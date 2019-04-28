Локомотив М - Енисей - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига26-й тур / 28 апреля 2019 14:001-й тайм, 6'
Локомотив М
0 : 0
Енисей

Составы команд

  • 1. Гилерме (вр) (к)
  • 33. Кверквелия
  • 7. Крыховяк
  • 31. Рыбус
  • 20. Игнатьев
  • 8. Фарфан
  • 11. Ан. Миранчук
  • 6. Баринов
  • 23. Тарасов
  • 59. Ал. Миранчук
  • 9. Смолов
  • 1. Нестеренко (вр)
  • 2. Кичин (к)
  • 94. Данченко
  • 63. Гаджибеков
  • 23. Сарр
  • 13. Грицаенко
  • 78. Хубулов
  • 7. Зотов
  • 6. Торбинский
  • 17. Савичев
  • 9. Соболев
    • Текстовая трансляция
  • Удар без замаха с линии штрафной венчал быструю атаку "Локо". Бил Антон Миранчук - чуть выше перекладины.
  • Юрий Павлович Семин весь в игре. Точнее, у бровки и эмоционален.
  • Как поймает Нестеренко кураж, так и не пробьешь...
  • "Енисей" успокаивает резвых хозяев, дорожа мячом в центре поля.
  • Два удара в створ за неполную первую минуту нанесли хозяева. Сначала Фарфан вынудил Нестеренко перевести мяч на угловой, а потом, уже после корнера, бил Тарасов.
  • ПОЕХАЛИ! С центра поля мяч в игру ввели футболисты "Енисея".

  • Напомним, что после 25 туров у «Локомотива» было 46 очков, а у «Енисея» было 16 очков. Команды занимали второе и 16-е места соответственно в турнирной таблице РПЛ. Лидировал «Зенит», у которого было 54 очка.
  • В матче первого круга, который состоялся 28 октября 2018 года, «Локомотив» добился уверенной гостевой победы – 3:0. Тогда по мячу забили Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Антоно Эдер.
  • Добрый день, уважаемые поклонники российского футбола! В воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и «Енисей» из Красноярска. Их встреча состоится на домашней арене «железнодорожников» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Не пропустите!
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