Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - Советский спорт
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Лига чемпионов2-й тур / 17 апреля 2019 22:00окончен
Манчестер Сити
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур

Составы команд

  • 31. Эдерсон (вр)
  • 2. Уокер
  • 4. Компани (к)
  • 7. Стерлинг
  • 8. Гюндоган
  • 10. Агуэро
  • 14. Лапорт
  • 17. де Брюйне
  • 20. Силва
  • 21. Давид Силва
  • (25. Фернандиньо, 60)
  • 22. Менди
  • (19. Сане, 84)
  • 1. Льорис (вр) (к)
  • 2. Триппье
  • 3. Роуз
  • (6. Санчес, 90+1)
  • 4. Алдервейрельд
  • 5. Вертонген
  • 7. Сон
  • 12. Ваньяма
  • 17. Сиссоко
  • (18. Льоренте, 41)
  • 20. Алли
  • 23. Эриксен
  • 27. Моура
  • (33. Дэвис, 81)
    • Текстовая трансляция

  • GAME OVER. Тоттенхэм впервые в полуфинале Лиги чемпионов.
  • Сон зарабатывает угловой. Победный, я думаю.
  • Туда! На отбой уже!
  • Одуреть можно. Просто офонареть, а не игра. Будет ли конец у нее уже?
  • НО ГОЛ! ЙЕС ВАР. Ну такие повороты точно не для моей лошади...
  • ГООООООООЛ!!! Привезли себе сами! Просто привезли. 5:3.

  • Сон против Сане - конечно тут больше шансов у свежего Лероя, но Почеттино аплодирует своему игроку.

  • Пять минут! Это много или мало? Скоро узнаем.
  • Алли фолит против Агуэро на половине поля противника. Все в копилку.
  • Чакыр сегодня судит как зверь, очень точно уловив настроение и градус игры. Разные с ним были истории, но сегодня турок в порядке.

  • Как глубоко опустился на свою половину поля Льоренте и подобной передачей как сейчас он явно искал сам себя.
  • Полундра! Диагональ из центра налево, головой в касание Сане на Гюндогана и тот бьет из пределов вратарской выше!!! Попал бы - включился бы ВАР на предмет офсайда.
  • Лерой Сане на поле вместо Бенжамена Менди.
  • Гвардьола тоже готов ввести корректировки в игру, но для этого нужна пауза, а ее пока нет.

  • Замена в составе Тоттенхэма: Бен Дэвис меняет Лукаса Моуру.
  • С девяти метров головой пробивает Агуэро точно в руки Льорису.
  • Гюндоган прожарил с правой ноги выше ворот после выноса мяча из штрафно по итогам углового.
  • Фундаментальный ад в штрафной Сити, но удара так и нет, а зато есть карточка Ваньяме за сруб де Брюйне.
  • 15 минут есть у Сити, чтобы пробиться в полуфинал, но если сейчас для удара по воротам Агуэро требуется 15 секунд, то вай нот?
  • Ну это форменный абзац, дети мои. Конечно, это гол. ГОЛ ЗАСЧИТАН!

  • ГООООООООООООЛЬОРРРРРРЕНТЕ!!! Подача слева и в прыжке Льоренте забивает мяч... бедром. Разумеется, гол чек и прочий ВАР тут как тут. Если этот гол отменят - будет смешно.

  • Брейкинг ньюз: сейчас будет второй подряд угловой возле ворот Сити.
  • Чуть ранее был атомный подкат против Агуэро в штрафной гостей - пенальти нет - показывает Чакыр.

  • Да, Сити конечно жутким образом перекусывают все попытки атаковать противника во втором тайме и все это на бешеных скоростях.
  • Гюндоган совершил классный перехват и чуть было сам не завершил атаку своей команды, но Стерлинг в момент передачи был в положении вне игры.

  • Замена в составе Манчестер Сити: вместо Давида Силвы на поле выходит Фернандиньо.

  • Настоящее безумие творится на трибунах Этихада в эти минуты.

  • АГУЭРО!!! Манчестер Сити забивает четвертый мяч в ворота противника. Роскошный слалом де Брюйне, передача на Серхио и тот наносит с правой могучий удар с правого подъема в ближний угол.
  • Эдерсон выручает свою команду! Мы уж стали забывать про него. Подача с левого фланга и удар головой Льоренте.
  • Дэнни Роуз где-то успел получить карточку.

