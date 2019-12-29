США U20 - Россия U20 - Советский спорт
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ХоккейU20 ЧМ-2020
U20 ЧМ-20203-й тур / 29 декабря 2019 21:002-й период
США U20
0 : 0
Россия U20

Составы команд

  • Вратари
  • 30. Найт
  • 32. (Вульф)
  • Первое звено
  • 2. Харрис
  • 24. Самуэльссон
  • 16. Робертсон (2)
  • 18. Вальстрем (2)
  • 22. Пинто
  • Второе звено
  • 7. Штясни
  • 19. Миллер
  • 9. Зиграс
  • 12. Друри
  • 28. Калиев (4)
  • Третье звено
  • 6. Джонс
  • 21. Эмберсон
  • 13. Кофилд
  • 15. Таркотт
  • 17. Бичер
  • Четвертое звено
  • 4. Йорк
  • 10. Холл
  • 20. Форд
  • 23. Бринк
  • 25. Пивонька
  • Вратари
  • 1. Мифтахов
  • 30. (Аскаров)
  • Первое звено
  • 2. Журавлев
  • 26. Романов
  • 7. Хованов (2)
  • 13. Соколов
  • 14. Денисенко
  • Второе звено
  • 4. Замула
  • 25. Мисюль (12)
  • 10. Воронков (2)
  • 24. Александров
  • 27. Дорофеев
  • Третье звено
  • 3. Галенюк
  • 6. Пыленков
  • 8. Морозов
  • 9. Марченко
  • 11. Подкользин
  • Четвертое звено
  • 5. Малышев
  • 12. Круглов
  • 17. Соркин
  • 19. Ртищев
  • 28. Грошев
    • Текстовая трансляция
  • Роскошный размен! Сперва наши провели отменную атаку с фирменным подключением Замулы и оставлением под бросок Хованову, а в ответной атаке воротам Мифтахова угрожал Джонс.
  • Обоюдное удаление: Вальстрем и Воронков отправляются в штрафные боксы.
  • Романов "подстреливает" Друри, а Кофилд прощает сейчас наших - в самый ответственный момент шайба сходит с крюка.
  • Наши хорошо все делают в большинстве, но американцы не отстают в вопросе игры в меньшинстве.
  • Два подряд заряда подряд от Хованова! Первая пушка отправляется в крестовину, а со второй справляется Найт.
  • Полторы минуты наши будут играть в большинстве.
  • Воронков - красавец, ловит на себя шайбу. А сейчас Робертссон отпускает от себя шайбу - и здравствуй подножка Журавлеву.
  • Стартовал второй отрезок встречи. Наши в меньшинстве пока.

  • Окончен первый период! Увы, но время закончилось как раз в тот момент, когда у нас начинался выход два в одного.

  • Мисюль решил вточить Пинто в нейтральной зоне и это ему удалось. 2+10 получает наш защитник.
  • Темповая атака! Слева получает передачу Денисенко, наносит мгновенно кистевой - точно в живот Спенсеру. Найт, ты надоел.
  • И еще один классный силовой прием! Александров на своей синей линии эффектно поднимает в воздух противника.
  • Вальстрем затеял недоброе, но Подколзина своевременно подстраховал Мисюль.
  • И снова Найт! В отменной форме находится Спенсер. Очередной кистевой бросок от Денисенко, но вратарь невозмутим.
  • Минутка славной прожарки. Под силовой прием попадает Александров после того, как сорвался у него бросок и тут же классно хитует на чужой синей линии Романов.
  • Быструю атаку разгоняют наши, из центра Морозов делает передачу налево, а Марченко наносит кистевой бросок в направлении дальнего верхнего угла. Шайба в ловушке.
  • Нет опасных моментов у ворот сборной России, однако третий подряд проброс мы себе оформляем.
  • Проброс. Игра возобновится в зоне Мифтахова.

  • Морозов вместо пустого угла отправляет шайбу в голкипера! Везет тому, кто везет. В полном составе сборная США.
  • Первые две минуты долой и вот наконец пошли броски. Найт пока делает свою работу очень уверенно.
  • Передача из-за ворот Подколзина и бросок в касание Марченко. Найт выручает.
  • Теперь понятно почему с таким недовольным лицом стоял на лавке главный тренер сборной США Скотт Санделин. Дело в том, что Калиеву дали 2+2.

  • Теперь будет удаление в составе сборной США. Артур Калиев неправ. Наши неплохо подвигали шайбу несколько секунд на отложенном штрафе.
  • Шедевральный Замула! Какая пауза при подключении! Жаль, что бросок сорвался у Соколова.
  • По следам своего большинства сборная США продолжает активно играть в зоне атаки.

  • Атака первым темпом проходит чуть правее центра! Это Таркотт накатил, а остальные добивали Мифтахова. Справился вратарь. И в полном составе сборная России.

  • Выход два в одного не используют американцы! Две минуты получает Хованов за фол в зоне атаки. В меньшинстве сборная России.
  • Ровно минуту отработали в неполных составах - пока всего один бросок был по воротам Мифтахова.
  • Судья мешает возле лицевого борта продолжить атаку российской команды, но до броска все-таки доходил дело. Найт ловит.
  • Номинально третье звено начинает эту игру. Подколзин не успел покинуть зону атаки, вне игры.

  • Спенсер Найт и Амир Мифтахов в воротах. Игра началась.
  • Команды приглашаются на лед!
  • И сборная России, и сборная США начали турнир с поражений. Наши уступили хозяевам - команде Чехии со счетом 3:4, а США и Канада устроили настоящий спектакль по итогам которого победу отпраздновали "кленовые листья" 6:4.
  • Посмотрим, что предложат наши после феерии с Канадой. Пока в группе у всех команд по три очка. Но победа сегодня в основное время почти со стопроцентной вероятностью отправит кого-то из соперников в четвертьфинал.
  • "Советский спорт" приглашает вас на хоккей. Сегодня сборная России проведет свой третий матч на молодежном чемпионате мира и сыграет против сборной США. Начало трансляции в 21:00 МСК, ведущий - Александр Федоровский.
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