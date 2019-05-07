Робертсон наносит удар из-за пределов штрафной и попал... в руку Видаля. Я представляю, что бы сейчас началось, если бы дело было внутри штрафной.
Еще одна остановка в матче - на этот раз помощь оказывают игроку Ливерпуля недалеко от линии штрафной. Это Робертсон.
С правого фланга Шакири запускает мяч точно в руки тер Штегену.
Робертсон плотно пробил с левой ноги из-за пределов штрафной - тер Штеген в прыжке справляется с угрозой.
Так, ну что пока мы можем сказать? Первые десять минут Барса валяла дурака в обороне, теперь она занимается этим же в атаке и это очень страшно порой.
Это надо было видеть, конечно... только Барселона может позволить себе сыграть в пас НАЗАД в момент выхода один на один с вратарем. Осталось понять кто это был, ну точно не Месси. Возможно, Коутиньо.
Адский подкат Фабиньо против Луис Суареса и это завершается первой карточкой в сегодняшней встрече.
Что это? Барселона неистово косячит в передачах на своей половине поля, словно призывая хозяев атаковать настойчивее.
Угловой у ворот Ливерпуля.
ГООООООООЛ!!! Ливерпуль начинает камбек!!! Грубейшая ошибка Альбы на месте левого защитника приводит к тому, что Мане скидывает в центр на Хендерсона, тот пробивает, а тер Штеген отбивает мяч точно на Ориги.
Ливерпуль, понятное дело, очень высоко встречает противника, так что пока мяч у гостей почти не держится.
Игра началась!