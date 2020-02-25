Родоначальники футбола нервно кусают губы и пивные кружки в пабах по всему Туманному Альбиону. Впервые за десять лет сразу четыре английских клуба выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Имперские амбиции фанатов подают голос. Мысли об английском финале нет-нет да и приходят в особо горячие головы. Но... Что-то идет не так с самого начала. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проигрывают свои матчи. Пусть с минимальным счетом, но проигрывают. Ситуация с «Манчестер Сити» выбивает почву из-под ног даже без привязки к грядущему результату. А тут еще в гости к «аристократам» пожаловали грозные швабы. На секундочку, действующие чемпионы Германии. И триумфаторы семи последних сезонов кряду