ЧЕ-2020 - квалификация9-й тур / 16 ноября 2019 20:001-й тайм, 28'
Россия
0 : 1
Бельгия
Составы команд
1. Гилерме
23. Петров
14. Джикия
5. Семенов
2. Фернандес
18. Жирков
11. Зобнин
7. Оздоев
20. Ионов
15. Миранчук
22. Дзюба
1. Куртуа
2. Алдервейрельд
21. Кастань
3. Вермален
4. Боята
6. Витсель
7. Де Брейне
16. Торган Азар
10. Эден Азар
9. Лукаку
14. Мертенс
Текстовая трансляция
Миранчук нарушает правила на половине поля противника.
Повтор забитого мяча как бы напоминает нам о том, что можно было бы сыграть и плотнее против Азара. Ну да что теперь.
Бельгия тут же отдает сборной России мяч и как бы приглашает атаковать. Джикия играет на Дзюбу - это не проблема.
А теперь не повезло! Торган Азар входит в штрафную слева, смещается в центр и неотразимо пробивает с правого подъема точно под перекладину. Фернандес мог бы и плотнее против соперника сыграть.
Мама мия. Легко и непринужденно гости создают голевой момент возле ворот Гилерме - не смог акцентировано пробить по воротам Лукаку - нам просто повезло сейчас.
Оба тренера на бровке находятся и оба ведут себя в меру эмоционально.
Азар слева сыграл через Де Брюйне, а с правого фланга прострел прервал Оздоев.
Без моментов идет игра в эти минуты.
Наши позволили себе чересчур спокойно поиграть в пас перед своей штрафной, игнорируя прессинг со стороны Лукаку.
Показалось, что в момент передачи из середины поля на Ионова был офсайд, но первый помощник флаг не поднимает, а стало быть угловой.
Прочитана низовая передача Азара на Лукаку.
Опасно! Жирков от лицевой играет на Дзюбу, тот неточно пробивает головой с близкого расстояния, но до того успевает нарушить правила.
Вермален пошел в подкат в своей штрафной против Ионова, но было видно, что в мяч он сыграет раньше, чем в ногу соперника.
Со стороны вроде бы рабочий фол Петрова против Мертенса, но да, сзади по ногам бельгиец получил, а стало быть карточка.
Слишком сильная передача на Дзюбу с линии штрафной и приходится догонять мяч возле лицевой.
Игра началась!
Артем Дзюба и Эден Азар - капитаны команд сегодня.
Артур Соареш Диаш - главный арбитр сегодняшней встречи из Португалии.
Наш гимн прозвучал в исполнении детского хора. Это было сильно.
Команды уже на поле. Начнем смотреть футбол сразу после гимнов Бельгии и России.
"Советский спорт" приглашает вас на футбол! Сегодня в Санкт-Петербурге сборная России и проведет предпоследний матч в отборочном турнире к Евро 2020. Для того, чтобы сместить сборную Бельгии с первого места нашей сборной необходимо выиграть с разницей в два мяча.