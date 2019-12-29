Окончен первый период! Увы, но время закончилось как раз в тот момент, когда у нас начинался выход два в одного.
Мисюль решил вточить Пинто в нейтральной зоне и это ему удалось. 2+10 получает наш защитник.
Морозов вместо пустого угла отправляет шайбу в голкипера! Везет тому, кто везет. В полном составе сборная США.
Теперь будет удаление в составе сборной США. Артур Калиев неправ. Наши неплохо подвигали шайбу несколько секунд на отложенном штрафе.
Атака первым темпом проходит чуть правее центра! Это Таркотт накатил, а остальные добивали Мифтахова. Справился вратарь. И в полном составе сборная России.
Выход два в одного не используют американцы! Две минуты получает Хованов за фол в зоне атаки. В меньшинстве сборная России.
Спенсер Найт и Амир Мифтахов в воротах. Игра началась.