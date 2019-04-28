Россия - Премьер-Лига26-й тур / 28 апреля 2019 14:001-й тайм, 6'
Локомотив М
0 : 0
Енисей
Составы команд
1. Гилерме (вр) (к)
33. Кверквелия
7. Крыховяк
31. Рыбус
20. Игнатьев
8. Фарфан
11. Ан. Миранчук
6. Баринов
23. Тарасов
59. Ал. Миранчук
9. Смолов
1. Нестеренко (вр)
2. Кичин (к)
94. Данченко
63. Гаджибеков
23. Сарр
13. Грицаенко
78. Хубулов
7. Зотов
6. Торбинский
17. Савичев
9. Соболев
Текстовая трансляция
Удар без замаха с линии штрафной венчал быструю атаку "Локо". Бил Антон Миранчук - чуть выше перекладины.
Юрий Павлович Семин весь в игре. Точнее, у бровки и эмоционален.
Как поймает Нестеренко кураж, так и не пробьешь...
"Енисей" успокаивает резвых хозяев, дорожа мячом в центре поля.
Два удара в створ за неполную первую минуту нанесли хозяева. Сначала Фарфан вынудил Нестеренко перевести мяч на угловой, а потом, уже после корнера, бил Тарасов.
ПОЕХАЛИ! С центра поля мяч в игру ввели футболисты "Енисея".
Напомним, что после 25 туров у «Локомотива» было 46 очков, а у «Енисея» было 16 очков. Команды занимали второе и 16-е места соответственно в турнирной таблице РПЛ. Лидировал «Зенит», у которого было 54 очка.
В матче первого круга, который состоялся 28 октября 2018 года, «Локомотив» добился уверенной гостевой победы – 3:0. Тогда по мячу забили Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Антоно Эдер.
Добрый день, уважаемые поклонники российского футбола!
В воскресенье в матче 26-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и «Енисей» из Красноярска. Их встреча состоится на домашней арене «железнодорожников» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Не пропустите!