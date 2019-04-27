Динамо М - Ахмат - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига26-й тур / 27 апреля 2019 19:00перерыв
Динамо М
0 : 0
Ахмат

Составы команд

  • 1. Шунин (вр) (к)
  • 25. Козлов
  • 2. Морозов
  • 44. Шунич
  • 24. Евгеньевич
  • 6. Юсупов
  • 22. Жоаозиньо
  • 5. Теттех
  • 9. Кардозу
  • 48. Луценко
  • 7. Марков
  • 16. Городов
  • 40. Уциев (к)
  • 3. Плиев
  • 15. Семенов
  • 13. Мохаммади
  • 20. Нижич
  • 19. Иванов
  • 14. Раванелли
  • 11. Исмаэл
  • 8. Шимански
  • 18. Балай
    • Текстовая трансляция

  • Команды уходят на перерыв. Нельзя сказать, что этот тайм был скучным, но и на зрелищный он не претендует вообще. Два неточных удара в самом начале матча и два в створ в конце - вот все шансы у Динамо в первой половине. У Ахмата вообще не было ничего интересного в атаке.
  • Две минуты добавлено к первой половине встречи в Химках.
  • Так, ну надо потихонечку направляться в сторону буфета, не так ли? И надеяться, что во второй половине мы увидим хотя бы гол.
  • Очень много поперечных передач у Динамо, в таких условиях работать без мяча вполне комфортно.
  • Игра снова приземлилась в середину поля.

  • Второй подряд момент у Динамо! Семенов «обрезался», а Кардозу справа входит в штрафную, простреливает, от Нижича мяч едва не юркнул в ближний угол.

  • Здорово ловит мяч на подъему Кардозу после отскока от головы Плиева и пробивает в ближний угол! Городов в порядке.
  • Исмаэл наносит неточный удар с правой ноги из-за пределов штрафной.
  • Уциев грубо играет против Жоаозиньо в середине поля. Хохлов недоволен, но пока нет карточки игроку Ахмата.
  • Итак, что мы имеем к этой минуте. Не так много, как хотелось бы, увы. Пара ударов опасных в самом начале матча от Луценко и Шунича и на этом пока всё.
  • Блокирован удар Раванелли с линии штрафной площади после быстрой атаки гостей.
  • После подачи с угла поля Шунин спокойно играет кулаками.
  • Опасно! Прострел слева от лицевой, но Балаю не позволили пробить с близкого расстояния в касание. Угловой.
  • В среднем темпе проходит игра и снова она по большей части проходит на половине поля Ахмата.
  • Ощутимый перевес по владению мячом у Динамо к этой минуте.
  • Ахмат в последние минуты сумел переместить игру от своих ворот.

  • Теттех нарушает правила против Иванова в середине поля.
  • Вдохновенно в своем безобразии начинает эту игру в обороне гости и будь противник чуть техничнее и рассудительнее, то счет был бы уже открыт.
  • Нет, определенно не с той ноги сегодня встали центральные защитники Ахмата. Что ни подача, то удар по воротам или панический вынос. Очередной корнер.

  • Вот так да! Ахмат снова наступает на те же грабли! Дают головой пробивать едва ли не в упор. На этот раз Шунич прощает соперника после подачи с угла поля Юсупова.
  • Юсупов нарушает правила на правом фланге атаки гостей.
  • Марков отлично открылся по центру под передачу из глубины, прием отменный, а вот на удар уже сил не хватило.

  • Луценко пробивает выше ворот! Отличный шанс упускает Динамо. После подачи Козлова справа последовал удар головой метров с десяти!
  • Офсайдом завершается первая попытка Ахмата провести атаку.
  • Игра началась!
  • Владимир Москалев из Воронежа - главный арбитр сегодняшней встречи.
  • Команды приглашаются на поле.
  • "Динамо" в прошлом туре сумело в Санкт-Петербурге продержаться против "Зенита" лишь тайм, а "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром".
  • А если и есть какие-то открытые вопросы у "Ахмата", то это, разумеется, вероятное попадание в зону еврокубков. Сделать это будет непросто, но шансы есть.
  • В первом круге команды сыграли между собой вничью 0:0. А что до турнирной таблицы, то "Ахмат" крепко сидит в середине, а у "Динамо" масса открытых вопросов. Вылететь в ФНЛ напрямую наверное надо постараться, а вот от зоны стыковых матчей команда находится всего в одном очке.

  • «Советский спорт» приглашает вас на текстовую трансляцию очередного матча российской Премьер-лиги. В Химках сыграют «Динамо» и грозненский «Ахмат». Начало трансляции в 19:00 мск, ведущий - Александр Федоровский.
    • Новости
    19:58 Футбол «Динамо» – «Ахмат». Онлайн
    19:52 Хоккей Зернов и Хартли могут быть дисквалифицированы на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил
    19:34 Хоккей Россия победила США и вышла в финал юниорского чемпионата мира
    19:25 Теннис Гаспарян не доиграла матч с Мартич, снявшись после первого сета
    18:57 Футбол Валерий Карпин: Реализовали бы свои моменты – все было бы иначе
    18:42 Футбол «Боруссия» проиграла «Шальке» и не смогла опередить «Баварию»
    18:28 Футбол «Ростов» не смог обыграть в гостях «Анжи»
    18:07 Формула-1 Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – шестой
    17:49 Футбол Дивеев и Бекао полетели с ЦСКА на матч с «Краснодаром»
    17:22 Теннис Медведев победил Нисикори и вышел в финал в Барселоне (видео)
    17:16 Шахматы ФИДЕ увеличила количество партий в матче за звание чемпиона мира до 14
    16:58 Баскетбол Де Коло признан MVP четвертых матчей плей-офф Евролиги
    16:47 Футбол Агент: Ташаев не собирается уходить из «Спартака»
    16:31 Футбол Гол Антонио принес «Вест Хэму» победу над «Тоттенхэмом»
    16:10 Футбол «Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»
    15:33 Формула-1 Леклер показал лучший результат в третьей практике Гран-при Азербайджана, Квят – шестой
    14:57 Футбол Адвокат брата Кокорина: Прокурор может попросить пятилетний срок
    14:37 Футбол Валерий Гладилин: Почему «Спартак» так спешно объявил о смене руководства? Видимо, появился вариант
    14:12 Хоккей «Ак Барс» покинут десять хоккеистов, включая капитана
    14:00 Футбол СМИ: Ханни потерял доверие Кононова и будет выставлен на трансфер
    О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
    © 2019 sovsport.ru яндекс.метрика