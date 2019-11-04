Спартак М - Арсенал - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига15-й тур / 04 ноября 2019 19:001-й тайм, 16'
Спартак М
0 : 0
Арсенал

Составы команд

  • 98. Максименко
  • 29. Кутепов
  • 14. Джикия (К)
  • 2. Жиго
  • 6. Айртон
  • 49. Ананидзе
  • 9. Мирзов
  • 47. Зобнин
  • 25. Мельгарехо
  • 8. Тиль
  • 23. Ларссон
  • 50. Шамов
  • 9. Комбаров (К)
  • 8. Григалава
  • 71. Денисов
  • 6. Беляев
  • 4. Бауэр
  • 11. Ткачев
  • 22. Лесовой
  • 20. Чаушич
  • 70. Костадинов
  • 48. Луценко
    • Текстовая трансляция

  • Легко и изящно Арсенал открывает счет! Это Луценко с передачи Комбарова головой отправляет мяч в ворота!
  • К этой минуте Арсенал постепенно распрямляется и прямо сейчас проводит позиционную атаку.
  • Ларссон в штрафной Арсенала! Бил по центру с разворота, но попытка была заблокирована.
  • Прострел-подача Ткачева прошивает воздух в штрафной Спартака насквозь. Не более того.

  • Опасно! Прострел Ткачева справа прерывает Максименко, а теперь опасный стандарт справа возле штрафной Спартака!
  • Первый угловой возле ворот Спартака слева.
  • Тиль с угла штрафной площади делает безадресный заброс на дальний угол вратарской.
  • Высоченная линия обороны у Спартака и это работает - в положение вне игры попадает игрок Арсенала.
  • Невысокие скорости на первых минутах, Спартак почти все время владеет мячом.
  • Мельгарехо неудачно исполняет стандарт на половине поля Арсенала.
  • А вот и ответ Арсенала и тоже совсем неопасно. Это Ткачев пробил с дальнего расстояния.
  • Джикия наносит неточный удар издали после поперечной передачи Джано.
  • И первый удар в сторону ворот также остается за Зобниным. Мяч уходит сильно выше створа.
  • Заброс в направлении Зобнина - Роман не сумел принять сложный мяч и будет аут в пользу гостей.
  • Игра началась!
  • Алексей Сухой из города Люберцы - главный арбитр встречи сегодня.
  • Команды приглашаются на поле!
  • Отметим, что сегодняшняя игра является для "Спартака" сотой на "Открытии Арене".
  • Любопытно, что команды никогда в своей истории не играли вничью, а в последних двух матчах победу праздновали туляки, стабильно отгружая "Спартаку" три мяча.
  • Доменико Тедеско пока не проигрывает в роли главного тренера "Спартака" - в трех матчах одна ничья и две победы.
  • Команды по-разному сыграли в середине недели на Кубок России. "Спартак" достаточно уверенно переиграл "Ростов" в Москве, а "Арсенал" в крутом замесе вынужден был сойти с пути, проиграв в Екатеринбурге "Уралу".
  • "Советский спорт" приглашает вас на текстовую трансляцию заключительного матча первого круга российской Премьер лиги. В Москве "Спартак" принимает тульский "Арсенал".
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