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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига23-й тур / 19 июня 2020 20:00Перерыв
Сочи
4 : 1
Ростов

Составы команд

  • 35. Джанаев (вр) (к)
  • 27. Заика
  • 34. Маргасов
  • 25. Новосельцев
  • 32. Мевля
  • 45. Миладинович
  • 18. Бурмистров
  • 24. Набиуллин
  • 17. Мостовой
  • 9. Заболотный
  • 91. Кокорин
  • 46. Попов (вр)
  • 65. Калистратов
  • 57. Колотиевский
  • 71. Гирнык
  • 60. Горелов
  • 52. Романов
  • 74. Куприянов (к)
  • 66. Рогава
  • 75. Хромов
  • 58. Топурия
  • 72. Абрамов
    • Текстовая трансляция
  • Перерыв.

  • Заболотный пробивает боковыми ножницами с отскоком от земли после мягкой подачи справа. 4:1.
  • Три минуты добавлено к первой половине встречи.

  • С острого угла пробивает Кокорин и прошивает Попова.
  • Топурия придержал за майку Набиуллина на левом фланге атаки Сочи.
  • Бурмистров зачем-то сносит Куприянова на выходе из штрафной Ростова.
  • Перекладина играет за Ростов! Попов справился с ударом Заболотного, а головой добивал, кажется, Мостовой.
  • А вот не менее отчаянный подкат Рогавы против Заболотного в штрафной Ростова - сыграно чисто в мяч.
  • Колотиевский едва не удрал! Маргасов осуществляет пожарный подкат на половине поля Ростова и получает карточку.
  • Комбинация с участием Кокорина, Заболотного и Набиуллина завершается блокированным ударом последнего.

  • Вах! Натуральный гвоздь через себя едва не всаживает Кокорин, но Попов! Попов!!! Ставит ногу.
  • В самом деле, Мостовой основательно отдавил руку Попову в одном из предыдущих эпизодов. Активен, тем временем Набиуллин. Но его особо никто не боится.
  • Гости провели несколько секунд на половине поля Сочи, мяч отдали противнику и едва не пропустили атаку через правый фланг.
  • Полчаса продержался Ростов! Заставил противника отыгрываться, вратарь взял пенальти. Вот основные достижения на текущий момент.
  • Небольшая пауза в матче. Повреждение получил вратарь Ростова, но с ним все уже в порядке и он подтверждает это отменным переводом через перекладину после удара Бурмистрова!

  • Денис Попов! В самый угол отправил мяч низом Заболотный, но вратарь угадал и потащил!!!

  • А вот сейчас рефери жесток: пенальти в ворота Ростова за снос Мостового. Карточка Гирныку.
  • Перед штрафной Ростова придержали за майку активного Набиуллина, но арбитр снисходителен.
  • Маргасов переусердствовал в борьбе с Гореловым за верховой мяч.
  • А вот это уже серьезно! С правой ноги почти в упор наносился удар по воротам Ростова, но Попов блеснул реакцией! Браво!
  • Кокорин получает мяч в штрафной и в любой другой ситуации он бы пробил в касание с левой, но сейчас можно и пощадить противника. И вообще вне игры.
  • Мостовой активен слева. На этот раз его прострел не доходит до центра штрафной, Ростов относительно успешно пока играет на отбой.

  • Ростовчане глобально проваливаются по центру, Кокорин выходит на один на один и спокойно катит в левый угол. 2:1.
  • Ростов в атаке! Романов бросает мяч на Хромова, но с ним спокойно разбирается Набиуллин.
  • Суматоха в штрафной Ростова, но пока пацанам везет.
  • Защитник блокирует мяч после попытки Заболотного пробить через себя, а Набиуллин промахивается.
  • Попов уверенно фиксирует мяч после прострела слева.

  • Первое же проникновение в штрафную Ростова завершается взятием ворот. Мостовой пробил вратаря с левой, а Абрамов под давлением Заболотного провалился вместе с мячом в ворота.
  • Кокорин низом пробивает со штрафного - получается не очень сильно и к тому же рядом со штангой проходит мяч.
  • Новосельцев наносит неточный удар из-за пределов штрафной.
  • После короткой проверки счета "Сочи" начинает с центра поля. Интересно!

  • Романов наносит точный удар с линии штрафной в левый угол! Вот это зажарка.
  • ГОООООООООЛ!!! Ростов открывает счет на 52 секунде!
  • Игра началась!
  • Владимир Федотов похож на хирурга. Без маски, но в синих перчатках.
  • Что касается расклада нашего матча, то вы наверняка в курсе произошедшего на днях, но я напомню главное: у шести игроков основного состава "Ростова" обнаружен коронавирус, команда на карантине, а в Сочи прилетели ребята 2002 и 2003 года рождения. Пожелаем им удачи.
  • Считанные минуты назад завершилась первая игра после возобновления чемпионата. "Крылья Советов" на своем поле потерпели поражение от "Ахмата" со счетом 2:4.
  • Добрый вечер! "Советский спорт" приглашает вас на текстовую трансляцию второго матча 23 тура российской Премьер-лиги. "Сочи" принимает на своем поле юниороский состав "Ростова". Начало трансляции в 20:00 мск.
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