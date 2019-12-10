Бенфика - Зенит - Советский спорт
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ФутболЛига чемпионов
Лига чемпионов6-й тур / 10 декабря 2019 23:001-й тайм, 28'
Бенфика
0 : 0
Зенит

Составы команд

  • 99. Влаходимос (вр)
  • 3. Гримальдо
  • 6. Рубен Диаш
  • 97. Феррейра
  • 84. Тавареш
  • 21. Пицци
  • 11. Серви
  • 49. Таарабт
  • 8. Габриэл
  • 19. Лима
  • 95. Мораис
  • 41. Кержаков (вр)
  • 4. Осорио
  • 15. Караваев
  • 3. дос Сантос
  • 6. Иванович
  • 5. Барриос
  • 17. Шатов
  • 27. Оздоев
  • 21. Ерохин
  • 22. Дзюба
  • 7. Азмун
    • Текстовая трансляция
  • "Поехала" нога у Пицци перед штрафной Зенита, так что очередная атака Бенфики так и не стала опасной.
  • Кержаков заставил вздрогнуть болельщиков. Мяч стоит выносить чуть быстрее.
  • Дзюба просто здорово сыграл сейчас на правом фланге и очень жаль, что мяч так и не удалось доставить до штрафной - Бенфика справилась.
  • Гримальдо получает по ногам от Оздоева, который отпустил от себя мяч. Судья не заметил.
  • Половина первого тайма позади. Пока в общем и целом все выглядит достаточно сонно. Что, несомненно, Зенит пока устраивает.

  • Габриэл получает предупреждение за фол против Дзюбы в середине поля.

  • Гримальдо перебрасывает «стенку», но удар не настолько ужасен и страшен, чтобы озадачить Кержакова.

  • дос Сантос неважно обрабатывает мяч, нарушает правила и получает карточку. Опасный штрафной в сторону ворот Зенита.
  • Лима в штрафной площади! Ловко разворачивается и пробивает с левой - мяч свалился с ноги.
  • Воу! Доставка Пицци! Обводящий удар с правой ноги из-за пределов штрафной - и мяч едва не опустился в верхний угол ворот. Позиция Кержакова не очень понравилась.
  • Могло быть опасно! Диагональная передача проходит на Гримальдо, тот сбрасывает мяч на Мораиса, удар которого заблокирован.
  • А теперь Шатов исполняет корнер справа - Дзюба не добирается до мяча.
  • Дзюба зарабатывает угловой для своей команды на левом фланге атаки.

  • Лейпциг повел в матче против Лиона. Смотрим табличку.
  • Не слишком приятный момент, но в целом пока все спокойно. В момент подачи слева в штрафной Зенита не разобрались Кержаков и Иванович.
  • Гости уже не в первый раз за последнее время начинают матч с того, что без проблем отдают мяч и территорию противнику.
  • Первый удар в сторону ворот Зенита - Таарабт пробил с правой ноги очень неточно.
  • Игра началась!

  • Вариант третий: «Зенит» проигрывает, но даже и в этом случае шансы удержаться на втором месте есть. Для этого «Лион» должен непременно проиграть «Лейпцигу».

  • Вариант второй: «Зенит» играет вничью и вот тут все оказывается в руках «Лиона». Если французы побеждают «Лейпциг», то отправляют «Зенит» в Лигу Европы. Любой другой исход оставляет российский клуб на второй строчке.

  • Вариант первый: «Зенит» выигрывает и второй результат в группе его не интересует - команда Сергея Семака в этом случае занимает второе место. Первым «Зенит» не сможет быть никак из-за преимущества «Лейпцига» в личных встречах.

  • «Советский спорт» приглашает вас на Лигу чемпионов. Решающий, шестой тур. «Зенит» сыграет в гостях с португальской «Бенфикой» и у лидера российского чемпионата есть прекрасные шансы пробиться в плей-офф. Рассмотрим их.
  • Команды уже на поле. Гимн Лиги чемпионов прозвучал.
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