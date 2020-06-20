ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига23-й тур / 20 июня 2020 16:16Перерыв
ЦСКА
0 : 3
Зенит

Составы команд

  • 35. Акинфеев (вр) (к)
  • 5. Васин
  • 2. Фернандес
  • 78. Дивеев
  • 62. Карпов
  • 14. Набабкин
  • 98. Обляков
  • 25. Бистрович
  • 8. Влашич
  • 17. Сигурдссон
  • 9. Чалов
  • 99. Лунев (вр)
  • 6. Иванович (к)
  • 15. Караваев
  • 44. Ракицкий
  • 3. Дуглас Сантос
  • 27. Оздоев
  • 14. Кузяев
  • 5. Барриос
  • 22. Дзюба
  • 7. Азмун
  • 8. Малком
    • Текстовая трансляция

  • Дзюба (!) убегает почти с середины поля, катит Дугласу, тот подстреливает Карпова, а добивает ЦСКА Малком. Перерыв.
  • Две минуты добавлено к первой половине.
  • Кузяев грубо играет против Набабкина - карточки нет, хотя было бы неплохо. Удар сзади по ноге.
  • Когда гости берут паузу, то создается иллюзия борьбы, как только Зенит включается - ЦСКА исчезает.
  • Для интриги гол в ворота Зенита был бы сейчас как нельзя кстати.

  • А, ну если не забивать такое с Зенитом при 0-2, то я не знаю, что делать ЦСКА... Обляков двинул издали, попал в перекладину, мяч отлетел к Чалову и пустым воротам, но нападающий не смог попасть по мячу.
  • Два в одного полетела атака Зенита, но диагональную передачу низом Малком перехватывает Васин.
  • Фернандес плотно грузит справа, но никакого давления на Ивановича и капитан спокойно выносит мяч.
  • Мда, противостояние Дзюбы и Карпова - это словно матч Сочи - Ростов в миниатюре.
  • Бистрович наносит неточный удар из-за пределов штрафной.
  • Момент у Чалова! Коротковата челка оказалась после мягкого заброса Влашича слева.
  • Успокоилась ли игра? Отчасти да. Зенит все равно чуть больше владеет мячом, нежели соперник, которому надо отыгрываться.
  • Азмун на левом фланге просто издевается над Карповым и Бистровичем.
  • Чуть суматошный момент, но все-таки! Обляков загружает, Чалов не допрыгивает, а Набабкин не принимает мяч.
  • Малком справа навешивает в сторону Азмуна - голкипер легко прочитал эпизод.
  • Зенит пока полностью регулирует игру. ЦСКА мячом владеет, но если Зениту надо, то контроль и территория уже у него.
  • Набабкин сзади прыгает в ноги Оздоеву. Не попадает, но это не повод для того, чтобы орать на судью.
  • Аплодисменты врачам! Акция на всех матчах нашего чемпионата.
  • Два подряд момента у ЦСКА! Влашич сыграл прямолинейно и решил пробить, хотя слева был свободен, кажется, Набабкин, а теперь блокирован удар Чалова из пределов штрафной.
  • Да, конечно же. В момент заброса из глубины поля Дзюба находился в офсайде.
  • Третий мяч влетает в ворота ЦСКА, но он будет отменен из-за положения вне игры. А может быть и нет. Подождем.
  • Малком не сумел сделать перевод налево и попытка быстрой атаки постепенно свернулась.
  • Обляков получает карточку за фол против Кузяева в середине поля.
  • Нелепый мяч пропускает ЦСКА. Это Малком!

  • Комбинация вышла классной, а вот концовка откровенно смешной: Азмун справа навесил на Дзюбу, тот скинул в центр вратарской, где Васин не попал по мячу, а Малком поразил цель.
  • На отскоке из штрафной не получается плотный удар у Бистровича - не только неточно, но и в руку Влашича попадает мяч.
  • Обляков и Набабкин не поняли друг друга на левом фланге атаки ЦСКА.
  • ЦСКА, надо отметить, тут же после гола доставил мяч к штрафной и удар Влашича принимает на себя Ракицкий.

  • Дивеев применяет силовой прием против Азмуна.

  • А теперь Акинфеев бессилен. Разыгран корнер слева, Караваев навешивает, а Иванович подрезает мяч в левый от вратаря угол. Без вариантов.
  • Уже на второй минуте момент у Зенита! Дзюба головой сбросил мяч на Азмуна, а тот убежал между двумя защитниками и пробил с левой - Акинфеев выручает.
  • Игра началась!
  • Сергей Иванов из Ростова-на-Дону - главный арбитр встречи.
  • Команды приглашаются на поле.
  • Футбольный вечер с "Советским спортом" продолжается. Мы уже посмотрели с вами отличную игру в Туле и очень хотим продолжения в противостоянии ЦСКА и "Зенита". Центральный матч сегодняшнего игрового дня. Совсем скоро начнем. Ведущий трансляции - Александр Федоровский.
    • О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
    © ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
     яндекс.метрика