ЦСКА - Авангард - Советский спорт
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КХЛ - плей-офф2-й тур / 15 апреля 2019 19:30окончен
ЦСКА
3 : 0
Авангард

Составы команд

  • 90. Сорокин (вр)
  • Первое звено
  • 88. Блажиевский
  • 89. Нестеров
  • 9. Слепышев
  • 19. Вей
  • 25. Григоренко
  • Второе звено
  • 6. Дальбек
  • 37. Робинсон
  • 11. Андронов
  • 15. Карнаухов
  • 21. Калинин
  • Третье звено
  • 38. Науменков
  • 53. Марченко
  • 71. Окулов
  • 78. Шалунов
  • 98. Мамин
  • Четвертое звено
  • 26. Романов
  • 7. Телегин
  • 55. Ртищев
  • 87. Светлаков
  • 97. Капризов
  • 30. Бобков (вр)
  • Первое звено
  • 22. Покка
  • 47. Емелин
  • 16. Зернов
  • 52. Широков
  • 66. Михеев
  • Второе звено
  • 4. Фрэнсон
  • 82. Медведев
  • 15. Деарне
  • 26. Стольберг
  • 65. Бек
  • Третье звено
  • 9. Бондарев
  • 73. Чудинов
  • 19. Кошелев
  • 69. Шумаков
  • 94. Семенов
  • Четвертое звено
  • 91. Пивцакин
  • 10. Манукян
  • 11. Фисенко
  • 23. Стась
  • 85. Яремчук
    • Текстовая трансляция

  • Закончен матч! ЦСКА одерживает победу и во втором матче финала Кубка Гагарина и теперь серия переезжает в Балашиху, где команды сыграют между собой 17 и 19 апреля.
  • И еще одно точное попадание по пустому створу. Андронов если и рисковал, то несильно.

  • Григоренко отправляет шайбу в пустые ворота! Игра сделана! Голевая передача у Кирилла Капризова. Фрэнсон расстроенных чувствах превращает клюшку в дрова.
  • Зернов и Блажиевский здорово работают ногами и в итоге и эта попытка закрепиться в зоне противника у Авангарда не получается.

  • Стась ведет борьбу с Науменковым в зоне ЦСКА.
  • Емелин наносит очередной бросок в сторону ворот Сорокина, если не ошибаюсь, это уже восьмая попытка для защитника.
  • Свисток арбитра фиксирует игру рукой в нейтральной зоне со стороны игрока ЦСКА.

  • ГОООООООЛ!!! ЦСКА выходит вперед! Окулов с близкого расстояния нанес бросок и угодил в перекладину и затем рикошетом от спины Бобкова шайба все-таки отправилась в ворота гостей.
  • Отметим, что в нашем матче не только нет голов, но нет и удалений в составе Авангарда.

  • Светлаков! Ну что же ты на отдаешь на Телегина - тот совершенно один на дальней штанге!
  • Франсон наносит неопасный бросок справа.
  • И все же не покидает ощущение, что обе команды не хотят вываливаться в овертайм.
  • Темп не снижается, а вот в плане голевых моментов последние несколько смен нас не очень обнадежили.
  • Подставлена клюшка под бросок Михеева по центру.
  • Аттракцион неслыханного терпения показывает сегодня ЦСКА. И если удастся эту игру выиграть, то серьезно может надломить Авангард.

  • Очередной фантастический момент упускает Авангард, чтобы открыть счет в матче, но Сорокин в шпагате неподражаем.
  • Это было звонко. Марченко влепил от синей линии и угодил в перекладину ворот Бобкова.
  • Блажиевский не пускает Стася в зону ЦСКА.
  • Без нейтральной зоны и на высоких скоростях проводят обе команды начало отрезка.
  • Третий период! Последний сегодня? Совсем не факт.

