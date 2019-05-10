Россия - Норвегия - Советский спорт
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ХоккейЧМ-2019
ЧМ-20191-й тур / 10 мая 2019 17:152-й период
Россия
4 : 0
Норвегия

Составы команд

  • Вратари
  • 88. Василевский
  • (40. Георгиев)
  • Первое звено
  • 98. Сергачев
  • 89. Нестеров
  • 25. Григоренко
  • 11. Малкин
  • 63. Дадонов
  • Второе звено
  • 9. Орлов
  • 22. Зайцев
  • 8. Овечкин
  • 92. Кузнецов
  • 77. Капризов
  • Третье звено
  • 3. Хафизуллин
  • 4. Гавриков
  • 97. Гусев
  • 15. Анисимов
  • 86. Кучеров
  • Четвертое звено
  • 94. Барабанов
  • 71. Ковальчук
  • 13. Андронов
  • 16. Плотников
  • Вратари
  • 33. Хаукеланд
  • (38. Хольм)
  • Первое звено
  • 6. Холос
  • 5. Лесунд
  • 41. Торесен
  • 46. Олимб
  • 13. Ольден
  • Второе звено
  • 17. Эспеланд
  • 47. Бонсаксен
  • 93. Ольсен
  • 85. Хага
  • 51. Россели Ольсен
  • Третье звено
  • 4. Йоханссен
  • 10. Норстебо
  • 27. Мартинсен
  • 18. Линдстрем
  • 8. Треттенес
  • Четвертое звено
  • 61. Райхенберг
  • 21. Булл
  • 15. Кристиансен
  • 26. Форсберг
  • 22. Роймарк
    • Текстовая трансляция
  • Три гола в большинстве после трех попыток - это очень приятно, пусть даже и против Норвегии.
  • Норвежцы загрустили и их вполне можно понять. Ровно половину еще играть, а дело в сущности сделано и надо как-то постараться не растерять остатки лица.

  • Дадонов - дубль! Получил по зубам, проверяет все ли на месте, но до этого успел сделать главное - забить после передачи Малкина. Зеркальная копия первого гола.
  • Еще одно удаление в составе сборной Норвегии: Хага зацепил Кузнецова.

  • ГОЛ! Злой кистевой бросок от Кучерова - и шайба вонзается под планку. Сергачев в ассистентах, так что это гол имени Тампы Бэй.
  • Норстебо с нарушением правил мешает довести до конца проход Малкина.
  • У нас доходит до того, что Орлов из-за ворот (!) делает передачу под бросок Зайцеву. Нападающие не нужны.
  • На смене ошиблись? Очень было похоже на то. Но совсем сблизиться с Василевским мы не позволили и в итоге последовал кистевой бросок со средней дистанции.
  • Близко, но не совсем. Отличные шансы забить упускают Анисимов и Гусев.
  • Кузнецов вполне мог забивать после передачи Капризова справа или сыграть на Овечкина, но в итоге атаковал сам и промазал.
  • В полном составе сборная России. Ни одного броска по воротам Василевского не было.
  • Более минуты в меньшинстве мы провели очень спокойно.
  • На ровном месте вдруг получает две минуты Малкин за удар по клюшке. Подозрительно легко она сломалась.
  • Второй период стартовал! Смотрим.

  • Закончен первый период. Красивые шайбы Дадонова и Анисимова позволяют нам спокойно передохнуть в перерыве.
  • По броскам почти равенство, мы атакуем почаще, а вот на точке вбрасывания норвежцы нас превосходят.
  • Звонкий кистевой наносит Орлов со средней дистанции - шайба попадает в стекло.
  • Отмечаем, что с защитником первой пары у нас все вроде бы нормально. Сергачев в строю.
  • Норвежцы показывают весьма забористый хоккей, но у нас столь брутальное нападение, что зря они так...

  • ГОЛ! Орлов и Григоренко в ассистентах, а забивает все-таки Артем Анисимов! Красиво все получилось, тут ничего не скажешь.
  • Не проходит передача Кучерова на Гусева, а чуть ранее в упор атаковал Анисимов.

  • Кучеров сумел прокинуть шайбу между двух защитников, туда же доставил клюшку, а вот с собой было уже сложнее.
  • Шанс! Что-то случилось в правом углу с Сергачевым и выручает команду Василевский! Ждем новостей по защитнику.

  • Прекрасную смену проводит Барабанов - протащил шайбу по центру до ворот и там создал суматоху. В полном составе сборная России.

  • Линдстрем был на отличной позиции для броска и вообще противник очень прилично выглядит в неравных составах.
  • Тут же удаление в составе сборной России: ошибка на ровном месте и Орлов отбывает на две минуты за подножку.

  • ГОЛ! 11 секунд потребовалось. Кучеров на Малкина, а тот из-за ворот на Дадонова - и первая пошла.
  • Первое удаление в сегодняшнем матче. Матис Олимб нарушает правила в нейтральной зоне против Ковальчука.
  • Кучеров закладывает большой вираж и наносит кистевой бросок в направлении правого угла.
  • Мартинсен воспользовался тем, что Зайцев не принял шайбу как положено на синей линии и потревожил Василевского.
  • Норвежцы последние 2-3 смены проводят очень активно и пусть пока Василевский не вступал в игру, но в целом атаки вполне неплохие.
  • Сильный прострел справа Зайцева и подставление от Кучерова - шайба пролетает над перекладиной.
  • Андронов прорвался на пятак справа, но не хватило совсем чуть-чуть, чтобы поразить левый угол.
  • Первый бросок по воротам норвежцев. Кузнецов слева вывел на бросок Нестерова, а Овечкин чуть было не переправил с пятака.
  • Томас Ольсен наносит бросок в сторону ворот уже после свистка - вне игры.
  • Игра началась.
  • Команды приглашаются на лед!

  • Ежедневно мы с раннего утра будем публиковать превью ко всем матчам чемпионата. Анонс первого игрового дня можно прочитать ЗДЕСЬ.
  • Группа В в которой выступает сборная России свои матчи будет проводить в Братиславе, а группа А в Кошице. В этом городе также запланированы два четвертьфинальных матча, а вот уже остальные, включая финал пройдут именно в Братиславе.

  • «Советский спорт» приветствует всех поклонников хоккея и поздравляет со стартом очередного, 83 по счету чемпионата мира, который пройдет в Словакии. Сегодня сборная России проведет стартовый матч на турнире против команды Норвегии. Начало трансляции в 17:15 мск, ведущий - Александр Федоровский.
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