Закончен матч! ЦСКА одерживает победу и во втором матче финала Кубка Гагарина и теперь серия переезжает в Балашиху, где команды сыграют между собой 17 и 19 апреля.
Григоренко отправляет шайбу в пустые ворота! Игра сделана! Голевая передача у Кирилла Капризова. Фрэнсон расстроенных чувствах превращает клюшку в дрова.
Стась ведет борьбу с Науменковым в зоне ЦСКА.
ГОООООООЛ!!! ЦСКА выходит вперед! Окулов с близкого расстояния нанес бросок и угодил в перекладину и затем рикошетом от спины Бобкова шайба все-таки отправилась в ворота гостей.
Светлаков! Ну что же ты на отдаешь на Телегина - тот совершенно один на дальней штанге!
Очередной фантастический момент упускает Авангард, чтобы открыть счет в матче, но Сорокин в шпагате неподражаем.
Закончен и второй период без голов. Но хоккей просто классный. Есть что вспомнить! Один момент у Телегина чего стоит. Продолжим через 15 минут.
Удаление будет в составе ЦСКА, но ранее... что сделал Телегин! Два в одного выход армейцев, Иван уже убрал под неудобную и с двух метров зарядил под потолок. Как?!
Заварушка после сирены, но не думаю, что последуют какие-то репрессии. Хороший хоккей в наличии, не хватает только голов. Почти уверен, что это явление - дело самого ближайшего времени. А пока перерыв.
ЦСКА в полном составе.
Андронов в буквальном смысле впечатывает Емелина в борт - первое большинство в матче у гостей.
Разнообразно угрожает воротам Емелин: на смену щелчку пришел кистевой бросок - и снова в деле Сорокин.
Манукян упускает отличный шанс открыть счет в матче! Атаковал низом с близкого расстояния и промазал.
Бобков ловит шайбу после броска Карнаухова вдоль ворот.