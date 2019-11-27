Зенит - Лион - Советский спорт
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Лига чемпионов5-й тур / 27 ноября 2019 20:55Перерыв
Зенит
1 : 0
Лион

Составы команд

  • 41. Кержаков (вр)
  • 3. Дуглас Сантос
  • 5. Барриос
  • 6. Иванович (к)
  • 7. Азмун
  • 11. Дриусси
  • 14. Кузяев
  • 15. Караваев
  • 22. Дзюба
  • 27. Оздоев
  • 44. Ракицкий
  • 1. Лопеш (вр)
  • 3. Андерсен
  • 5. Денайер
  • 6. Марсело
  • 9. Дембеле
  • 10. Траоре
  • 14. Дюбуа (к)
  • 17. Рейне-Аделаид
  • 20. Марсаль
  • 27. Корне
  • 29. Тусар
    • Текстовая трансляция
  • Масса интересного произошло в первой половине встречи. Был забит всего один мяч, но могло быть гораздо больше, причем в те и другие ворота.Отличные скорости показывают команды. Ждем продолжения.

  • Закончен первый тайм.
  • Небольшая пауза. ВАР посмотрел эпизод, где Азмун подтолкнул в спину противника в момент голевого удара. Решение принято: гол засчитан!

  • ГООООООЛ!!! Артем Дзюба открывает счет в сегодняшней встрече!
  • Интереснейший первый тайм в Санкт-Петербурге! Без середины поля носятся команды в последние минуты.
  • Ракицкий внезапно переводит мяч направо точно у пустоту. Это случается.

  • Не везет! Азмун чуть-чуть смутил своей активностью вратаря, который вылетел ему на встречу, в итоге оба мяча не коснулись, а сам мяч печально отправился в сторону пустых ворот и попал в штангу! Самый яркий момент у Зенита.
  • Караваев раз за разом запускает хорошие прострелы и подачи в штрафную гостей. Точности пока не хватает, но целом очень неплохо.
  • Андерсен в середине поля бортанул Дзюбу и убежал. Первая карточка в составе Лиона.
  • Красиво и неточно! Азмун и Дзюба пропустили мяч под собой, а Кузяев из-за пределов штрафной пробил выше ворот.
  • После подачи справа Азмун немного не добирается до мяча в шести метрах от ворот.

  • Жара! Прострел Траоре справа едва не завершается автоголом в ворота Зенита! Оздоева спасает Кержаков.
  • И тут же ответ Лиона: Кержаков вроде бы опередил Дембеле, но мяч не удержал. Попытка пробить по центру, рикошет и еще один удар в ближний угол - вратарь на месте.
  • В касание передача на Корне. Жестковат прием, а вообще вне игры на счастье Зенита. И очень спорное, на мой взгляд.
  • Отличная диагональ удается Оздоеву на Караваева, а последний уже третий раз сегодня простреливает очень качественно.

  • Далер Кузяев получает предупреждение и не сможет помочь команде в заключительном матче группы.
  • Хороший темп отметим в первые пятнадцать минут. Хотя пять минут в самом начале было несколько тревожно - уж очень пассивно Зенит начал игру.
  • Дембеле на широком шаге устремляется в штрафную Зенита - расчетливо на выходе в ногах у нападающего играет Кержаков.
  • Лопеш получает повреждение после того, как Азмун, потянувшись за мячом после отличной передачи, наступил вратарю на руку.
  • Опасно! Хорошая передача слева и сразу несколько ног игроков Зенита наперевес устремились в сторону пустых ворот и мяча! Никто не дотянулся.
  • Вот только в последние 3-4 минуты Зенит стал напоминать команду, которая играет дома.
  • Кузяев здорово открылся на позиции центрального нападающего, избежав попадания в положение вне игры.

  • Аделаид чуть левее центра прорывался в штрафную, отлепившись от Караваева - в последний момент подстраховал партнера Ракицкий!

  • Первый удар в створ! Дзюба пропускает мяч после прострела Караваева, а Азмун пробивает в касание по центру.
  • И снова проигрывается подбор после выноса Дриусси - хозяев спасает откровенно неудачная попытка игрока Лиона.
  • Зенит совсем без мяча на первых минутах. Угловой у ворот Кержакова слева.
  • Легко французы доходят до штрафной. Дзюба нарушает правила в середине поля при попытке зацепиться за мяч.
  • Траоре попытался нанести удар с левой ноги с линии штрафной Зенита.
  • Игра началась!
  • Гимн Лиги чемпионов.
  • Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато будет обслуживать этот матч.
  • Команды готовы к выходу на поле.
  • А вот "Локомотив" накануне уступил дома "Байеру" и за тур до конца групповой стадии потерял шансы даже на третье место. Что касается "Зенита", то для того, чтобы остаться в борьбе за выход в плей-офф, ну или как минимум за третью строчку, сегодня надо обязательно побеждать.
  • Еврокубковая осень пока выходит для российских команд весьма мрачной. ЦСКА пока не добился побед, есть еще шансы пробиться в весну у "Краснодара", но это все события из Лиги Европы.
  • Добрый вечер! "Советский спорт" приглашает вас на текстовую трансляцию матча пятого тура Лиги чемпионов. "Зенит" сыграет против "Лиона". Начало трансляции в 20:55 мск. Ведущий - Александр Федоровский.
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