  • Какая красота! де Брюйне плотно пробивает с линии штрафной в направлении левого угла, но Льорис просто великолепен.
  • И снова Силва в центре внимания - на этот раз он несется вдоль штрафной, мяч под левой, но бить не дают.

  • Жаровня! Почти в упор пробивает Стерлинг, а не добивании в последний момент помешали Бернарду Силве!
  • Резкий удар с правого подъема наносит с этого стандарта де Брюйне - мяч проходит выше перекладины, а все что было ниже контролировал вратарь.
  • Карточка Сону! И опаснейший штрафной в сторону ворот Льориса после фола на де Брюйне.
  • Сити забирает мяч и занимается поиском вариантов для своих атак. В первой половине тоже так было. А потом?
  • Второй тайм стартовал!

  • Закончен первый тайм. Невероятные двадцать минут подарили нам команды, а потом решили, что хватит нас баловать. Но мы же хотим еще - это и так понятно. С надеждами на продолжение банкета отправляемся на перерыв.
  • Даже Чакыр не смог помешать все-таки провести до конца эту атаку хозяевам, но без удара сейчас обошлось.

  • Три минуты добавлено к первой половине.
  • Сити слегка накатывают на концовку тайма - это заметно по возросшему темпу.

  • Это не СОН! Но и не гол. Крутейший удар с левой ноги в направлении дальнего угла - мяч буквально выкручивается из створа.
  • Алли перемещается в глубину поля на позицию ушедшего игрока, ну а Льоренте нападающий.
  • Еще и карточка Сиссоко на дорожку.

  • Итак, первая замена в составе Тоттенхэма: вместо Сиссоко на поле выходит Льоренте.
  • Да, Сиссоко будет заменен сейчас. Спешно переодевается Фернандо Льоренте.
  • Пауза немного затягивается. Сиссоко на своих двоих, но пока точно непонятно сможет или нет продолжить матч.

  • Блокирован удар по воротам Льориса из пределов штрафной! Повреждение у Сиссоко. Есть подозрение, что он не сможет продолжить игру.
  • Жесткое столкновение де Брюйне и Ваньямы в середине поля.
  • Волшебная результативность в нашем матче перемежается с довольно спокойными покатушками мяча в середине.
  • Без малого полчаса игры позади. Полчаса! Каждые шесть минут забиваются мячи в нашем матче. Процент владения мячом примерно равный.
  • Тоттенхэм в позиционном наступлении на половине поля противника.
  • Пока очевидно одно: команды приближаются к штрафной только для того, чтобы забить. Иначе бессмысленно.

  • Мяч мечется по середине поля и пока никому не удается овладеть им на более или менее продолжительный срок.

  • Второй дубль в матче есть! Рахим Стерлинг на углу вратарской замыкает идеальный прострел де Брюйне справа!
  • Ваньяма нарушает правила недалеко от штрафной Тоттенхэма.
  • Самая популярная шутка сейчас прозвучит так: что-то давно не было голов!
  • Сон стартует в погоне за хет-триком, но его опережает Эдерсон и за пределами штрафной играет головой.

  • ДВААААААА ДВААААААА!!! ЧТО ЭТО!!! ГДЕ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ??? Бернарду Силва пробивает в ближний угол, рикошет от Роуза и счет снова равный!

  • СООООООООН ХЫЫЫЫЫЫЫН МИИИИИИИИИН!!! Роскошный обводящий удар удар с правой ноги с линии штрафной точно под перекладину!

  • Фантастика! Как и в первом матче забивает СОН ХЫН МИН! Ничья!
  • А если вам неохота это видео искать, то я сейчас попробую сам это сделать.

  • РАХИИИИИИИИМ СТЕРЛИНГ!!! Внезапно. Атака вообще началась справа, а в итоге получилось в стиле недавнего Промеса, выступающего за Спартак. Он частенько забивал такие. Взгляните потом видео.
  • Сити контролирует мяч на своей половине поля.
  • Пока есть достаточно времени, чтобы заняться крупными планами тренеров команд.
  • Игра началась.
  • Все готово к началу встречи.
  • "Советский спорт" приглашает вас на футбол! Лига чемпионов. Сегодня мы с вами узнаем имена двух клубов, которые составят компанию "Барселоне" и "Аяксу" в полуфинале. "Манчестер Сити" на своем поле принимает "Тоттенхэм". Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм" добился домашней победы со счетом 1-0. Агуэро не реализовал пенальти, а единственный мяч провел Сон Хын Мин.
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