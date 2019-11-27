Закончен первый тайм.
ГООООООЛ!!! Артем Дзюба открывает счет в сегодняшней встрече!
Не везет! Азмун чуть-чуть смутил своей активностью вратаря, который вылетел ему на встречу, в итоге оба мяча не коснулись, а сам мяч печально отправился в сторону пустых ворот и попал в штангу! Самый яркий момент у Зенита.
Жара! Прострел Траоре справа едва не завершается автоголом в ворота Зенита! Оздоева спасает Кержаков.
Далер Кузяев получает предупреждение и не сможет помочь команде в заключительном матче группы.
Аделаид чуть левее центра прорывался в штрафную, отлепившись от Караваева - в последний момент подстраховал партнера Ракицкий!
Первый удар в створ! Дзюба пропускает мяч после прострела Караваева, а Азмун пробивает в касание по центру.