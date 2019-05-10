Дадонов - дубль! Получил по зубам, проверяет все ли на месте, но до этого успел сделать главное - забить после передачи Малкина. Зеркальная копия первого гола.
ГОЛ! Злой кистевой бросок от Кучерова - и шайба вонзается под планку. Сергачев в ассистентах, так что это гол имени Тампы Бэй.
Закончен первый период. Красивые шайбы Дадонова и Анисимова позволяют нам спокойно передохнуть в перерыве.
ГОЛ! Орлов и Григоренко в ассистентах, а забивает все-таки Артем Анисимов! Красиво все получилось, тут ничего не скажешь.
Кучеров сумел прокинуть шайбу между двух защитников, туда же доставил клюшку, а вот с собой было уже сложнее.
Прекрасную смену проводит Барабанов - протащил шайбу по центру до ворот и там создал суматоху. В полном составе сборная России.
Линдстрем был на отличной позиции для броска и вообще противник очень прилично выглядит в неравных составах.
ГОЛ! 11 секунд потребовалось. Кучеров на Малкина, а тот из-за ворот на Дадонова - и первая пошла.
Ежедневно мы с раннего утра будем публиковать превью ко всем матчам чемпионата. Анонс первого игрового дня можно прочитать ЗДЕСЬ.
«Советский спорт» приветствует всех поклонников хоккея и поздравляет со стартом очередного, 83 по счету чемпионата мира, который пройдет в Словакии. Сегодня сборная России проведет стартовый матч на турнире против команды Норвегии. Начало трансляции в 17:15 мск, ведущий - Александр Федоровский.