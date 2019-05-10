«Советский спорт» приветствует всех поклонников хоккея и поздравляет со стартом очередного, 83 по счету чемпионата мира, который пройдет в Словакии. Сегодня сборная России проведет стартовый матч на турнире против команды Норвегии. Начало трансляции в 17:15 мск, ведущий - Александр Федоровский.