Ювентус - Аякс - Советский спорт
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Лига чемпионов2-й тур / 16 апреля 2019 22:00окончен
Ювентус
1 : 2
Аякс

Составы команд

  • 1. Щесны (вр)
  • 12. Сандро
  • 19. Бонуччи
  • 24. Ругани
  • 2. Де Шильо
  • 20. Кансело, 64
  • 14. Матюйди
  • 5. Пьянич
  • 23. Джан
  • 7. Роналдо
  • 10. Дибала (к)
  • 18. Кен, 46
  • 33. Бернардески
  • 30. Бентанкур, 80
  • 24. Онана (вр)
  • 12. Мазрауи
  • 8. Синкгравен, 11
  • 16. Магальян, 82
  • 17. Блинд
  • 4. Де Лигт (к)
  • 3. Вельтман
  • 7. Нерес
  • 21. де Йонг
  • 6. Ван де Бек
  • 20. Шоне
  • 22. Зиеш
  • 9. Хунтелар, 88
  • 10. Тадич
    • Текстовая трансляция
  • Звучит финальный свисток. Амстердамский "Аякс" сотворил еще одну громкую сенсацию и вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за двадцать с лишним лет. Браво! На этом текстовая он-лайн трансляция портала Sovsport.ru подошла к концу. С вами был Андрей Тиссен. Спасибо за внимание и до новых встреч
  • Криштиану Роналду идет в грубый подкат и видит перед собой желтую карточку. Вот так закончился поход за очередным трофеем для португальца
  • Пенальти нет. Даже ничейный результат не светит "Ювентусу". Хотя и он бы ничего не дал кроме пресловутого сохранения лица. В самом деле, про очки в копилку УЕФА хозяева думают сейчас в последнюю очередь
  • Еще один видеоповтор. Попадает мяч в руку Блинду, но указывать на точку Клеман Турпен не спешит
  • Две минуты добавлено к основному времени матча
  • Шоне срубает Роналду в центре поля. И... не получает карточку. Ошибся я в оценке уровня терпения французского арбитра
  • С готовностью упал на газон Тадич после толчка в спину от Ругани. И не торопится подниматься. Ну и кто его за это упрекнет?
  • Зиеш уходит. Хунтелар вступает в игру
  • Подыграл себе рукой Сандро, что не ускользнуло от внимания арбитра

  • Ставки на победу "Ювентуса" принимаются с коэффициентом 50.0. Вряд ли болельщики, покидающие трибуны, отправились в букмекерскую контору
  • Синкгравен уходит. Магальян вступает в игру
  • Не совсем понятно, кто коснулся мяча, прилетевшего точно в руки Онане - Роналду или Де Лигт. Впрочем, поднятый флаг помощника главного арбитра делает этот вопрос не таким уж и актуальным

  • После просмотра видеоповтора "похоже" можно исключить. Точно из офсайда
  • Бернардески уходит. Бентанкур вступает в игру

  • Очередная контратака "Аякса" едва не увенчалась успехом. Забивает Зиеш, но, похоже, из офсайда
  • Самый молодой игрок "Аякса", забивавший мяч в матче Лиги чемпионов сосредоточился на своих прямых обязанностях. Де Лигт выносит мяч из собственной штрафной после подачи углового
  • Все чаще тянет одеяло на себя Роналду. Не стал делиться мячом с партнерами Криштиану. Пробил сам. Попал в защитника
  • Нерес мягко перебрасывал голкипера. Перебросил и ворота. Шикарную возможность снять все вопросы упускает "Аякс"
  • Основательно "наелся" Бернардески. Сегодня ему приходится носится от своих ворот до чужих. И скорость ближе к финальному свистку уже не та.
  • Шоне исполнил штрафной удар. Стенку перебросил, неприятностей голкиперу не создал

  • Эмре Джан с жаром доказывает арбитру, что он милый и пушистый. И карточку ему показывать не нужно. Наивно по меньшей мере...

