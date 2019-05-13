ОПАСНО!!! Кучеров прошил вратаря, но шайба линию не пересекла. Гронек подстраховал
ГОЛ!!!!! Андронов открывает счет! Блестящий бросок в касание после передачи от Хафизуллина!
Матч №5. ЧМ-2011. Квалификационный раунд. Группа E. Чехия - Россия - 3:2. Первый период уверенно выиграли чехи (шайбы на счету Ворачека и Ягра). Второй игровой отрезок остался за россиянами (единственный гол забил Терещенко). Казалось бы, вот он - перелом. Но в третьем периоде буллит реализует Плеканец и гола Зарипова оказалось недостаточно
Матч №4. ЧМ-2010. Финал. Россия - Чехия - 1:2. Забив по шайбе в первом и втором периоде (Клепиш и Ролинек), чехи уверенно шли к титулу. Лишь за 36 секунд до сирены Дацюк сумел сократить отставание. Итоги чемпионата - серебро России и золото Чехии
Матч №3. ЧМ-2008. Предварительный раунд. Группа D. Чехия - Россия - 4:5 ОТ. Чехам не помог даже хет-трик Элиаша. Каждый из трех периодов завершился с ничейным счетом. Победу «Красной Машине» принес точный бросок Морозова в овертайме. Форвард отметился в матче дублем. Кроме него шайбы на свой счет записали Зиновьев, Горовиков и Корнеев. Итоги чемпионата - золото России и пятое место Чехии
Матч №2. ЧМ-2007. 1/4 финала. Россия - Чехия - 4:0. Поединок на Ходынке прошел в одну калитку. В первом периоде забил Марков, а в третьем отличились Радулов и Малкин (дубль). Итоги чемпионата - бронза России и седьмое место Чехии
Матч №1. ЧМ-2006. 1/4 финала. Россия - Чехия - 3:4 ОТ. Наши парни выиграли первый период за счет шайбы Овечкина. Во втором забили только чехи, а третий период подарил болельщикам сразу четыре шайбы. У россиян отличились Мозякин и Михнов. Победную шайбу в овертайме забросил Збынек Иргл. Итоги чемпионата - пятое место России и серебро Чехии