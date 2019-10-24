Магнуссон из убойной позиции пробивает точно в защитника, распластавшегося на газоне
МОМЕНТ!!!! С огромным трудом отражает голкипер дальний удар Облякова
Опасная подача пошла на дальнюю штангу. Повезло, что Харатин не сумел ее обработать и пробить сходу
Отличное ускорение Боли приводит к назначению углового удара
И снова Обляков в центре эпизода. Дальний удар едва не достигает цели. Выдохнули трибуны
Закрыл глаза арбитр на падение Облякова в штрафной. Хотя претензии к игре защитника "Ференцвароша" были
Слишком сильно подал Обляков. Игровой снаряд покидает пределы поля, так никого и не коснувшись
А теперь уже штрафной у ворот гостей. До самих ворот, правда далековато
Неплохо поборолся на чужой половине поля Карпов. Заслужил аплодисменты молодой защитник ЦСКА
Никто не поддержал рывок Фернандеса. В итоге армейцы едва не нарвались на контратаку. Нгуен забрался в офсайд
Далековато выдвигаются вперед три защитника ЦСКА. Перепасовка шла в районе центрального круга
Зубков промчался по левому флангу и прострелил в штрафную. До удара дело не дошло. Защита на высоте
Дивеев опередил голкипера и головой вынес мяч из штрафной. Обошлось
Опасный штрафной привозит Ахметов. И сам же становится в стенку
Чистый подкат от Ботки. Чалов на газоне в чужой штрафной, но нужно подниматься
Фернандес дотянулся до передачи уже за боковой линией. Слишком сильно пошел мяч
Главный арбитр встречи Павел Орел дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч армейцы. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
Команды появляются на поле под звуки гимна Лиги Европы. Аншлага, к сожалению, на трибунах сегодня не наблюдается
Девять лет ЦСКА не играл на групповом этапе Лиги Европы. И, похоже, забыл как это делается. Сравните сами - пять побед и одна ничья в сезоне 2010/11, уверенное первое место, о котором сейчас можно только мечтать. За второе бы зацепиться...
К экватору турнира армейцы подходят с просто катастрофическими показателями. Два поражения при разнице мячей 1:7 заставляют выходить на каждый следующий матч, как на финал. Радует только то, что и соперник не особо блещет. Так что спаренные туры могут существенно поправить турнирное положение
Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Лиги Европы. ЦСКА принимает на своем поле "Ференцварош" в третьем туре группового этапа. Начало трансляции в 19.55 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен