ЦСКА - Ференцварош - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
ФутболЛига Европы
Лига Европы3-й тур / 24 октября 2019 19:551-й тайм, 33'
ЦСКА
0 : 0
Ференцварош

Составы команд

  • 35. Акинфеев (вр) (к)
  • 78. Дивеев
  • 23. Магнуссон
  • 62. Карпов
  • 20. Кучаев
  • 7. Ахметов
  • 8. Влашич
  • 98. Обляков
  • 2. Фернандес
  • 17. Сигурдссон
  • 9. Чалов
  • Главный тренер: Виктор Гончаренко
  • 90. Дибуш (вр)
  • 8. Ловренчич (к)
  • 25. Блажич
  • 21. Ботка
  • 17. Чивич
  • 7. Игнатенко
  • 14. Харатин
  • 18. Шигер
  • 10. Нгуен
  • 70. Боли
  • 11. Зубков
  • Главный тренер: Сергей Ребров
    • Текстовая трансляция
  • МОМЕНТ!!! Разминулся мяч со штангой после удара Облякова. Очередная попытка отличиться не увенчалась успехом
  • Чалов плотно приложился по мячу из пределов штрафной. Вырастает на пути защитник и отводит угрозу
  • Боли сохранил мяч на самой ленточке, но не выключившийся из эпизода Карпов все-таки вынес круглого за пределы поля
  • Очень простая подача для Акинфеева. Голкиперу даже прыгать особо не пришлось
  • Коннор Макгрегор замечен на трибуне. Неожиданный ход, судя по всему, призванный ввести в заблуждение фанатов. На футбол они точно не пойдут

  • Контратаки «Ференцвароша» очень опасны. Акинфеев вынужден играть ногами за пределами штрафной площади

  • ШТАНГА!!!! Обляков оставил мяч под удар Ахметову, а тому совсем немного не повезло

  • Влашич покатил мяч налево в полной уверенности, что на фланге кто-то есть. И лишь расставшись с мячом осознал свою ошибку
  • Свалился мяч с ноги Магнуссона и вместо передачи вышел удар по воробьям
  • Карпов в последний момент успевает снять мяч с ноги Боли
  • ОПАСНО!!!! Нгуен убежал в контратаку и едва не поразил дальний угол ворот Акинфеева
  • Магнуссон заставил соперника нарушить правила. Быстрый розыгрыш штрафного не приносит плодов. Поторопились армейцы
  • Магнуссон из убойной позиции пробивает точно в защитника, распластавшегося на газоне
  • МОМЕНТ!!!! С огромным трудом отражает голкипер дальний удар Облякова
  • Опасная подача пошла на дальнюю штангу. Повезло, что Харатин не сумел ее обработать и пробить сходу
  • Отличное ускорение Боли приводит к назначению углового удара
  • И снова Обляков в центре эпизода. Дальний удар едва не достигает цели. Выдохнули трибуны
  • Закрыл глаза арбитр на падение Облякова в штрафной. Хотя претензии к игре защитника "Ференцвароша" были
  • Слишком сильно подал Обляков. Игровой снаряд покидает пределы поля, так никого и не коснувшись
  • А теперь уже штрафной у ворот гостей. До самих ворот, правда далековато
  • Неплохо поборолся на чужой половине поля Карпов. Заслужил аплодисменты молодой защитник ЦСКА
  • Никто не поддержал рывок Фернандеса. В итоге армейцы едва не нарвались на контратаку. Нгуен забрался в офсайд
  • Далековато выдвигаются вперед три защитника ЦСКА. Перепасовка шла в районе центрального круга
  • Зубков промчался по левому флангу и прострелил в штрафную. До удара дело не дошло. Защита на высоте
  • Дивеев опередил голкипера и головой вынес мяч из штрафной. Обошлось
  • Опасный штрафной привозит Ахметов. И сам же становится в стенку
  • Чистый подкат от Ботки. Чалов на газоне в чужой штрафной, но нужно подниматься
  • Фернандес дотянулся до передачи уже за боковой линией. Слишком сильно пошел мяч
  • Главный арбитр встречи Павел Орел дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч армейцы. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на поле под звуки гимна Лиги Европы. Аншлага, к сожалению, на трибунах сегодня не наблюдается
  • Девять лет ЦСКА не играл на групповом этапе Лиги Европы. И, похоже, забыл как это делается. Сравните сами - пять побед и одна ничья в сезоне 2010/11, уверенное первое место, о котором сейчас можно только мечтать. За второе бы зацепиться...
  • К экватору турнира армейцы подходят с просто катастрофическими показателями. Два поражения при разнице мячей 1:7 заставляют выходить на каждый следующий матч, как на финал. Радует только то, что и соперник не особо блещет. Так что спаренные туры могут существенно поправить турнирное положение
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Лиги Европы. ЦСКА принимает на своем поле "Ференцварош" в третьем туре группового этапа. Начало трансляции в 19.55 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
    • Новости
    20:19 Футбол «Интер» готов побороться с «ПСЖ» за трансфер Ракитича
    20:04 Футзал Сборная России обыграла команду Боснии в квалификации чемпионата мира 2020 года
    19:55 Теннис Рублев победил Хен Чона и вышел в ¼ финала турнира в Вене
    19:54 ММА Отец Нурмагомедова: Мы будем бить Макгрегора дальше, как и били!
    19:46 Футбол Макгрегор посетит матч ЦСКА – «Ференцварош»
    19:40 Хоккей «Салават Юлаев» в овертайме взял верх над «Витязем»
    19:19 Футбол Александр Медведев: Статистика показывает, что показатели «Зенита» лучше, чем у «РБ Лейпциг»
    19:17 Футбол Моуринью отказался возглавить дортмундскую «Боруссию»
    18:56 Футбол ЦСКА – «Ференцварош». Стартовые составы команд
    18:45 Футбол Полузащитник «Витесса» отстранен от тренировок после конфликта со Слуцким
    18:27 Футбол Дубравка подписал новый контракт с «Ньюкаслом»
    18:07 Хоккей Александр Медведев: Руководство СКА не поднимает тему об отставке главного тренера
    17:39 Футбол Ивелин Попов: В матче с «Сочи» будет другой «Ростов», не тот, что играл с «Зенитом»
    17:17 Хоккей «Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым
    17:11 Футбол Эрнандес успешно перенес операцию
    17:03 Футбол Юношеская сборная России забила семь голов Сан-Марино в отборе на Евро-2020
    16:54 Футбол Андрей Аршавин: У «РБ Лейпциг» состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба
    16:37 Хоккей Ларионов полетит с «молодежкой» на Суперсерию
    16:27 Формула-1 Квят заработал одно очко благодаря дисквалификации «Рено» на Гран-при Японии
    О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
    © 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
    Array