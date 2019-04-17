GAME OVER. Тоттенхэм впервые в полуфинале Лиги чемпионов.
Сон против Сане - конечно тут больше шансов у свежего Лероя, но Почеттино аплодирует своему игроку.
Пять минут! Это много или мало? Скоро узнаем.
Как глубоко опустился на свою половину поля Льоренте и подобной передачей как сейчас он явно искал сам себя.
Замена в составе Тоттенхэма: Бен Дэвис меняет Лукаса Моуру.
ГООООООООООООЛЬОРРРРРРЕНТЕ!!! Подача слева и в прыжке Льоренте забивает мяч... бедром. Разумеется, гол чек и прочий ВАР тут как тут. Если этот гол отменят - будет смешно.
Брейкинг ньюз: сейчас будет второй подряд угловой возле ворот Сити.
Да, Сити конечно жутким образом перекусывают все попытки атаковать противника во втором тайме и все это на бешеных скоростях.
Замена в составе Манчестер Сити: вместо Давида Силвы на поле выходит Фернандиньо.
Настоящее безумие творится на трибунах Этихада в эти минуты.
АГУЭРО!!! Манчестер Сити забивает четвертый мяч в ворота противника. Роскошный слалом де Брюйне, передача на Серхио и тот наносит с правой могучий удар с правого подъема в ближний угол.
Какая красота! де Брюйне плотно пробивает с линии штрафной в направлении левого угла, но Льорис просто великолепен.
Жаровня! Почти в упор пробивает Стерлинг, а не добивании в последний момент помешали Бернарду Силве!
Закончен первый тайм. Невероятные двадцать минут подарили нам команды, а потом решили, что хватит нас баловать. Но мы же хотим еще - это и так понятно. С надеждами на продолжение банкета отправляемся на перерыв.
Три минуты добавлено к первой половине.
Это не СОН! Но и не гол. Крутейший удар с левой ноги в направлении дальнего угла - мяч буквально выкручивается из створа.
Итак, первая замена в составе Тоттенхэма: вместо Сиссоко на поле выходит Льоренте.
Блокирован удар по воротам Льориса из пределов штрафной! Повреждение у Сиссоко. Есть подозрение, что он не сможет продолжить игру.
Мяч мечется по середине поля и пока никому не удается овладеть им на более или менее продолжительный срок.
Второй дубль в матче есть! Рахим Стерлинг на углу вратарской замыкает идеальный прострел де Брюйне справа!
ДВААААААА ДВААААААА!!! ЧТО ЭТО!!! ГДЕ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ??? Бернарду Силва пробивает в ближний угол, рикошет от Роуза и счет снова равный!
СООООООООН ХЫЫЫЫЫЫЫН МИИИИИИИИИН!!! Роскошный обводящий удар удар с правой ноги с линии штрафной точно под перекладину!
Фантастика! Как и в первом матче забивает СОН ХЫН МИН! Ничья!
РАХИИИИИИИИМ СТЕРЛИНГ!!! Внезапно. Атака вообще началась справа, а в итоге получилось в стиле недавнего Промеса, выступающего за Спартак. Он частенько забивал такие. Взгляните потом видео.