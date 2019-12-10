Габриэл получает предупреждение за фол против Дзюбы в середине поля.
Гримальдо перебрасывает «стенку», но удар не настолько ужасен и страшен, чтобы озадачить Кержакова.
дос Сантос неважно обрабатывает мяч, нарушает правила и получает карточку. Опасный штрафной в сторону ворот Зенита.
Лейпциг повел в матче против Лиона. Смотрим табличку.
Вариант третий: «Зенит» проигрывает, но даже и в этом случае шансы удержаться на втором месте есть. Для этого «Лион» должен непременно проиграть «Лейпцигу».
Вариант второй: «Зенит» играет вничью и вот тут все оказывается в руках «Лиона». Если французы побеждают «Лейпциг», то отправляют «Зенит» в Лигу Европы. Любой другой исход оставляет российский клуб на второй строчке.
Вариант первый: «Зенит» выигрывает и второй результат в группе его не интересует - команда Сергея Семака в этом случае занимает второе место. Первым «Зенит» не сможет быть никак из-за преимущества «Лейпцига» в личных встречах.
«Советский спорт» приглашает вас на Лигу чемпионов. Решающий, шестой тур. «Зенит» сыграет в гостях с португальской «Бенфикой» и у лидера российского чемпионата есть прекрасные шансы пробиться в плей-офф. Рассмотрим их.