  • Дополнительное время и серия пенальти отменяются. А вот отменяются ли претензии "Ювентуса" на выход полуфинал?
  • ГОЛ!!!! Де Лигт пристреливался несколькими минутами ранее. А сейчас и выпрыгнул отлично, и попал точно в угол!
  • Рискует наставник "Ювентуса". Менять защитника без видимых причин в таком матче - ход нетривиальный

  • Де Шильо уходит. Кансело вступает в игру
  • Де Лигт оказался расторопнее всех в штрафной при подаче углового. Однако для забитого мяча нужна еще и точность
  • Пьянич отработал в обороне на 200 процентов! Нересу оставалось только подставить ногу и мяч влетел бы в пустой угол
  • Сандро держится за колено. Серьезно ему досталось сейчас. Но о замене речи не идет. Гвозди бы делать из этих людей
  • Роналду бросает в прорыв Кена. Всколыхнул сетку с внешней стороны 19-летний форвард и жестами разогрел из без того неплохо пылающую трибуну за спиной Онаны
  • "Барселона" забила третий мяч в ворота "Ман Юнайтед" и может уже готовиться к полуфиналу
  • Филигранный подкат в исполнении Матюйди. Зиеш уже заносил ногу для удара из пределов штрафной площади
  • Щесны потащил мяч из-под перекладины и не позволил Ван де Беку оформить дубль!
  • Добрался до мяча Роналду при подаче углового, но в створ послать мяч не получилось
  • Забить два мяча такому "Аяксу" будет очень сложно. Так что можно сказать, что вратарь по-настоящему спас сейчас без двух минут чемпиона Италии
  • МОМЕНТИЩЕ!!!!! Щесны отражает удар в упор! Просто поднял руку голкипер "Юве". Хотя "просто" к этому эпизоду вряд ли подходит
  • Ну вот как они угадывают? Именно Блинд и пробил в итоге по воротам. Но в створ не попал
  • Рикошет после удара Ван де Бека. Угловой. Камера зафиксировалась на Блинде, пришедшем в чужую штрафную
  • Бернардески упускает мяч за боковую линию. Много ненужной суеты в действиях игроков "Юве". Понятно, что забивать нужно, но торопиться то зачем?
  • Роналду оказался на газоне, но свисток арбитра его явно не порадовал. Аут в пользу "Аякса"
  • Опасный прострел в штрафную. В последний момент успевает де Йонг прервать полет мяча
  • Дибала уходит. Кен вступает в игру
  • Уходим на перерыв при ничейном счете на табло. Равенство и в матче, и в во всей четвертьфинальной серии. Ничего еще не ясно. Отдохнем немного и обязательно вернемся
  • Второй тайм стартовал с замены в составе "Юве". Капитан на оправдал надежд тренера
  • Стенка принимает на себя пушечный удар "семерки". Второй раз подряд "в раздевалку" забить португалец не сумел
  • Далеко до ворот, но КриРо забивал в своей карьере с этой точки. Так что болельщикам "Аякса" сейчас придется пережить несколько неприятных мгновений
  • Бодренькая такая концовочка. Как будто второй тайм заканчивается и обе команды стремятся избежать серии пенальти
  • Забрался в положение "вне игры" Нерес
  • Пять минут компенсированного времени к первому тайму - это сильно. Но повод есть. Точнее даже несколько поводов
  • Не поняли друг друга Дибала и Бернардески. В результате мяч стал легкой добычей для голкипера
  • Блинд прочитал комбинацию и не позволил Сандро набрать скорость на фланге. Бразилец мог создать проблем для обороны гостей
  • Шоне проверят нервы арбитра на прочность. Ох, чувствую, устное предупреждение последнее по счету
  • Еще одно падение в штрафной. Или за метр до нее. Впрочем, разница небольшая - Джан явно выпрашивал пенальти. Фола и близко не было. Арбитр разобрался в эпизоде
  • Психанул Щесны при выносе мяча и едва не подарил мяч сопернику. Повезло, что круглый зацепил руку Зиеша. Свисток последовал незамедлительно
  • Неплохой по задумке перевод Де Шильо с фланга на фланг оказался безобразным по исполнению
  • Просмотр видеоповтора на предмет наличия положения "вне игры" ничего не дал. Начинаем с чистого листа - 2:2 по сумме двух встреч и обе команды забили по разу в гостях
  • Рикошет - штука хитрая. Для кого-то удачный, а для кого-то нет. После заблокированного удара мяч выкатился точно на ногу Ван де Беку и тот не промахнулся
  • ГОЛ!!!! Ничего не предвещало беды для хозяев, но счет сравнялся. Вот это да!
  • Счет более чем устраивает "Ювентус", но подопечные Аллегри не собираются отсиживаться в обороне. Роналду бьет выше ворот. Догнать Месси пока не получилось
  • Падение в штрафной "Аякса" имело место. Только вот своего же игрока срубил Де Лигт. Вот теперь ликуйте
  • Ликование трибун омрачено жестом арбитра. Пока рано. Смотрим повтор
  • ГОЛ!!!!! Открыт счет в нашем матче. И снова отличился Криштиану!!!
  • Блинд встает на пути мяча, посланного Бернардески. Угловой удар назначается
  • Вельтман вырезал мяч на дальнюю штангу. А там никого
  • Смело пошел вперед Нерес. И три соперника - не помеха. А вот с передачей вышла неприятность
  • Шоне навесил от углового флажка. Никого из партнеров не нашел
  • Дибала зарядил левой ноги, не дав мячу опуститься на газон. Пришлось поработать Онане. Прыжок в угол и опасность нейтрадизована
  • Заочная дуэль Месси и Роналду сегодня пока в пользу аргентинца - два мяча положил Лео к этой минуте. "Барселона" уверенно идет в полуфинал