  • Закончен и второй период без голов. Но хоккей просто классный. Есть что вспомнить! Один момент у Телегина чего стоит. Продолжим через 15 минут.
  • Концовка будь здоров! Тут же Бобков нагружен по полной программе, а гости ищут шанс на встречных атаках.
  • Слепышев прожаривает от синей линии сразу после входа в зону атаки Авангарда.
  • Жуткое зрелище! Два подряд броска принимает на себя Калинин! Железный человек!
  • Вывели на бросок Емелина и тот шарахнул в касание точно в живот Сорокину. Третий или четвертый бросок в матче наносит защитник Авангарда.
  • Широков на пятаке не сумел попасть по шайбе после наброса от синей линии.
  • Без остановок и без моментов идет игра в эти минуты.
  • Быстрая атака ЦСКА проходит сейчас и после передачи справа неточный бросок наносит Капризов с позиции центрального.
  • Пока нам казалось, что может быть проброс в пользу ЦСКА, случился проброс в пользу Авангарда.
  • Шалунов получает передачу из-за ворот и наносит неточный бросок в касание.
  • Очередная трудная смена для ЦСКА, так как в самый неподходящий момент сломалась клюшка у Слепышева.
  • После попытки сделать диагональную передачу Покки была подставлена клюшка и шайба в очередной раз покидает лед.
  • Очень мощно провел эти две минуты Авангард, но не сделал главного - не забил. А моменты были и неплохие!

  • Удаление будет в составе ЦСКА, но ранее... что сделал Телегин! Два в одного выход армейцев, Иван уже убрал под неудобную и с двух метров зарядил под потолок. Как?!
  • Сейчас ЦСКА совсем не помешает повозить шайбу по зоне противника.
  • Окулов справа наносит бросок в ближний угол, а чуть ранее Авангард не использует выход два в одного!
  • Широков слева и Покка по центру - оба раза отлично играет Сорокин!
  • Стартовал второй период!
  • Очень ровная статистика по броскам и блокам и лишь по вбрасываниям ЦСКА ощутимо превосходит Авангард.

  • Заварушка после сирены, но не думаю, что последуют какие-то репрессии. Хороший хоккей в наличии, не хватает только голов. Почти уверен, что это явление - дело самого ближайшего времени. А пока перерыв.
  • Телегин наносит кистевой бросок слева - подставлена клюшка защитника и шайба улетает за стекло.
  • Жесткий первый период, достаточно было моментов для взятия ворот, Авангард в этом процессе ближе к цели.
  • Не успел Емелин вернуться на лед как угодил под силовой прием от Мамина, а теперь он же чуть было не переправил шайбу в ворота Бобкова.
  • Полторы минуты игры в неравных составах - пока ничего не получается у Авангарда.

  • ЦСКА в полном составе.

  • Андронов в буквальном смысле впечатывает Емелина в борт - первое большинство в матче у гостей.

  • Разнообразно угрожает воротам Емелин: на смену щелчку пришел кистевой бросок - и снова в деле Сорокин.

  • Манукян упускает отличный шанс открыть счет в матче! Атаковал низом с близкого расстояния и промазал.
  • После рекламной паузы возобновилась игра.
  • Сквозь лес клюшек находится та, что коварно швыряет шайбу в сторону Бобкова - вратарь был готов.
  • Сквозь лес клюшек находится та, что коварно швыряет шайбу в сторону Бобкова - вратарь был готов.
  • Прострел справа через пятак и неточный бросок наносит Михеев! Опасно.
  • Емелин слева чуть продвинулся вперед и сильно щелкнул точно в Сорокина.
  • Не сказать, что старт был особенно бурным, но в целом получился живым. И равным.
  • Марченко успевает настигнуть Стольберга, что накатывал по центру и теперь уже сдвинуты ворота ЦСКА.
  • На повторе хорошо видно, что Сорокин крепко выручил свою команду, отразив шайбу "блином".
  • Здорово начал ЦСКА и уже успел сдвинуть ворота Бобков, а едва не забивает Авангард! Деарне прозевали на дальнем пятаке.

  • Бобков ловит шайбу после броска Карнаухова вдоль ворот.
  • Игра началась!
  • В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счетом 5:2 благодаря хет-трику Михаила Григоренко. К нему добавились точные броски Светлакова и Марченко, а "Авангард" смог ответить лишь голами Шумакова и Стольберга.
  • "Советский спорт" приветствует всех поклонников хоккея и приглашает вас на второй эпизод финального противостояния в Кубке Гагарина между столичным ЦСКА и "Авангардом". Начало трансляции в 19:30 МСК
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