Россия U20

Составы команд Вратари
1. Митфахов (30. Аскаров)
1-е звено
2. Журавлев
26. Романов
8. Морозов
9. Марченко
11. Подколзин
2-е звено
4. Замула
25. Мисюль
10. Воронков
24. Александров
27. Дорофеев
3-е звено
3. Галенюк
6. Пыленков
12. Круглов
17. Соркин
19. Ртищев
4-е звено
5. Малышев
7. Хованов
13. Соколов
14. Денисенко (к)
28. Грошев
Главный тренер: Валерий Брагин Вратари
1. Доус (30. Хофер)
1-е звено
2. Бэйл
5. Бернар-Докер
9. Велено
11. Лафренье
29. Фут
2-е звено
14. МакАйзек
24. Смит
19. Бифильд
22. Козенс
27. Хейтон (к)
3-е звено
3. Аддисон
4. Байрем
8. Фуди
18. Делландреа
25. Дудас
4-е звено
6. Драйслейд
10. Лавой
16. Томас
17. МакМайкл
20. Мерсер
Главный тренер: Дэйл Хантер