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Лига чемпионов1-й тур / 25 февраля 2020 23:001-й тайм, 25'
Челси
0 : 0
Бавария

Составы команд

  • 13. Кабальеро (вр)
  • 3. Алонсо
  • 4. Кристенсен
  • 2. Рюдигер
  • 28. Аспиликуэта (к)
  • 17. Ковачич
  • 5. Жоржиньо
  • 8. Баркли
  • 19. Маунт
  • 18. Жиру
  • 24. Джеймс
  • Главный тренер: Фрэнк Лэмпард
  • 1. Нойер (вр) (к)
  • 19. Дэвис
  • 27. Алаба
  • 17. Боатенг
  • 5. Павар
  • 29. Коман
  • 32. Киммих
  • 25. Мюллер
  • 6. Алькантара
  • 22. Гнабри
  • 9. Левандовски
  • Главный тренер: Ханс-Дитер Флик
    • Текстовая трансляция
  • Успевает первым к мячу Кабальеро. Рюдигер задержался и положения "вне игры" у Левандовски не было
  • Кристенсен разрывает кружева коротких передач соперника своевременным перехватом
  • МОМЕНТ!!! Баркли закручивал мяч на дальнюю штангу. А там никого. Разочарованно выдохнули трибуны
  • Решил сыграть попроще Кабальеро и едва не "привез". Передача рукой на ближнего могла обернуться непрятностями
  • Не получилось у Киммиха перебросить Рюдигера. Навес в штрафную был обречен
  • Упал на подступах к штрафной Левандовски, но даже не стал пытаться выпросить штрафной. Такое не свистят
  • Удар в створ ворот состоялся. Однако особой угрозы для Нойера в себе не таил. Все под контролем
  • Прочитал комбинацию Алаба и выбил мяч за пределы поля в падении. Угловой у ворот "Баварии"
  • Маунт убегал в контратаку, но не сумел продавить Дэвиса. Да еще и правила, похоже, нарушал при этом
  • Далеко вперед вышел Кабальеро и головой сыграл за пределами штрафной площади
  • Не пошел на заброс Коман. Немного странно. Не мог же устать так быстро
  • Выручает Кабальеро! Левандовски выскочил из-за спин защитников и пробил в грудь киперу. Мячом пробил, сразу уточню
  • Большими силами в атаку подопечные Лэмпарда не идут. "Баварии" приходится приглашать соперника на свою половину поля
  • Шикарная передача Павара в центр продолжения не получила. Левандовски нарушил правила в атаке
  • ОПАСНО!!! Вдвоем вываливались на ворота гости. Коман делиться мячом не стал и пробил рядом со штангой
  • Выставлял локоть Жиру и заехал в голову Боатенгу. Небольшая пауза в нашем матче
  • Открывался на дальней штанге Левндовски, но Павар не вырезал мяч как следует на голову форварду
  • Коман не сумел догнать мяч на лицевой линии. Впрочем, даже если догнал бы - многого бы не сделал. Рюдигер уже висел на плечах
  • Маунт плотно приложился с подбора. Выше цели. Нойер даже прыгать не стал
  • Атака уже правым флангом. С тем же результатом. Аспиликуэта пробил в защитника
  • Не проходит навес Баркли с левого края. Даже угловой не получилось заработать
  • Жоржиньо неудачно обработал передачу. Мяч уходит за боковую линию к явному удивлению самого бразильца
  • Два игрока под номером "19" сошлись в борьбе за мяч. Дэвису досталось по ногам от Маунта
  • Мюллер проверил реакцию вратаря уже в самом дебюте. Что-то мне подсказывает, что скучно сегодня не будет
  • Главный арбитр встречи Клеман Турпен дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч гости. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на поле. Гимн Лиги чемпионов звучит под сводами стадиона "Стэмфорд Бридж". Все готово к началу матча

  • Родоначальники футбола нервно кусают губы и пивные кружки в пабах по всему Туманному Альбиону. Впервые за десять лет сразу четыре английских клуба выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Имперские амбиции фанатов подают голос. Мысли об английском финале нет-нет да и приходят в особо горячие головы. Но... Что-то идет не так с самого начала. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проигрывают свои матчи. Пусть с минимальным счетом, но проигрывают. Ситуация с «Манчестер Сити» выбивает почву из-под ног даже без привязки к грядущему результату. А тут еще в гости к «аристократам» пожаловали грозные швабы. На секундочку, действующие чемпионы Германии. И триумфаторы семи последних сезонов кряду
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Лиги чемпионов. В первом поединке стадии 1/8 финала лондонский "Челси" принимает на своем поле мюнхенскую "Баварию". Начало трансляции в 23.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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