера. Пока получается так себе.
  • Замена в составе Краснодара: Данил Уткин выходит на поле вместо Руслана Камболова.

  • Закончен первый тайм. Который Краснодар провел очень неудачно, особенно первую его половину и пока счет на табло совершенно логичен.
  • Второй тайм стартовал.
  • Вандерсон слева разбегается, получает мяч и, сместившись в центр, пробивает сильно с правой и очень неточно, увы.
  • Самое обидное, что Базель совершает полно ошибок на своей половине. Надо просто уже начинать их за это наказывать.
  • Потеря мяча на чужой половине поля Сулейманова привела к тому, что пошла быстрая атака Базеля, Штокер классно вывел один на один Буа и тот второй раз сегодня казнил Сафонова.
  • Камболов завершал хорошую атаку Краснодара ударом из-за пределов штрафной. Выше перекладины.

  • Ну вот, здравствуйте. Кевин Буа делает дубль.
  • Блокирован удар Вандерсона после выноса из штрафной, загруз мяча теперь слева, а там Мартынович и Спаич пробить головой по воротам не сумели.
  • Петров так удачно оставил мяч в поле, что попал в руку игроку Базеля.
  • Спаич остановил атаку Базеля, потащил мяч вперед и против него нарушили правила в середине.
  • Удар головой Кабрала с восьми метров после подачи углового слева! Мяч пролетел над перекладиной.
  • Нет, ну Краснодар, конечно, продолжает чудить в обороне, а это значит, что моменты у Базеля еще будут возникать. Вот как сейчас.
  • Вильена справа ушел от противника и мягко загрузил мяч... в никуда. Грустно.
  • Обидно! Вильена здорово подкараулил отскок от противника на линии штрафной, тут же покатил мяч на Вандерсона, а тот в положении вне игры находился.
  • Вандерсон слева набирает ход, смещается в центр и отпускает от себя мяч.
  • Да, пожалуй что мог Шапи поделиться мячом с партнерами, но решение было принято. Жаль, на пустом месте придумали себе момент и могли сравнять счет.

  • Первый шанс для Краснодара! Ольссон отобрал мяч у Алдерета справа, вошел в штрафную, пробил, а на добивании не смог поразить ворота Сулейманов!
  • Вандерсон совершил перехват на половине поля Базеля и заставил на себе нарушить правила.
  • Хорошенько! Руслан Камболов предпринял решение пробить издали, отчаянный бросок голкипера, а мяч всколыхнул сетку с внешней стороны.
  • Фрай наносит обводящий удар из-за пределов штрафной в направлении правого нижнего угла - Сафонов переводит на угловой. Мяч шел мимо, но нельзя было рисковать.
  • Нарушены правила против Сулейманова на половине поля хозяев.
  • Мартынович и Кабрал стукнулись головами в штрафной Краснодара после навеса справа.
  • Ничего себе! Метров с тридцати сильно запущен мяч в сторону ворот Сафонова! Рядом со штангой.
  • Кабрал после удобной передачи в штрафной пробивает очень неточно в касание.
  • Вильена в середине поля под прессингом находится и вынужден играть назад.
  • Одна из первых попыток сегодня у Краснодара провести атаку завершается неточным прострелом Ольссона.
  • Петров смещается на позицию центрального защитника и в прыжке играет головой.

  • Грандиозная ошибка Мартыновича. Просто голевой пас человек сделал, а Кевин Буа убежал по центру и подсек мяч мимо Сафонова.

  • И очень быстро Базель открывает счет!
  • Пока Краснодар начисто лишен возможности создавать хотя бы намеки на атакующие действия.
  • Второй удар в створ гостей. Кабрал пробил с линии штрафной - снова в деле Сафонов.
  • Ольссон нарушает правила против Джаки в середине поля.

  • Первый голевой момент! Совершенно свободно дают пробить Фраю с угла вратарской. Удар с правой ноги парирует Сафонов.
  • Очень много свободных мест на центральной трибуне. Такую же картину мы наблюдали в Лионе недавно.
  • Сулейманов активно помогает обороны на позиции правого защитника.
  • Могло быть опасно сейчас после проброса мяча головой в сторону штрафной Сафонова, против Зуффи пришлось сыграть в подкате.
  • Игра началась!
  • Команды приглашаются на поле.
  • Всем доброго вечера! "Советский спорт" продолжает рассказ о выступлении российских клубов в еврокубках. После удачного старта "Зенита" и "Локомотива" в Лиге чемпионов хочется продолжения в Лиге Европы. Начинаем с текстовой трансляции матча "Базель" - "Краснодар". Ведущий - Александр Федоровский. Не пропустите!
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