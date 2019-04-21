Спартак М - Енисей - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига24-й тур / 21 апреля 2019 19:00перерыв
Спартак М
1 : 0
Енисей

Составы команд

  • 98. Максименко (вр)
  • 92. Рассказов
  • 2. Жиго
  • 14. Джикия (к)
  • 6. Айртон
  • 7. Гулиев
  • 47. Зобнин
  • 11. Фернандо
  • 37. Мелкадзе
  • 12. Адриано
  • 25. Мельгарехо
  • 1. Нестеренко (вр)
  • 2. Кичин (к)
  • 13. Грицаенко
  • 63. Гаджибеков
  • 3. Ятченко
  • 17. Савичев
  • 23. Сарр
  • 14. Семакин
  • 8. Огуде
  • 94. Данченко
  • 9. Соболев
    • Текстовая трансляция

  • Уходим на перерыв при минимальном преимуществе команды Олега Кононова. Отдохнем немного и обязательно вернемся
  • И снова в поединке против "Енисея" забивается первый мяч в карьере игрока "Спартака". В октябре открыли лицевой счет Игнатов и Тимофеев. Сегодня это сделал Рассказов

  • ГОЛ!!!!!! А хозяева успевают даже забить!!! Изумительная по точности передача от Адриано находит в штрафной Рассказова. Не все защитники успели вернуться, за что "Енисей" и поплатился

  • Успевают пробить штрафной гости. Максименко не попал кулаком по мячу, но защитники подстраховали
  • Если быть совсем точным - две минуты. Именно столько добавил к первому тайму Сергей Иванов
  • Не торопятся со вводом мяча в игру красноярцы. До перерыва совсем немного времени осталось
  • Гулиев наносит удар. По мячу. Как и положено футболисту. Голкипер на месте
  • Не впечатлила подача, скажу откровенно. Без проблем отбились гости
  • Еще один дальний удар Зобнина принимает на себя защитник. Угловой назначен
  • Эффектный пас от Соболева. Смотрел в одну сторону, а мяч послал в другую. Точно на партнера, находящегося в положении "вне игры"
  • Мелкадзе отработал в обороне и выбил мяч из-под ног зазевавшегося Соболева
  • ОПАСНО!!! Луис Адриано головой замыкал навес с правого фланга. Рядом со штангой летит мяч!
  • Жиго срывает стремительную контратаку "Енисея" ценой предупреждения
  • Четко играет на выходе Нестеренко. Очередной атаке "Спартака" не хватило изюминки
  • Над взаимодействием с партнерами Айртону нужно поработать. Еще одна передача в никуда
  • Не щадит ни себя, ни соперников Луис Адриано. Заряжен на борьбу "блондин"
  • Со второй попытки у Фернандо получилось уже поближе. Какого-то метра не хватило по высоте. Защитникам "Енисея" должны сделать выводы. С третьего раза ведь может и попасть
  • Луис Адриано получает по ногам. А Данченко получает предупреждение
  • Вступает в игру Максименко. Причем сразу два удара подряд пришлось отразить голкиперу "Спартака"
  • Джикия свалил соперника на газон. Тут же принес извинения, но штрафной удар уже не отменить
  • Сарр заблокировал плотный удар Зобнина
  • Не отреагировали красно-белые на падение Кичина и продолжили атаку. А как же Fair Play?
  • Оба тренера на ногах. Дмитрий Аленичев помог своим футболистам со вбросом мяча из-за боковой
  • Гаджибеков выиграл верховую дуэль у Фернандо. При этом неудачно приземлился на газон
  • И сразу же еще один удар. На этот раз в створ. Но именно в ту точку, где находился Нестеренко
  • Рядом со штангой просвистел мяч после дальнего удара Мелкадзе
  • С трудом поднялся с газоне Данченко, но разбегался. Как и Мельгарехо, кстати

  • Пропустит следующий матч Аяз Гулиев. Восьмое предупреждение в сезоне

  • Мелкадзе задумал разрезающую передачу в штрафную на Адриано. С исполнением вышло хуже
  • Запутался в ногах Айртон и упустил мяч за лицевую линию. Неудачное подключение к атаке
  • Дальний выстрел от Зобнина. Зацепил мяч кого-то из гостей и ушел на угловой
  • Захромал Мельгарехо. Неужели замена потребуется?
  • В обороне у Самюэля получилось значительно лучше. Проход Соболева остановлен
  • Ужасная передача от Жиго. Даже не в ноги сопернику, а вообще в пустоту
  • Свалился мяч с ноги Айртона. И Адриано остался на голодном пайке
  • Зобнин не сумел сохранить контроль над мячом. Сразу два соперника ему в этом мешали. Плотно в обороне у "Енисея"
  • Кичин приложился по мячу издали. В матче первого круга он забил. Сегодня пока пристреливается
  • С креативом у фанатов сегодня полный порядок. Еще один внушительный баннер замечен на трибуне
  • А сейчас Фернандо уже заметил Рассказова. И выполнил точную передачу метров на пятьдесят. Красиво. Но продолжения атака не получила
  • Выходит из ворот Нестеренко, забирая мяч в руки. И сразу же вводит его в игру. Никаких затяжек времени
  • Неточный заброс от Адриано. Перелетает мяч через голову Мельгарехо
  • Возможно, опасаясь таких вот уколов, красно-белые и не идут вперед всей командой. Три-четыре игрока всегда на своей половине поля
  • Айртон прерывает опасный прострел с левого фланга. Огрызнулись красноярцы
  • На пятой минуте встречи уместно сказать о пяти домашних поражениях "Спартака" в текущем сезоне
  • Фернандо не заметил открывшегося на фланге Рассказова. Предпочел продолжить атаку передачей по центру. Защитники справились
  • Луис Адриано заработал первый штрафной. Подтолкнули бразильца в спину
  • Фернандо исполнил. Сильно выше цели получилось
  • Главный арбитр встречи Сергей Иванов дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч гости. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются из подтрибунного помещения. Огромный баннер на трибуне B извещает о том, что сердца болельщиков "Спартака" требуют перемен
  • Твиттер "Енисея" продолжает жечь!
  • Что же касается матчей в РПЛ, то здесь у "Спартака" совсем другая серия - два поражения подряд и один из худших текущих результатов среди всех участников. Даже терпящий бедствие "Енисей" сумел набрать одно очко в двух последних поединках
  • Накануне "Спартак" ярко отметил 97-летие и сегодня будет стараться продолжить победную серию - в текущий уик-энд успеха уже добились молодежная команда (2:1) и дубль, выступающий в ФНЛ (4:0)
  • Матч первого круга, состоявшийся в октябре, оказался богатым на события. "Спартак" трижды вел в счете, а соперник дважды сумел отыграться. В итоге все решил гол, забитый уже в компенсированное время. Примечательно, что для двух игроков московской команды забитые мячи до сих пор остаются единственными в карьере
  • Матч закрывает программу 24-го тура РПЛ и по его итогам ни один из сегодняшних соперников не смогут улучшить свое турнирное положение. "Спартак" гарантированно останется на пятой строчке, а "Енисей" - на последней. Однако, это совсем не значит, что поединок не имеет значения. После осечек "Локомотива", "Краснодара" и ЦСКА "красно-белые" могут приблизиться к лидирующей группе и вернуться в борьбу за Лигу чемпионов. Про "Енисей" и говорить нечего - текущая ситуация заставляет красноярцев биться за каждое очко. Иначе следующий сезон придется провести в ФНЛ
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча российской Премьер-лиги. "Спартак" принимает на своем поле "Енисей". Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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