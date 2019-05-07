Ливерпуль - Барселона - Советский спорт
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ФутболЛига чемпионов
Лига чемпионов2-й тур / 07 мая 2019 22:001-й тайм, 45'
Ливерпуль
1 : 0
Барселона

Составы команд

  • 13. Алиссон Беккер (вр)
  • 3. Фабиньо
  • 4. ван Дейк
  • 7. Милнер
  • 10. Мане
  • 14. Хендерсон (к)
  • 23. Шакири
  • 26. Робертсон
  • 27. Ориги
  • 32. Матип
  • 66. Александр-Арнольд
  • 1. тер Штеген (вр)
  • 3. Пике
  • 4. Ракитич
  • 5. Бускетс
  • 7. Коутиньо
  • 9. Суарес
  • 10. Месси (к)
  • 15. Ленгле
  • 18. Альба
  • 20. Роберто
  • 22. Видаль
    • Текстовая трансляция
  • Ого! Четыре минуты добавлено к первой половине встречи.
  • Фол, к слову, зафиксирован не был - всего лишь угловой.

  • Робертсон наносит удар из-за пределов штрафной и попал... в руку Видаля. Я представляю, что бы сейчас началось, если бы дело было внутри штрафной.
  • Как-то незаметно матч стал скучным. Еще бы! Голевых моментов у ворот тер Штегена давно не было. а Барселона предпочитает катать мяч поперек поля.

  • Еще одна остановка в матче - на этот раз помощь оказывают игроку Ливерпуля недалеко от линии штрафной. Это Робертсон.

  • С правого фланга Шакири запускает мяч точно в руки тер Штегену.
  • Не очень понятно где тут было нарушение - это уже результат борьбы за мяч Милнера и Видаля.
  • Народ неистово негодует - это реакция на падение Мане перед штрафной Барселоны. Фола нет.
  • Так, мне показалось, что Старридж готовился уже выходить на поле, но в итоге Хендерсона удалось поставить на ноги и кэп снова в деле.
  • Так, ну час от часу не легче Ливерпулю. Есть большие сомнения, что сможет продолжить игру капитан команды Хендерсон.
  • Позиционная атака Барселоны завершается переводом налево и попыткой прострелить в касание. Было довольно опасно.
  • Низовой прострел справа в сторону центра штрафной гостей выходит неопасным.

  • Робертсон плотно пробил с левой ноги из-за пределов штрафной - тер Штеген в прыжке справляется с угрозой.
  • Хендерсон пробивал в касание после передачи слева, но угодил в голову защитника.

  • Так, ну что пока мы можем сказать? Первые десять минут Барса валяла дурака в обороне, теперь она занимается этим же в атаке и это очень страшно порой.
  • Да, вот теперь процесс пошел. На этот раз Коутиньо принимает непопулярное решение пробить по воротам - Ливерпуль выручает вратарь.
  • Хендерсон нарушает правила против Роберто в середине поля.

  • Это надо было видеть, конечно... только Барселона может позволить себе сыграть в пас НАЗАД в момент выхода один на один с вратарем. Осталось понять кто это был, ну точно не Месси. Возможно, Коутиньо.
  • А вот и первый шанс для гостей! Кто пробивал? Странный вопрос. Беккер переводит мяч через перекладину.
  • Видаль выжимает Мане на половину поля Ливерпуля.

  • Адский подкат Фабиньо против Луис Суареса и это завершается первой карточкой в сегодняшней встрече.
  • Показалось, что Роберто нарушает правила против Мане в штрафной тер Штегена, но пенальти нет и нет просмотра эпизода.

  • Что это? Барселона неистово косячит в передачах на своей половине поля, словно призывая хозяев атаковать настойчивее.

  • Угловой у ворот Ливерпуля.

  • ГООООООООЛ!!! Ливерпуль начинает камбек!!! Грубейшая ошибка Альбы на месте левого защитника приводит к тому, что Мане скидывает в центр на Хендерсона, тот пробивает, а тер Штеген отбивает мяч точно на Ориги.
  • Уже второй угловой зарабатывают хозяева в начале этой встречи.

  • Ливерпуль, понятное дело, очень высоко встречает противника, так что пока мяч у гостей почти не держится.
  • Толком игра не началась, а Месси уже получил подзатыльник - это за все хорошее, что было сделано им в первом матче.
  • На 50-й секунде возникает голевой момент у ворот гостей! А если бы забить?!

  • Игра началась!
  • Джюнейт Чакыр - турецкий рефери сегодня будет следить за порядком.
  • Рев болельщиков Ливерпуля заглушает гимн Лиги чемпионов.
  • Команды приглашаются на поле.
  • И тем не менее командам предстоит на поле провести как минимум 90 минут и только по их истечению станет известно имя первого финалиста Лиги чемпионов.
  • В первой встрече испанцы выиграли со счетом 3:0, хотя по игре было все далеко не так однозначно, как на табло. Но что поделать, если в составе "Барселоны" есть гений?
  • Перед командой Юргена Клоппа стоит утопическая задача. В отсутствии ключевых игроков - Фирмино и Салаха отыграть у "Барселоны" три мяча.
  • "Советский спорт" приглашает вас на текстовую трансляцию ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" сыграет на своем поле против "Барселоны".
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