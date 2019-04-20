Локомотив М - ЦСКА - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига24-й тур / 20 апреля 2019 19:001-й тайм, 39'
Локомотив М
1 : 0
ЦСКА

Составы команд

  • 1. Гилерме (вр) (к)
  • 33. Кверквелия
  • 31. Рыбус
  • 5. Хеведес
  • 20. Игнатьев
  • 59. Ал. Миранчук
  • 11. Ан. Миранчук
  • 4. Фернандеш
  • 7. Крыховяк
  • 9. Смолов
  • 8. Фарфан
  • 35. Акинфеев (вр) (к)
  • 42. Щенников
  • 78. Дивеев
  • 23. Магнуссон
  • 50. Бекао
  • 14. Набабкин
  • 77. Ахметов
  • 98. Обляков
  • 8. Влашич
  • 17. Сигурдссон
  • 9. Чалов
    • Текстовая трансляция
  • ЧАЛОВ!!! ГООООООЛ!!!
  • Бекао уже давно в моменты многочисленных атак ЦСКА играет не то чтобы впереди, а совсем впереди. Эдакий Вернблум-стайл!
  • Щенников включает Усэйна Болта слева и зарабатывает для своей команды угловой.
  • Очередная незавершенная атака ЦСКА заканчивается тем, что Сигурдссон ложится на газон не может встать. После короткой паузы выясняется, что все-таки может.

  • Антон Миранчук получает предупреждение. Отложенное наказание за фол против Бекао.
  • Было бы преувеличением сказать, что ЦСКА возит противника, но игра идет в сторону только одних ворот и довольно давно.
  • Два сумасшедших блока от Кверквелии после ударов Дивеева и Ахметова! Гилерме летает как картонный самолет!
  • На мой взгляд, арбитр сейчас пропустил явную задержку Сигурдссона со стороны Рыбуса.
  • ЦСКА подвижен, скорости в целом пока очень даже хороши, но как только дело доходит до штрафной Локомотива, то вот дальше у красно-синих возникают сложности.
  • Дивеев показывает, что у него вроде бы губа разбита, но без кровотечения, а значит все-таки не разбита.
  • Влашич летит вперед по центру, слева Щенников чуть опаздывает, справа Чалов впереди, но в итоге хорват все решает сам и делает это неудачно.
  • Смолов в прыжке оказался выше Бекао, но бразилец быстрее ориентировался внизу.
  • Очень красиво и в касание сейчас попытался разыграть свой подход к штрафной Локомотив, подкачала финальная передача в направлении Фарфана.

  • Первое предупреждение в матче: Магнуссон в середине поля останавливает Алексея Миранчука.
  • Влашич слева подает на Набабкина, а Фернандеша на выходе из штрафной без нарушения правил накрывает Ахметов.
  • Чалов не сумел поймать мяч на подъем после длинной передачи из глубины поля!
  • Сразу три игрока Локомотива против Облякова и приходится играть через Бекао.

  • Радует, что после гола ЦСКА встрепенулся, хотя с другой стороны никак нельзя сказать, что он до гола спал.
  • Из пределов штрафной неточный удар с левой ноги наносит Влашич.
  • Внешне очень легко забил Локомотив, ведь Смолов эту передачу делал по сути без скорости, с места! И конечно нельзя не отметить неудачные действия Магнуссона, который откровенно прозевал рывок Хеведеса.

  • ГОООООООЛ!!! Смолов передачей справа ассистирует Хеведесу!
  • Активность Фарфана слева приводит ко второму подряд угловому.

  • Сражение Магнуссона и Смолова не позволяет хозяевам рассчитывать на угловой.

  • Только сейчас Локомотив продолжительно и основательно разжился мячом.
  • Смолов на левом фланге пропускает мяч под собой, но своего партнера страхует Бекао.
  • Пробивает Обляков с левой ноги и после рикошета от стенки мяч уходит на угловой.
  • Нарушение в середине - Крыховяк орет на Еськова, а Семин активно беседует с резервным рефери.
  • Опасный стандарт! Сбит Влашич недалеко от линии штрафной площади Локомотива.
  • ЦСКА установил контроль над мячом в середине поля.
  • Антон Миранчук жестко играет против Щенникова.
  • Игра началась! Сегодня если не аншлаг на РЖД Арене, то нечто близкое к этому. Поехали!
  • Команды приглашаются на поле!

  • Встречу будет обслуживать московская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
  • Дмитрий Баринов и Марио Фернандес сегодня не смогут помочь Локомотиву и ЦСКА соответственно - оба игрока пропускают игру из-за дисквалификации.
  • Если сегодня ЦСКА не выиграет, то будет ровно два года с последней победы красно-синих над Локомотивом в чемпионате. В этот период, впрочем, затесалась победа в Суперкубке России, но тем не менее.

  • Добрый, остросюжетный вечер! Двумя мощными матчами завершается игровой день в российской Премьер-лиге. Результаты этих матчей могут основательно перетряхнуть расстановку сил среди четверки команд в верхней части таблицы. Матч века пройдет в Краснодаре, но сначала дерби! Локомотив - ЦСКА! Начало трансляции в 19:00 мск, ведущий - Александр Федоровский.
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