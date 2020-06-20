Дзюба (!) убегает почти с середины поля, катит Дугласу, тот подстреливает Карпова, а добивает ЦСКА Малком. Перерыв.
А, ну если не забивать такое с Зенитом при 0-2, то я не знаю, что делать ЦСКА... Обляков двинул издали, попал в перекладину, мяч отлетел к Чалову и пустым воротам, но нападающий не смог попасть по мячу.
Комбинация вышла классной, а вот концовка откровенно смешной: Азмун справа навесил на Дзюбу, тот скинул в центр вратарской, где Васин не попал по мячу, а Малком поразил цель.
Дивеев применяет силовой прием против Азмуна.
А теперь Акинфеев бессилен. Разыгран корнер слева, Караваев навешивает, а Иванович подрезает мяч в левый от вратаря угол. Без вариантов.