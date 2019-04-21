Уходим на перерыв при минимальном преимуществе команды Олега Кононова. Отдохнем немного и обязательно вернемся
ГОЛ!!!!!! А хозяева успевают даже забить!!! Изумительная по точности передача от Адриано находит в штрафной Рассказова. Не все защитники успели вернуться, за что "Енисей" и поплатился
Пропустит следующий матч Аяз Гулиев. Восьмое предупреждение в сезоне
Встретились! 🦁🐷 pic.twitter.com/P0sn9UlQF1— ФК Енисей (@FCEnisey) 21 апреля 2019 г.
Твиттер "Енисея" продолжает жечь!
Эй, @fcsm_official, а где ваш мини-пиг? pic.twitter.com/VfG2TIhYvo— ФК Енисей (@FCEnisey) 21 апреля 2019 г.