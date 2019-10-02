Зенит - Бенфика - Советский спорт
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Лига чемпионов2-й тур / 02 октября 2019 22:00Перерыв
Зенит
1 : 0
Бенфика

Составы команд

  • 99. Лунев (вр)
  • 3. Дуглас
  • 5. Барриос
  • 6. Иванович (к)
  • 7. Азмун
  • 11. Дриусси
  • 17. Шатов
  • 19. Смольников
  • 22. Дзюба
  • 27. Оздоев
  • 44. Ракицкий
  • 99. Влаходимос
  • 3. Гримальдо
  • 5. Фейса
  • 6. Рубен Диаш
  • 8. Габриэль
  • 14. Сеферович
  • 21. Пицци
  • 27. Рафа Силва
  • 33. Жардел (к)
  • 49. Таарабт
  • 84. Тавареш
    • Текстовая трансляция

  • Закончен первый тайм. Пока Бенфика действует в полном соответствии со своим статусом домашней команды, а Зенит ведет в счете, хотя вполне мог забить больше, чем один.
  • Дзюба с места правого инсайда настолько точно подает мяч в голову Азмуну, что бить реально неудобно. Немного смешно, но так бывает.

  • Первое предупреждение в матче получает Ракицкий за снос Таарабта. Атака, к слову, просматривалась у португальцев довольно опасная.
  • Офсайдом завершается очередная атака Бенфики, а вот Шатов ждал Смольникова справа, но так и не дождался.
  • Дриусси получает мяч перед штрафной и наносит обводящий удар с правой! Немного неточно.
  • После подачи углового справа Иванович и Дзюба едва не треснулись головами в борьбе за верховой мяч в штрафной Бенфики.
  • Лунев какие-то чудеса творит в своей штрафной при обработке мяча, но все обошлось для Зенита в этом эпизоде.
  • Есть ощущение, что Зенит постепенно приглашает противника на свою половину, но тот как назло не особенно атакует. Что ж, это тоже неплохо.
  • Смольников и Рафа Силва столкнулись в середине поля. Кто виноват? Игрок Зенита.
  • Нападение Зенита под угрозой: требуется еще медицинская помощь Дзюбе, а к тому же еще и Азмуну немного прилетело. Оба в строю.
  • Барриос просто уничтожает попытку Бенфики провести атаку по центру.
  • А теперь штрафной на половине поля Бенфики после фола на Дзюбе. Пошла подача Дриусси и не слишком согласованно действовали защитники гостей.
  • Длинная и высокая передача с правого фланга в направлении штрафной Зенита - никаких проблем для Лунева.
  • Шатов слева смещается чуть в центр и с левой ноги неточно, но очень прилично пробивает в направлении дальнего угла.
  • Как и в Лионе Зенит забивает первым. Посмотрим как будет на этот раз. Отдельный респект Оздоеву - он буквально выкопал этот мяч для Дзюбы.
  • Тотальный привоз осуществляет Фейса под жестким прессингом Оздоева! Мяч отлетает к Дзюбе и тот не упускает своего шанса.

  • ГОООООООЛ!!! Зенит выходит вперед!
  • Пицци решается на плотный удар с правого подъема из-за пределов штрафной - Лунев фиксирует мяч.
  • Бенфика в позиционном наступлении на половине поля Зенита.
  • Из центра передача низом направо, Оздоев изящно пропускает мяч под собой, а Дзюба простреливает на Азмуна. Перехват.
  • Увы, но пока заметно, что игра подравнялась, а какой был шанс залепить мяч в ворота в тот момент, когда еще никто толком играть не начинал.
  • Дзюба оттянулся чуть вглубь и покатил мяч налево - на этом атака Зенита была завершена.
  • Да, в самом деле мяч задел перекладину ворот Бенфики, только вот навешивал как показалось, не Шатов. Ну да ладно, это как-то можно пережить. Момент в любом случае был шальной.
  • Ракицкий завозился с мячом в опасной зоне, сыграл низом на Барриоса, тот проскочил мимо противника в опорной зоне и имитировал падение. Арбитр разобрался идеально и игру не остановил.
  • Разыграли этот стандарт и в результате с левой ноги Шатов навесил в сторону вратарской и показалось, что мяч скользнул по перекладине.
  • Угловой у ворот Бенфики справа.
  • Зенит создал свой первый голевой момент в результате активности справа и теперь именно через эту зону команде нравится проводить атаки.

  • Первый же угловой едва не приводит к голу! Подача слева и удар головой в правый угол - Лунев отчаянно не доставал, но мяч прошел рядом со стойкой. Ничего себе.
  • Первый голевой возник очень быстро, был не использован, но нужно продолжать в том же духе.

  • Оптимальный бардак в штрафной гостей после грандиозного рывка Азмуна! Как не забил Азмун, как не забил Дзюба? Слишком много вопросов на единицу времени.
  • Уже на 30 секунде следует пусть неопасный, но все же удар в сторону ворот в исполнении Магомеда Оздоева.
  • С посещаемостью сегодня почти полный порядок, ну а теперь к делу. Стартовал первый тайм.
  • Испанская бригада работает на этом матче во главе с Карлосом Гранде.
  • Все готово к началу матча!
  • Молодежка "Зенита" потерпела сегодня унизительное поражения от "Бенфики" со счетом 1:7. Это некрасиво.
  • Португальцы не слишком удачно выступают в гостях в турнире - 8 поражений в 11 матчах - результат выразительный. С "Зенитом" команда встречалась шесть раз - три победа и три поражения при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей 7:7.
  • Добрый вечер! Советский спорт приглашает вас на второй игровой день 2 тура Лиги чемпионов! Вчера не получилось у столичного "Локомотива", но будем надеяться, что сегодня "Зенит" сможет одержать свою первую победу в групповой стадии. В гостях у команды Сергея Семака португальская "Бенфика". Скоро начинаем! Ведущий трансляции - Александр Федоровский.
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