Локомотив М - Ювентус - Советский спорт
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ФутболЛига чемпионов
Лига чемпионов4-й тур / 06 ноября 2019 20:551-й тайм, 29'
Локомотив М
1 : 1
Ювентус

Составы команд

  • 1. Гилерме (вр)
  • 31. Рыбус
  • 14. Чорлука (к)
  • 5. Хеведес
  • 20. Игнатьев
  • 23. Жоао Марио
  • 6. Баринов
  • 7. Крыховяк
  • 17. Жемалетдинов
  • 19. Эдер
  • 59. Миранчук
  • Главный тренер: Юрий Семин
  • 1. Щенсны (вр)
  • 12. Алекс Сандро
  • 24. Ругани
  • 19. Бонуччи (к)
  • 13. Данило
  • 25. Рабьо
  • 5. Пьянич
  • 6. Хедира
  • 7. Роналду
  • 8. Рэмзи
  • 21. Игуаин
  • Главный тренер: Маурицио Сарри
    • Текстовая трансляция
  • Крыховяк записывает на свой счет удар в створ. Но огорчить таким ударом Щенсны - это из разряда фантастики
  • Очередной перехват в центре поля. Превосходно играет Баринов, останавливая атаку соперника на начальной стадии
  • Жемалетдинов перекрыл кислород Роналду. В отдельно взятом эпизоде, само собой. Держать Криштиану весь матч - мало у кого силенок хватит
  • ОПАСНО!!!! Миранчук выскочил из за спин защитников и пробил головой. Мяч опускается сверху на сетку ворот
  • Принципиально разыгрываем сегодня корнеры. Пока получается, прямо скажем, неубедительно
  • Плотный удар Жоао Марио принимает на себя защитник. Еше один угловой в копилку "Локомотива"
  • Эдер убежал в контатаку с центра поля, но передачу на Миранчука выдал немного в недодачу. Потеряли темп хозяева и были ожидаемо остановлены
  • Откровенно слабый удар в исполнении Роналду. Да еще и с точностью проблемы
  • Баринов неаккуратно обработал мяч. К такому подарку игроки "Ювентуса" оказались не готовы. Отскочили, можно сказать
  • Перехитрили сами себя хозяева. Розыгрыш углового завершился подачей точно в руки голкипера
  • Жемалетдинов пробил по воротам после сольного прохода. Задевает мяч ногу Бонуччи и уходит на угловой
  • Выходит из ворот Гилерме, опережая Хедиру. Немец, к слову, разбегался после повреждения
  • Рэмзи решил все сделать сам. Удару явно не хватило точности
  • ГОЛ!!!! Миранчук пробил в штангу после навеса Рыбуса и сам же добил мяч в пустые ворота. Как же важно не выключаться из эпизода до последнего!
  • Быстрый гол не выбил из колеи подопечных Семина. И это радует

  • Не успевает к мячу Жемалетдинов. Первым до игрового снаряда добрался голкипер
  • Хеведес успевает помешать удару Роналдо. Всего лишь угловой. Неплохой итог для "железнодорожников". Рывок Криштиану они явно зевнули
  • Пьянич перехватил разрезающий пас. Динамичная контратака "Локо" была загублена на корню
  • Слишком сильная передача на Эдера. Португальцу пришлось скидывать мяч назад. Жоао Марио в створ не попадает
  • Жоао Марио корчится от боли в чужой штрафной. Свисток арбитра промолчал. Молчат и видеоассистенты

  • ГОЛ!!!!! Гилерме не удержал в руках мокрый мяч. Могли записать взятие ворот на Роналдо, если бы Рэмзи не добавил с ленточки

  • Опасный штрафной. Рабьо его заработал
  • Крыховяк жестко встретил Хедиру в центре поля. Для начала устное предупреждение от арбитра
  • Главный арбитр встречи Руди Буке дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч хозяева. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на поле под главную мелодию европейского клубного футбола
  • Поражение в сегодняшнем матче может поставить (и скорее всего поставит) крест на шансах "Локомотива" выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Не хотелось бы по итогам четырех турах составить компанию бельгийскому "Генту", но слишком уж серьезные соперники в нынешнем сезоне у "железнодорожников"
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Лиги чемпионов. В рамках четвертого тура группового этапа "Локомотив" принимает на своем поле "Ювентус". Начало трансляции в 20.55 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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