Спартак М - Крылья Советов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига16-й тур / 09 ноября 2019 19:002-й тайм, 87'
Спартак М
2 : 0
Крылья Советов

Составы команд

  • 98. Александр Максименко
  • 6. Айртон
  • 14. Георгий Джикия
  • 56. Илья Гапонов
  • 2. Самуэль Жиго
  • 10. Зелимхан Бакаев
  • (9. Резиуан Мирзов, 85)
  • 33. Алекс Крал
  • 54. Наиль Умяров
  • 47. Роман Зобнин
  • 23. Джордан Ларссон
  • (20. Андре Шюррле, 77)
  • 19. Эсекьель Понсе
  • 1. Сергей Рыжиков
  • 50. Максим Карпов
  • 2. Владимир Полуяхтов
  • 5. Виталий Лысцов
  • (9. Деян Радоньич, 63)
  • 22. Александр Анюков
  • 90. Тарас Бурлак
  • 8. Александр Гацкан
  • 20. Срджан Мияйлович
  • 17. Антон Зиньковский
  • 77. Дмитрий Кабутов
  • (10. Антон Терехов, 46)
  • 7. Александр Соболев
  • (14. Раду Гынсарь, 74)
    • Текстовая трансляция
  • "Спартак" дорожит мячом, катая его на чужой половине поля.
  • Гынсарь попытался пойти в обыгрыш. Зря. Быстро его оставили без мяча.
  • Мирзов вышел на поле вместо Бакаева.
  • "Спартак" играет широко, даже Максименко участвует в перепасовке.
  • Собственно, ловить волжанам больше нечего. Вдевятером против "Спартака"? Тут как бы третий не получить...
  • Бакаев реализовал пенальти, послав мяч в нижний левый угол. Рыжиков тянулся, но длинны руки не хватило.
  • Карпов получает красную карточку - рукой остановил полет мяча. Гол был неизбежен.
  • Крал за грубую игру на Гацкане получил карточку.
  • 18719 зрителей присутствуют на этом матче. Были времена и получше. Все-таки ноябрь за окном.
  • Привоз Рыжикова. Буквально подарил мяч в своей штрафной Понсе, но нападающий удивительным образом не попал в ближний угол.
  • Зиньковский едва не забил со штрафного. Чуть-чуть не попал в правый нижний угол. Попади - Максименко бы не выручил.
  • Андре Шюррле вышел на поле вместо Ларссона.
  • "Горчичник" выписали Бакаеву за грубую игру.
  • Вот и Тедеско готовит свежую кровь. Шюррле вот-вот вольется в игру.
  • Соболев покинул игру, а Гынсарь вышел.
  • Раду Гынсарь рвется в бой. Это будет последняя замена у волжан.
  • Зиньковский надежен в отборе на границе своей штрафной площади.
  • Посмотрим, извлекут ли выгоду хозяева из большинства, ну а пока мяч у волжан.
  • Понсе пропустил удар в пах. Это Мияйлович, уже лежа на газоне, не выключился из борьбы и попал в форварда. Мяч-то уже за пределами поля был, за боковой.
  • Мияйлович получил красную карточку, так сказать, на ровном месте. Бывает!
  • Пауза нависла. Виталий Мешков использует VAR, чтобы оценить тяжесть фола Мияйловича.
  • Экватор второго тайма. Максименко чудит, отдает неточный пас, но для хозяев все завершается благополучно.
  • Жиго выиграл воздух после подачи корнера. Мяч летит мимо ворот.
  • Джикия слева поддержал атаку. Заработал угловой. Тоже неплохо!
  • Доменико Тедеско не спешит производить замены.
  • Деян Радоньич выходит на поле вместо Лысцова.
  • Медицинская пауза, а заодно и водопой. Жиго у нас пострадал.
  • Едва гости не сравняли! Это Анюков бил головой в дальний угол - Джикия чуть ли не с "ленточки" выбил мяч подальше.
  • Рыжиков четко читает игру. Проникающий пас в штрафную на Понсе, а вратарь рванул ему навстречу и не дал состояться голу.
  • Оживление среди запасных хозяев. Ждем старта волны замен.
  • Снова хорош Максименко после фланговой подачи. Ищут гости Соболева в чужой штрафной.
  • Ого-го! На высокий прессинг находят силы гости и доставляют проблемы красно-белым.
  • Максименко уверенно сыграл на выходе после подачи стандарта справа.
  • Самарцы сокращают отставание по владению мячом. Тот редкий момент, когда гостям позволяют катать мяч в центре поля.
  • Медицинская пауза нависла. В воздушной дуэли пострадал Полуяхтов.
  • Понсе "пульнул" в касание с линии штрафной после паса справа - выше "рамы". Тоже неплохо.
  • Бакаев справа здорово прошел, прострелил - Рыжиков намертво зафиксировал мяч. Могло быть опасно.
  • Мелкий фол на Умярове. Грубо его толкнули на газон.
  • Похоже, что только Терехов вышел на замену в перерыве. Остальные лица нам хорошо знакомы.
  • Кабутов ушел, а Терехов вышел на поле.
  • Второй тайм стартовал! "Крылья" ввели мяч в игру и у них есть замена. Минимум одна.
  • 1:0 - "Спартак" ведет после первых 45 минут игры. Волжане еще легко отделались. Все могло быть похуже.
  • Одна минута добавлена к первому тайму. Действительно, серьезных пауз не было.
  • Не дают спартаковские защитники Соболеву добраться до мяча в чужой штрафной, успешно играя на "втором этаже".
  • Серия жестких стыков в центре поля. Только сейчас последовал свисток, когда Жиго оказался на газоне.
  • Пять минут до перерыва. Достаточно легко смотрится игра, хотя и голевые моменты создает только одна команда.
  • Соболев оказался на газоне после толчка Зобнина. Точнее, жесткой игры в корпус, но но правилам. Вот так посчитал судья.
  • Понсе был близок к успеху. Он бил головой из центра штрафной после подачи справа. Не попал.
  • Фол на бровке совершает Анюков. Айртону, мягко говоря, больно.
  • Старался Бакаев справа продавить оборону волжан. Не получилось - сфолил с досады.
  • Показательно, что Рыжиков, получив мяч, долго держит его. Плохо открываются партнеры.
  • На удар издали решился Джикия. Видимо, от безысходности. По воробьям.
  • Вот уже и Максименко вступает в игру. Волжане расправили плечи?
  • И даже следует удар Соболева головой. Неточно. Зиньковский исполнял угловой, а форвард подставил голову - мимо. Совсем мимо!
  • Угловой заработали гости. Хм, похвально!
  • Просто на отбой действуют самарцы, вынося мяч подальше от границ своей штрафной площади.

