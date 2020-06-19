Заболотный пробивает боковыми ножницами с отскоком от земли после мягкой подачи справа. 4:1.
С острого угла пробивает Кокорин и прошивает Попова.
Вах! Натуральный гвоздь через себя едва не всаживает Кокорин, но Попов! Попов!!! Ставит ногу.
Денис Попов! В самый угол отправил мяч низом Заболотный, но вратарь угадал и потащил!!!
А вот сейчас рефери жесток: пенальти в ворота Ростова за снос Мостового. Карточка Гирныку.
Ростовчане глобально проваливаются по центру, Кокорин выходит на один на один и спокойно катит в левый угол. 2:1.
Первое же проникновение в штрафную Ростова завершается взятием ворот. Мостовой пробил вратаря с левой, а Абрамов под давлением Заболотного провалился вместе с мячом в ворота.
Романов наносит точный удар с линии штрафной в левый угол! Вот это зажарка.