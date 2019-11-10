Россия - Премьер-Лига16-й тур / 10 ноября 2019 19:001-й тайм, 35'
Локомотив М
0 : 0
Краснодар
Составы команд
1. Гилерме (вр) (к)
31. Рыбус
27. Мурило
5. Хеведес
20. Игнатьев
23. Жоао Марио
7. Крыховяк
59. Миранчук
18. Коломейцев
17. Жемалетдинов
19. Эдер
Главный тренер: Юрий Семин
39. Сафонов (вр)
6. Рамирес
5. Спайич
4. Мартынович (к)
98. Петров
99. Фернандеш
52. Вильена
77. Камболов
9. Ари
93. Сулейманов
33. Берг
Главный тренер: Сергей Матвеев
Текстовая трансляция
Сравнялся счет по предупреждениям. Рамирес получает карточку. Повод тот же - неосторожная игра локтем
Без проблем забирает мяч Сафонов после навеса в штрафную. Легкая разминка для вратаря
Хеведес одним движением оставил Берга без мяча, а вторым не позволил Ари побороться за подбор
В центре поля проходит игра. Не всегда в рамках правил. Живоглядов уронил Фернандеша
К середине первого тайма "железнодорожники" еще ни разу не потревожили голкипера соперников. Даже в сторону ворот не сподобились пробить, не говоря уже об ударах в створ
Жемалетдинов попытался продавить Рамиреса и убежать на свидание с вратарем. Без помощи рук сделать это не получилось
Сулейманов всколыхнул сетку ворот с внешней стороны. Удару в ближний угол совсем немного не хватило точности
И арбитр ее достает из кармана после небольшой паузы. Возможно, из комнаты VAR подсказали
Выставлял локоть Жоао Марио и угодил в лицо Мартыновичу. По идее это на карточку фол
Крыховяк снова оказался на газоне. Толчок в спину был не очень сильным, но и его хватило
Немного успокоилась игра. Но готова взорваться в любую секунду. Соперники ждут ошибки друг друга
Забросы на Эдера не приносят результата. Но "железнодорожники" не оставляют попыток. А что? А вдруг!
Мартынович контролирует воздух как Люфтваффе в первые месяцы войны. Эдер не добрался до заброса в штрафную
Берг пробил сходу в ближнюю девятку. Чуть выше получилось. Улетает мяч на трибуну за спиной Гилерме
Неплохо работают фланги у обеих команд. Вильена простреливал в штрафную. Защитники отбились
"Не стой на пути" выложили фанаты плашками на Южной трибуне. Но пока их предостережение не работает. Атакуют чаще гости
Великолепный подкат от Мартыновича сводит на нет прострел Миранчука с правого фланга
Сразу пятеро игроков "Краснодара" находятся под угрозой дисквалификации и могут продлить себе каникулы. Вильена, к слову, в этот список не входит
Вильена суров. Едва Жемалетдинова в газон не впечатал. И снова не получил предупреждения. Арбитр вообще не стал останавливать встречу
Забивает из офсайда Ари. Взятие ворот засчитано не будет. Но для голкипера примета не самая хорошая
Вильена грубо сыграл против Крыховяка в чужой штрафной. Обошлось без карточки
Бодрое начало от гостей. Гилерме уже дважды вступал в игру
Неудачно обработал мяч Берг. Да к тому же в офсайд забрался
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч гости. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
Команды появляются на поле. До аншлага, прямо скажем, далеко. "Запад" и "Север" пустуют
В девятнадцати матчах чемпионата подряд выходил на поле Ведран Чорлука. Но сегодня "Локомотив" вынужден будет обойтись без своего капитана. Виной всему дисквалификация. Не сыграет сегодня и Дмитрий Баринов. Кадровые проблемы все серьезнее беспокоят Юрия Семина
Победитель сегодняшнего матча уйдет на перерыв в чемпионате на втором месте турнирной таблицы. Впрочем, "Локомотиву" для этого будет достаточно и ничейного результата. Но победа все-таки важнее. "Железнодорожники" не могут выиграть в чемпионате два тура кряду, а неудачная серия "быков" и вовсе насчитывает три поединка
Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча российской Премьер-лиги. В заключительном поединке программы 16-го тура "Локомотив" принимает на своем поле "Краснодар". Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен