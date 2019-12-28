Россия U20 - Канада U20 - Советский спорт
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ХоккейU20 ЧМ-2020
U20 ЧМ-20203-й тур / 28 декабря 2019 21:00Перерыв
Россия U20
3 : 0
Канада U20

Составы команд

  • Вратари
  • 1. Митфахов (30. Аскаров)
  • 1-е звено
  • 2. Журавлев
  • 26. Романов
  • 8. Морозов
  • 9. Марченко
  • 11. Подколзин
  • 2-е звено
  • 4. Замула
  • 25. Мисюль
  • 10. Воронков
  • 24. Александров
  • 27. Дорофеев
  • 3-е звено
  • 3. Галенюк
  • 6. Пыленков
  • 12. Круглов
  • 17. Соркин
  • 19. Ртищев
  • 4-е звено
  • 5. Малышев
  • 7. Хованов
  • 13. Соколов
  • 14. Денисенко (к)
  • 28. Грошев
  • Главный тренер: Валерий Брагин
  • Вратари
  • 1. Доус (30. Хофер)
  • 1-е звено
  • 2. Бэйл
  • 5. Бернар-Докер
  • 9. Велено
  • 11. Лафренье
  • 29. Фут
  • 2-е звено
  • 14. МакАйзек
  • 24. Смит
  • 19. Бифильд
  • 22. Козенс
  • 27. Хейтон (к)
  • 3-е звено
  • 3. Аддисон
  • 4. Байрем
  • 8. Фуди
  • 18. Делландреа
  • 25. Дудас
  • 4-е звено
  • 6. Драйслейд
  • 10. Лавой
  • 16. Томас
  • 17. МакМайкл
  • 20. Мерсер
  • Главный тренер: Дэйл Хантер
    • Текстовая трансляция
  • Задачу реализации большинства канадцы переносят на второй период. Получится это у них или нет - узнаем совсем скоро. Перерыв закончится и оглянуться не успеете
  • А сейчас перестарался Воронков. Хейтон на льду без шлема, а сборная России остается в меньшинстве
  • Воронков жестко встретил Байрема. И добавил через пару секунд. И у нас есть специалисты по силовым приемам
  • Ничего не получилась в большинстве у подопечных Брагина. Более того, канадцы даже в контратаку умудрились сбегать. Митфахов отражает бросок в ближний угол
  • Не получился бросок у Соколова. Убойная позиция была, но шайба соскочила с крюка
  • Почти минуту россияне будут играть в формате "5 на 3". Бернар-Докер составил компанию удаленному партнеру по команде
  • Доуз намерено зацепил Воронкова клюшкой. Думал, что арбитр не заметит и не накажет. А тот заметил. И наказал... Драйсдейла. Вратаря же удалять нельзя
  • Две шайбы по ходу матча канадцы уже отыгрывали на нынешнем турнире. Сейчас задача посложнее
  • ГОЛ!!!!! Прямо перед собой отбивает шайбу Доус после выстрела от синей линии. И получает в "домик" с добивания от Ртищева
  • Заблокирован плотный бросок Соколова. За минуту большинства он был единственным
  • Велено отправляется на скамейку штрафников. Где уж тут думать "кленовым листьям" о сокращении отставания
  • ГОЛ!!!!! Дорофеев остался один перед воротами, уложил вратаря на лед ложным замахом и вогнал шайбу под перекладину
  • Марченко неуловимым движением сорвал контратаку, да еще и оппонента приложил о борт. Чтобы не расслаблялся
  • Никуда не спешат канадцы. Такой академический хоккей в исполнении соперника нам только на руку
  • Досадная потеря на входе в чужую зону. На первый раз соперник прощает. Шайба прошла выше цели
  • Журавлев попадает под мощный силовой прием в исполнении Делландреа. Трибуны оценили
  • Небольшая неразбериха при смене. Повезло, что не зафиксировали арбитры нарушения численного состава у сборной России
  • Два капитана сошлись в борьбе за шайбу. Денисенко оказался порасторопнее Хейтона
  • 5:1 по броскам в нашу пользу. Ударное начало, что тут еще скажешь
  • Галенюк завез шайбу в зону, но застрял в плотных оборонительных редутах у бортика. Атака захлебнулась
  • ГОЛ!!!! Потерял шайбу из виду Доус после броска Хаванова. А она коварно опустилась за шиворот голкиперу
  • Воронков попал в коробочку и выронил клюшку из рук. Нарушения правил в этом эпизоде арбитр не заметил
  • Стартовое вбрасывание выигрывают канадцы. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!

  • Команды появляются на льду. Считанные минуты до начала поединка
  • Последние пять матчей между сборными Канады и России на молодежных чемпионатах прошли в равной борьбе. Две победы у наших парней (2014 и 2019 годы), два матча выиграли "кленовые листья" (2015 и 2017 годы) и один матч плавно перетек в овертайм. Чемпионат 2013 года проходил в Уфе и домашние стены помогли россиянам завоевать бронзовые медали
  • Соперники подошли к очному поединку на противоположных полюсах турнирной таблицы. Канадцы лидируют, россияне занимают последнее место. Но все может измениться в случае победы подопечных Валерия Брагина. Последние могут стать первыми
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча молодежного чемпионата мира. Нас ожидает классическое противостояние сборных России и Канады. Начало трансляции в 21.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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