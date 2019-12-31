Россия U20

Составы команд Вратари
30. Аскаров (1. Мифтахов)
1-е звено
3. Галенюк
26. Романов
7. Хованов
13. Соколов
14. Денисенко (к)
2-е звено
4. Замула
6. Пыленков
8. Морозов
24. Александров
27. Дорофеев
3-е звено
2. Журавлев
25. Мисюль
9. Марченко, 7, 14
10. Соколов
11. Подколзин
4-е звено
5. Малышев
12. Круглов
17. Соркин
28. Грошев
Главный тренер: Валерий Брагин Вратари
1. Хане (29. Анчичка)
1-е звено
21. Зайдер (к)
28. Мик
10. Шютц
18. Енш
26. Бокк
2-е звено
5. Вирт
7. Хюттль
8. Штутцле
23. Райхель
24. Петерка
3-е звено
25. Масс
27. Дерш
12. Шинко
16. Киндер
19. Лобах
4-е звено
6. Хайнцингер
11. Нийенюс
13. Фляйшер
14. Бруне
22. Валенти
Главный тренер: Тобиас Абштрайтер