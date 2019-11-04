Россия - Премьер-Лига15-й тур / 04 ноября 2019 19:001-й тайм, 16'
Спартак М
0 : 0
Арсенал
Составы команд
98. Максименко
29. Кутепов
14. Джикия (К)
2. Жиго
6. Айртон
49. Ананидзе
9. Мирзов
47. Зобнин
25. Мельгарехо
8. Тиль
23. Ларссон
50. Шамов
9. Комбаров (К)
8. Григалава
71. Денисов
6. Беляев
4. Бауэр
11. Ткачев
22. Лесовой
20. Чаушич
70. Костадинов
48. Луценко
Текстовая трансляция
Легко и изящно Арсенал открывает счет! Это Луценко с передачи Комбарова головой отправляет мяч в ворота!
К этой минуте Арсенал постепенно распрямляется и прямо сейчас проводит позиционную атаку.
Ларссон в штрафной Арсенала! Бил по центру с разворота, но попытка была заблокирована.
Прострел-подача Ткачева прошивает воздух в штрафной Спартака насквозь. Не более того.
Опасно! Прострел Ткачева справа прерывает Максименко, а теперь опасный стандарт справа возле штрафной Спартака!
Первый угловой возле ворот Спартака слева.
Тиль с угла штрафной площади делает безадресный заброс на дальний угол вратарской.
Высоченная линия обороны у Спартака и это работает - в положение вне игры попадает игрок Арсенала.
Невысокие скорости на первых минутах, Спартак почти все время владеет мячом.
Мельгарехо неудачно исполняет стандарт на половине поля Арсенала.
А вот и ответ Арсенала и тоже совсем неопасно. Это Ткачев пробил с дальнего расстояния.
Джикия наносит неточный удар издали после поперечной передачи Джано.
И первый удар в сторону ворот также остается за Зобниным. Мяч уходит сильно выше створа.
Заброс в направлении Зобнина - Роман не сумел принять сложный мяч и будет аут в пользу гостей.
Игра началась!
Алексей Сухой из города Люберцы - главный арбитр встречи сегодня.
Команды приглашаются на поле!
Отметим, что сегодняшняя игра является для "Спартака" сотой на "Открытии Арене".
Любопытно, что команды никогда в своей истории не играли вничью, а в последних двух матчах победу праздновали туляки, стабильно отгружая "Спартаку" три мяча.
Доменико Тедеско пока не проигрывает в роли главного тренера "Спартака" - в трех матчах одна ничья и две победы.
Команды по-разному сыграли в середине недели на Кубок России. "Спартак" достаточно уверенно переиграл "Ростов" в Москве, а "Арсенал" в крутом замесе вынужден был сойти с пути, проиграв в Екатеринбурге "Уралу".
"Советский спорт" приглашает вас на текстовую трансляцию заключительного матча первого круга российской Премьер лиги. В Москве "Спартак" принимает тульский "Арсенал".