  • Мини-VAR в действии - Виталий Мешков посовещался с помощниками и показал, что пенальти нет.
  • Падение в штрафной площади "Крыльев" Ларссона. Он контактировал с Лысцовым. Посмотрим, будет ли пенальти?
  • Быстро бегут в контратаку футболисты в красно-белой форме. Или это волжане медлительны...
  • Опять какой-то провал в игре "Крыльев". Казалось, что он выравнивают положение на поле, но снова подсдулись.
  • Ларссон справа не стал жадничать, а выложил мяч под удар Умярову. Хлесткий "выстрел", но все же неточный.
  • Тедеско традиционно активничает на бровке. Обменялся парой реплик с резервным рефери.
  • Болельщиков немного, по спартаковским меркам, но они активны.
  • Заброс в штрафную справа, удар головой Понсе - Рыжиков надежен. Да и рефери зафиксировал фол у нападающего.
  • Ларссон не вешает нос. Наносит удар из-за пределов штрафной и попадает в оппонента.
  • Да, пожалуй, офсайд имел место. Отметим пас Бакаева и исполнение Ларссона, который перекинул мяч через вышедшего вперед Рыжикова.
  • Хорошо проводит "Спартак" стартовый отрезок игры. Болельщики должны быть довольны.
  • Из "вне игры" забивает "Спартак". Хорошо бы посмотреть повтор. Если что, Ларссон отличился.
  • Ну ладно, самарцы пришли в себя и все больше времени проводят на чужой половине поля.
  • Бакаев слева выполнил подачу корнера - защитники "Крыльев" вынесли мяч куда подальше.
  • Нелишний угловой удар заработали красно-белые.
  • Полуяхтов пошел в прессинг на двух оппонентов и ... ничего не добился.
  • Правым флангом атакуют волжане. Там, понятное дело, старается опытнейший Анюков.
  • Есть первый удар в исполнении гостей. Несильно, но в створ. Головой бил Соболев.
  • Продолжают комбинировать москвичи. "Крылья" находятся в некой спячке. Осенняя хандра, видимо.
  • Бакаев элегантно забросил мяч в чужую штрафную мимо трех оппонентов, а там Понсе ударом в касание распечатал владения Рыжикова.
  • Пока безраздельно хозяева владеют мячом.
  • ГОООЛ! Понсе открывает счет, а у Бакаева результативный пас.
  • Достаточно легко "Спартак" проник в штрафную волжан, но до удара дело не дошло. Неточный пас.
  • Погнали! С центра поля мяч в игру ввели красно-белые.
  • В стартовых 15 турах «Спартак» набрал 18 очков. Столько же очков было у волжан. Команды занимали восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ. Лидировал «Зенит», у которого было 33 очка.
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники российского футбола! В субботу в матче 16-го тура РПЛ московский «Спартак» примет «Крылья Советов» из Самары. Их встреча состоится в столице и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. Не пропустите!
    • Новости
    20:37 ММА Немец Завада «задушил» двоюродного брата Хабиба на турнире UFC в Москве
    20:31 Футбол «Валенсия» на своем поле обыграла «Гранаду»
    20:26 ММА Россиянин Яковлев проиграл американцу Робертсу на турнире UFC в Москве
    20:20 Футбол Валерий Карпин: Нельзя брать результат одной или двух игр и говорить, что все плохо
    20:19 Пляжный футбол Сборная России проиграла в матче за бронзу Межконтинентального кубка
    20:16 Футбол Виктор Булатов: Заметно, что Тедеско хорошо «подкован» теоретически
    20:07 ММА Россиянин Попов проиграл второй поединок в UFC
    19:55 Футбол «Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
    19:43 Футбол Сергей Первушин: Обе победы над «Ростовом» – стечение обстоятельств
    19:24 Футбол «РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой» и вышел на второе место в чемпионате
    19:17 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: У меня лишь небольшой шанс попасть в финал Гран-при
    19:17 Фигурное катание Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме
    19:06 Хоккей Александр Кожевников: Самое главное, сборная России не отсиживалась в обороне
    18:58 Футбол Валерий Карпин: Проиграли мы «Тамбову» не из-за Карасева
    18:55 Бокс Федерация бокса России признана лучшей по версии WBA
    18:50 Футбол Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США
    18:44 Футбол Роналду может пропустить матч с «Миланом» из-за травмы
    18:25 Футбол «Тамбов» в гостях одержал волевую победу над «Ростовом»
    18:12 Фигурное катание Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли этап Гран-при Cup of China, Ефимова и Коровин – восьмые
    18:10 Футбол Артем Дзюба: Черышев просился в «Зенит». Я ему говорю: Не надо, пыли за бугром
    О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
    © 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
    Array