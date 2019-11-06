Лига чемпионов4-й тур / 06 ноября 2019 20:551-й тайм, 29'
Локомотив М
1 : 1
Ювентус
Составы команд
1. Гилерме (вр)
31. Рыбус
14. Чорлука (к)
5. Хеведес
20. Игнатьев
23. Жоао Марио
6. Баринов
7. Крыховяк
17. Жемалетдинов
19. Эдер
59. Миранчук
Главный тренер: Юрий Семин
1. Щенсны (вр)
12. Алекс Сандро
24. Ругани
19. Бонуччи (к)
13. Данило
25. Рабьо
5. Пьянич
6. Хедира
7. Роналду
8. Рэмзи
21. Игуаин
Главный тренер: Маурицио Сарри
Текстовая трансляция
Крыховяк записывает на свой счет удар в створ. Но огорчить таким ударом Щенсны - это из разряда фантастики
Очередной перехват в центре поля. Превосходно играет Баринов, останавливая атаку соперника на начальной стадии
Жемалетдинов перекрыл кислород Роналду. В отдельно взятом эпизоде, само собой. Держать Криштиану весь матч - мало у кого силенок хватит
ОПАСНО!!!! Миранчук выскочил из за спин защитников и пробил головой. Мяч опускается сверху на сетку ворот
Принципиально разыгрываем сегодня корнеры. Пока получается, прямо скажем, неубедительно
Плотный удар Жоао Марио принимает на себя защитник. Еше один угловой в копилку "Локомотива"
Эдер убежал в контатаку с центра поля, но передачу на Миранчука выдал немного в недодачу. Потеряли темп хозяева и были ожидаемо остановлены
Откровенно слабый удар в исполнении Роналду. Да еще и с точностью проблемы
Баринов неаккуратно обработал мяч. К такому подарку игроки "Ювентуса" оказались не готовы. Отскочили, можно сказать
Перехитрили сами себя хозяева. Розыгрыш углового завершился подачей точно в руки голкипера
Жемалетдинов пробил по воротам после сольного прохода. Задевает мяч ногу Бонуччи и уходит на угловой
Выходит из ворот Гилерме, опережая Хедиру. Немец, к слову, разбегался после повреждения
Рэмзи решил все сделать сам. Удару явно не хватило точности
ГОЛ!!!! Миранчук пробил в штангу после навеса Рыбуса и сам же добил мяч в пустые ворота. Как же важно не выключаться из эпизода до последнего!
Быстрый гол не выбил из колеи подопечных Семина. И это радует
Не успевает к мячу Жемалетдинов. Первым до игрового снаряда добрался голкипер
Хеведес успевает помешать удару Роналдо. Всего лишь угловой. Неплохой итог для "железнодорожников". Рывок Криштиану они явно зевнули
Пьянич перехватил разрезающий пас. Динамичная контратака "Локо" была загублена на корню
Слишком сильная передача на Эдера. Португальцу пришлось скидывать мяч назад. Жоао Марио в створ не попадает
Жоао Марио корчится от боли в чужой штрафной. Свисток арбитра промолчал. Молчат и видеоассистенты
ГОЛ!!!!! Гилерме не удержал в руках мокрый мяч. Могли записать взятие ворот на Роналдо, если бы Рэмзи не добавил с ленточки
Опасный штрафной. Рабьо его заработал
Крыховяк жестко встретил Хедиру в центре поля. Для начала устное предупреждение от арбитра
Главный арбитр встречи Руди Буке дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч хозяева. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
Команды появляются на поле под главную мелодию европейского клубного футбола
Поражение в сегодняшнем матче может поставить (и скорее всего поставит) крест на шансах "Локомотива" выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Не хотелось бы по итогам четырех турах составить компанию бельгийскому "Генту", но слишком уж серьезные соперники в нынешнем сезоне у "железнодорожников"
Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Лиги чемпионов. В рамках четвертого тура группового этапа "Локомотив" принимает на своем поле "Ювентус". Начало трансляции в 20.55 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен