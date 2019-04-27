Команды уходят на перерыв. Нельзя сказать, что этот тайм был скучным, но и на зрелищный он не претендует вообще. Два неточных удара в самом начале матча и два в створ в конце - вот все шансы у Динамо в первой половине. У Ахмата вообще не было ничего интересного в атаке.
Второй подряд момент у Динамо! Семенов «обрезался», а Кардозу справа входит в штрафную, простреливает, от Нижича мяч едва не юркнул в ближний угол.
Здорово ловит мяч на подъему Кардозу после отскока от головы Плиева и пробивает в ближний угол! Городов в порядке.
Теттех нарушает правила против Иванова в середине поля.
Вот так да! Ахмат снова наступает на те же грабли! Дают головой пробивать едва ли не в упор. На этот раз Шунич прощает соперника после подачи с угла поля Юсупова.
Луценко пробивает выше ворот! Отличный шанс упускает Динамо. После подачи Козлова справа последовал удар головой метров с десяти!
«Советский спорт» приглашает вас на текстовую трансляцию очередного матча российской Премьер-лиги. В Химках сыграют «Динамо» и грозненский «Ахмат». Начало трансляции в 19:00 мск, ведущий - Александр Федоровский.