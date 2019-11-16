Россия - Бельгия - Советский спорт
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ФутболЧЕ-2020 - квалификация
ЧЕ-2020 - квалификация9-й тур / 16 ноября 2019 20:001-й тайм, 28'
Россия
0 : 1
Бельгия

Составы команд

  • 1. Гилерме
  • 23. Петров
  • 14. Джикия
  • 5. Семенов
  • 2. Фернандес
  • 18. Жирков
  • 11. Зобнин
  • 7. Оздоев
  • 20. Ионов
  • 15. Миранчук
  • 22. Дзюба
  • 1. Куртуа
  • 2. Алдервейрельд
  • 21. Кастань
  • 3. Вермален
  • 4. Боята
  • 6. Витсель
  • 7. Де Брейне
  • 16. Торган Азар
  • 10. Эден Азар
  • 9. Лукаку
  • 14. Мертенс
    • Текстовая трансляция
  • Миранчук нарушает правила на половине поля противника.
  • Повтор забитого мяча как бы напоминает нам о том, что можно было бы сыграть и плотнее против Азара. Ну да что теперь.
  • Бельгия тут же отдает сборной России мяч и как бы приглашает атаковать. Джикия играет на Дзюбу - это не проблема.

  • А теперь не повезло! Торган Азар входит в штрафную слева, смещается в центр и неотразимо пробивает с правого подъема точно под перекладину. Фернандес мог бы и плотнее против соперника сыграть.
  • Мама мия. Легко и непринужденно гости создают голевой момент возле ворот Гилерме - не смог акцентировано пробить по воротам Лукаку - нам просто повезло сейчас.
  • Оба тренера на бровке находятся и оба ведут себя в меру эмоционально.
  • Азар слева сыграл через Де Брюйне, а с правого фланга прострел прервал Оздоев.
  • Без моментов идет игра в эти минуты.
  • Наши позволили себе чересчур спокойно поиграть в пас перед своей штрафной, игнорируя прессинг со стороны Лукаку.
  • Показалось, что в момент передачи из середины поля на Ионова был офсайд, но первый помощник флаг не поднимает, а стало быть угловой.
  • Прочитана низовая передача Азара на Лукаку.
  • Опасно! Жирков от лицевой играет на Дзюбу, тот неточно пробивает головой с близкого расстояния, но до того успевает нарушить правила.
  • Вермален пошел в подкат в своей штрафной против Ионова, но было видно, что в мяч он сыграет раньше, чем в ногу соперника.
  • Со стороны вроде бы рабочий фол Петрова против Мертенса, но да, сзади по ногам бельгиец получил, а стало быть карточка.
  • Слишком сильная передача на Дзюбу с линии штрафной и приходится догонять мяч возле лицевой.
  • Игра началась!
  • Артем Дзюба и Эден Азар - капитаны команд сегодня.
  • Артур Соареш Диаш - главный арбитр сегодняшней встречи из Португалии.
  • Наш гимн прозвучал в исполнении детского хора. Это было сильно.
  • Команды уже на поле. Начнем смотреть футбол сразу после гимнов Бельгии и России.
  • "Советский спорт" приглашает вас на футбол! Сегодня в Санкт-Петербурге сборная России и проведет предпоследний матч в отборочном турнире к Евро 2020. Для того, чтобы сместить сборную Бельгии с первого места нашей сборной необходимо выиграть с разницей в два мяча.
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