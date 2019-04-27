Команды уходят на перерыв. Нельзя сказать, что этот тайм был скучным, но и на зрелищный он не претендует вообще. Два неточных удара в самом начале матча и два в створ в конце - вот все шансы у Динамо в первой половине. У Ахмата вообще не было ничего интересного в атаке.