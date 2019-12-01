Локомотив М - Динамо М - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига18-й тур / 01 декабря 2019 16:30Не начался
Локомотив М
0 : 0
Динамо М
Новости
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14:59 Футбол Евгений Алдонин – об отставке Слуцкого: Он больше приобрел, чем потерял
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14:46 Футбол «Локомотив» - «Динамо». Онлайн - в 16:30 мск
14:37 Лыжный спорт Клэбо – победитель гонки преследования на 15 км в Руке, Большунов – 5-й
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13:57 Футбол Почеттино заплатит «Тоттенхэму» 12,5 миллионов, если возглавит клуб АПЛ в этом сезоне
13:44 Олимпиада Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте
13:35 Футбол На главного тренера БАТЭ претендуют два клуба из Саудовской Аравии
13:27 Футбол Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим в ноябре
13:24 Легкая атлетика Легкоатлет из Уганды побил рекорд мира в беге на 10 километров
13:09 Лыжный спорт Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км, Непряева - 18-я
12:52 Хоккей Ален Виньо – о шайбе Проворова: Не думал, что в его репертуаре есть такой финт
12:52 Футбол Андрей Червиченко: «Зенит» выиграет со счетом 2:1
12:35 Шорт-трек Сборная России по шорт-треку завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира
12:28 Футбол Александр Кержаков о жеребьевке сборной на Евро: Повезло или нет – узнаем после турнира
12:14 Футбол Александр Бубнов: «Локомотив» добудет тяжелые три очка
12:12 Футбол Игорь Коновалов о ничье в матче с «Ахматом»: Нам в какой-то степени повезло
11:54 Футбол Борис Игнатьев: Есть уверенность, что сборная России попадет в плей-офф
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