Закончен первый тайм. Пока Бенфика действует в полном соответствии со своим статусом домашней команды, а Зенит ведет в счете, хотя вполне мог забить больше, чем один.
Первое предупреждение в матче получает Ракицкий за снос Таарабта. Атака, к слову, просматривалась у португальцев довольно опасная.
ГОООООООЛ!!! Зенит выходит вперед!
Первый же угловой едва не приводит к голу! Подача слева и удар головой в правый угол - Лунев отчаянно не доставал, но мяч прошел рядом со стойкой. Ничего себе.
Оптимальный бардак в штрафной гостей после грандиозного рывка Азмуна! Как не забил Азмун, как не забил Дзюба? Слишком много вопросов на единицу времени.