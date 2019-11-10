Локомотив М - Краснодар - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига16-й тур / 10 ноября 2019 19:001-й тайм, 35'
Локомотив М
0 : 0
Краснодар

Составы команд

  • 1. Гилерме (вр) (к)
  • 31. Рыбус
  • 27. Мурило
  • 5. Хеведес
  • 20. Игнатьев
  • 23. Жоао Марио
  • 7. Крыховяк
  • 59. Миранчук
  • 18. Коломейцев
  • 17. Жемалетдинов
  • 19. Эдер
  • Главный тренер: Юрий Семин
  • 39. Сафонов (вр)
  • 6. Рамирес
  • 5. Спайич
  • 4. Мартынович (к)
  • 98. Петров
  • 99. Фернандеш
  • 52. Вильена
  • 77. Камболов
  • 9. Ари
  • 93. Сулейманов
  • 33. Берг
  • Главный тренер: Сергей Матвеев
    • Текстовая трансляция
  • Сравнялся счет по предупреждениям. Рамирес получает карточку. Повод тот же - неосторожная игра локтем
  • Без проблем забирает мяч Сафонов после навеса в штрафную. Легкая разминка для вратаря

  • Хеведес одним движением оставил Берга без мяча, а вторым не позволил Ари побороться за подбор

  • В центре поля проходит игра. Не всегда в рамках правил. Живоглядов уронил Фернандеша
  • К середине первого тайма "железнодорожники" еще ни разу не потревожили голкипера соперников. Даже в сторону ворот не сподобились пробить, не говоря уже об ударах в створ
  • Жемалетдинов попытался продавить Рамиреса и убежать на свидание с вратарем. Без помощи рук сделать это не получилось
  • Сулейманов всколыхнул сетку ворот с внешней стороны. Удару в ближний угол совсем немного не хватило точности
  • И арбитр ее достает из кармана после небольшой паузы. Возможно, из комнаты VAR подсказали
  • Выставлял локоть Жоао Марио и угодил в лицо Мартыновичу. По идее это на карточку фол
  • Крыховяк снова оказался на газоне. Толчок в спину был не очень сильным, но и его хватило
  • Немного успокоилась игра. Но готова взорваться в любую секунду. Соперники ждут ошибки друг друга
  • Забросы на Эдера не приносят результата. Но "железнодорожники" не оставляют попыток. А что? А вдруг!
  • Мартынович контролирует воздух как Люфтваффе в первые месяцы войны. Эдер не добрался до заброса в штрафную
  • Берг пробил сходу в ближнюю девятку. Чуть выше получилось. Улетает мяч на трибуну за спиной Гилерме
  • Неплохо работают фланги у обеих команд. Вильена простреливал в штрафную. Защитники отбились
  • "Не стой на пути" выложили фанаты плашками на Южной трибуне. Но пока их предостережение не работает. Атакуют чаще гости
  • Великолепный подкат от Мартыновича сводит на нет прострел Миранчука с правого фланга
  • Сразу пятеро игроков "Краснодара" находятся под угрозой дисквалификации и могут продлить себе каникулы. Вильена, к слову, в этот список не входит
  • Вильена суров. Едва Жемалетдинова в газон не впечатал. И снова не получил предупреждения. Арбитр вообще не стал останавливать встречу
  • Забивает из офсайда Ари. Взятие ворот засчитано не будет. Но для голкипера примета не самая хорошая
  • Вильена грубо сыграл против Крыховяка в чужой штрафной. Обошлось без карточки
  • Бодрое начало от гостей. Гилерме уже дважды вступал в игру
  • Неудачно обработал мяч Берг. Да к тому же в офсайд забрался
  • Главный арбитр встречи Владислав Безбородов дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч гости. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на поле. До аншлага, прямо скажем, далеко. "Запад" и "Север" пустуют
  • В девятнадцати матчах чемпионата подряд выходил на поле Ведран Чорлука. Но сегодня "Локомотив" вынужден будет обойтись без своего капитана. Виной всему дисквалификация. Не сыграет сегодня и Дмитрий Баринов. Кадровые проблемы все серьезнее беспокоят Юрия Семина
  • Победитель сегодняшнего матча уйдет на перерыв в чемпионате на втором месте турнирной таблицы. Впрочем, "Локомотиву" для этого будет достаточно и ничейного результата. Но победа все-таки важнее. "Железнодорожники" не могут выиграть в чемпионате два тура кряду, а неудачная серия "быков" и вовсе насчитывает три поединка
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча российской Премьер-лиги. В заключительном поединке программы 16-го тура "Локомотив" принимает на своем поле "Краснодар". Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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