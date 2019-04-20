Локомотив М

Антон Миранчук получает предупреждение. Отложенное наказание за фол против Бекао.
Первое предупреждение в матче: Магнуссон в середине поля останавливает Алексея Миранчука.
Радует, что после гола ЦСКА встрепенулся, хотя с другой стороны никак нельзя сказать, что он до гола спал.
ГОООООООЛ!!! Смолов передачей справа ассистирует Хеведесу!
Сражение Магнуссона и Смолова не позволяет хозяевам рассчитывать на угловой.
Только сейчас Локомотив продолжительно и основательно разжился мячом.
Встречу будет обслуживать московская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
Добрый, остросюжетный вечер! Двумя мощными матчами завершается игровой день в российской Премьер-лиге. Результаты этих матчей могут основательно перетряхнуть расстановку сил среди четверки команд в верхней части таблицы. Матч века пройдет в Краснодаре, но сначала дерби! Локомотив - ЦСКА! Начало трансляции в 19:00 мск, ведущий - Александр Федоровский.