Составы команд98. Александр Максименко
6. Айртон
14. Георгий Джикия
56. Илья Гапонов
2. Самуэль Жиго
10. Зелимхан Бакаев
(9. Резиуан Мирзов, 85)
33. Алекс Крал
54. Наиль Умяров
47. Роман Зобнин
23. Джордан Ларссон
(20. Андре Шюррле, 77)
19. Эсекьель Понсе1. Сергей Рыжиков
50. Максим Карпов
2. Владимир Полуяхтов
5. Виталий Лысцов
(9. Деян Радоньич, 63)
22. Александр Анюков
90. Тарас Бурлак
8. Александр Гацкан
20. Срджан Мияйлович
17. Антон Зиньковский
77. Дмитрий Кабутов
(10. Антон Терехов, 46)
7. Александр Соболев
(14. Раду Гынсарь, 74)