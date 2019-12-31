Россия U20 - Германия U20 - Советский спорт
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ХоккейU20 ЧМ-2020
U20 ЧМ-20205-й тур / 31 декабря 2019 17:001-й период
Россия U20
2 : 0
Германия U20

Составы команд

  • Вратари
  • 30. Аскаров (1. Мифтахов)
  • 1-е звено
  • 3. Галенюк
  • 26. Романов
  • 7. Хованов
  • 13. Соколов
  • 14. Денисенко (к)
  • 2-е звено
  • 4. Замула
  • 6. Пыленков
  • 8. Морозов
  • 24. Александров
  • 27. Дорофеев
  • 3-е звено
  • 2. Журавлев
  • 25. Мисюль
  • 9. Марченко, 7, 14
  • 10. Соколов
  • 11. Подколзин
  • 4-е звено
  • 5. Малышев
  • 12. Круглов
  • 17. Соркин
  • 28. Грошев
  • Главный тренер: Валерий Брагин
  • Вратари
  • 1. Хане (29. Анчичка)
  • 1-е звено
  • 21. Зайдер (к)
  • 28. Мик
  • 10. Шютц
  • 18. Енш
  • 26. Бокк
  • 2-е звено
  • 5. Вирт
  • 7. Хюттль
  • 8. Штутцле
  • 23. Райхель
  • 24. Петерка
  • 3-е звено
  • 25. Масс
  • 27. Дерш
  • 12. Шинко
  • 16. Киндер
  • 19. Лобах
  • 4-е звено
  • 6. Хайнцингер
  • 11. Нийенюс
  • 13. Фляйшер
  • 14. Бруне
  • 22. Валенти
  • Главный тренер: Тобиас Абштрайтер
    • Текстовая трансляция
  • Прозевали перемещение Бокка. Без помех бросал в пустой угол Доминик. Не попал, на наше счастье
  • Второе удаление для Денисенко. Зачастил с визитами в штрафной бокс наш капитан
  • Неприятный рикошет после броска Бокка. Успевает среагировать Аскаров
  • Хане не позволил счету стать крупным. Неплохой момент был у Дорофеева, но голкипер сыграл еще лучше
  • Бросок Хованова принимает на себя защитник. Нечасто сегодня угрожает воротам соперника Александр. Нужно прибавить в активности. Первое звено все-таки
  • Вдвоем "съели" Бокка защитники. Прекрасное взаимодействие демонстрируют Круглов и Замула
  • Ни одного броска за минуту с хвостиком. Расставились в зоне соперника да и только
  • Не разобрались на смене немцы. Нарушение численного состава. Отбывать наказание отправился все тот же Фляйшер
  • Фляйшер оказался на льду. Нарушения правил в этом эпизоде арбитр не увидел
  • Марченко заходил на хет-трик! В сантиметрах от штанги проходит шайба после броска
  • Стартовал второй период. Соотношение бросков 15:7 в пользу сборной России
  • Уходим на перерыв. Отдохнем немного и обязательно вернемся
  • Зайдер выстрелил от синей на исходе большинства. Над перекладиной просвистел снаряд. Отбились
  • Штуцле попытался на скорости пройти защитника и выйти на ударную позицию. Замула не дрогнул
  • Денисенко зацепил соперника и отправился отбывать малый штраф
  • ОПАСНО!!! С неудобной руки бросал Штуцле. Настоящее спасение от Аскарова
  • Забрался в положение "вне игры" Райхель. Прекрасный повод насладиться рекламой
  • Отбивает шайбу перед собой Хане. Добавить не дали
  • ГОЛ!!!!! Дубль оформляет Марченко. Рикошетом от конька Хюттля шайба влетает в сетку
  • Дорофеев заложил вираж и выцеливал дальний угол. Вступать в игру голкиперу не пришлось. Неточный бросок
  • Справляется Аскаров с броском Киндера. Сюрприза не вышло. Все под контролем
  • Пыленков от синей набрасывал на пятак. Связали по рукам и ногам Соколова и подставить клюшку не получилось
  • Сидя на льду, исхитрился "зажечь фонарь" Хане. Морозов бросал в ближнюю девятку без помех
  • С реализацией большинства у сборной России огромные проблемы на текущем турнире. Ни одной заброшенной шайбы за 13 попыток
  • Первое удаление в нашем матче. Петерка отправился на скамейку штрафников
  • Продолжилась результативная серия Никиты Александрова. В каждом матче набирает очки форвард. Родившийся в Германии, кстати
  • ГОЛ!!!! Марченко ворвался в зону по правому краю и кистевым броском снял паутину в верхнем углу ворот!
  • Не успевает замкнуть передачу на дальнюю штангу Соркин. Неплохой момент упущен
  • Выдал желаемое за действительное графист матча. Несколько секунд на экране висел счет 1:0. Хотелось бы...
  • Марченко щелкнул в касание. Хане смещался в угол и успел выставить клюшку
  • Рядом со штангой просвистела шайба после броска Соколова. Давим!
  • Денисенко проехал за воротами и попытался найти кого-нибудь на пятаке. Защитники внимательны
  • Стартовое вбрасывание выигрывают немцы. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды на синих линиях. Все готово к началу поединка
  • Победитель сегодняшнего матча продолжит борьбу за медали. Проигравший будет сражаться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Все очень просто. И этот простой факт немного тревожит. Все-таки хотелось более легкого пути для сборной России. Записного фаворита, на секундочку
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России бьется со сборной Германии за выход в плей-офф. Начало трансляции в 17.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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