  • ОПАСНО!!! Ван де Бек дотянулся до мяча носком бутсы и отправил снаряд в небеса. А сделай еще один шаг - и вонзил бы под перекладину. Правда, и с положением "вне игры" нужно было что-то придумать

  • Редкая вылазка гостей на чужую половину поля завершилась фолом Тадича. Разведка боем не прошла
  • Де Лигт поставил корпус и не пустил к мячу Бернардески. Сыграно было в рамках правил, так что игроку "Юве" можно не искать взглядом арбитра
  • Для всего "Аякса", кстати, это может быть первый полуфинал с сезона 1996/97. 22 года назад голландский клуб потерпел поражение на этой стадии, уступив дорогу в финал... "Ювентусу"
  • Шоне рисковал пропустить первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов. За такой подкат можно было и карточку выдать
  • Точно в руки Щесны прилетает мяч. Даже прыгать вратарю не пришлось
  • Шоне отчаянно пытался устоять на ногах и сохранить контроль над мячом, но в итоге все-таки согласился на штрафной удар для своей команды
  • Мазрауи уходит. Синкгравен вступает в игру
  • Ни разу не выходил на поле в матче Лиги чемпионов Дэйли Синкгравен. До сегодняшнего дня...
  • Ругани "добил" Мазрауи фолом в центре поля. Похоже, это все. Нужна замена
  • Неудачный прием мяча от Роналду. Мяч полетел совсем не в ту точку и Бернардески не успел подстроиться
  • Вернулся на поле игрок "Аякса", но заметно прихрамывает
  • Мазрауи задрал ногу выше головы и неудачно поставил ее на газон. Полетел голеностоп. Врачи повляются на поле
  • Высокий прессинг в исполнении Джана. Едва не помешал немец голкиперу вынести мяч от ворот
  • Бернардески падает в чужой штрафной. Толчка в спину арбитр не увидел
  • Пьянич выиграл подбор у чужой штрафной, технично положил корпус и послал мяч... в сторону углового флажка
  • Роналду получает локтем в глаз. Ничего себе начало. А кто сказал, что будет легко?
  • Главный арбитр встречи Клеман Турпен дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч хозяева. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на поле под гимн Лиги чемпионов. Время начинать!
  • Шикарный перформанс на "Ювентус Стэдиум". Песню о "Истории великой любви" исполняют хором все собравшиеся
  • Травма Марио Манджукича вынудила тренерский штаб "Ювентуса" на перестановки. И сегодня команду выведет на поле новый капитан - Пауло Дибала. В нынешнем плей-офф он мячей не забивал. Хотя подождите, так можно сказать про ВСЕХ игроков "Юве", кроме одного
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Лиги чемпионов. В ответном четвертьфинальном поединке "Ювентус" принимает на своем поле "Аякс". Начало трансляции в 22.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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