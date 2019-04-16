Ставки на победу "Ювентуса" принимаются с коэффициентом 50.0. Вряд ли болельщики, покидающие трибуны, отправились в букмекерскую контору
После просмотра видеоповтора "похоже" можно исключить. Точно из офсайда
Очередная контратака "Аякса" едва не увенчалась успехом. Забивает Зиеш, но, похоже, из офсайда
Эмре Джан с жаром доказывает арбитру, что он милый и пушистый. И карточку ему показывать не нужно. Наивно по меньшей мере...
Де Шильо уходит. Кансело вступает в игру
ОПАСНО!!! Ван де Бек дотянулся до мяча носком бутсы и отправил снаряд в небеса. А сделай еще один шаг - и вонзил бы под перекладину. Правда, и с положением "вне игры" нужно было что-то придумать