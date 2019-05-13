Россия - Чехия - Советский спорт
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ХоккейЧМ-2019
ЧМ-20193-й тур / 13 мая 2019 17:152-й период
Россия
1 : 0
Чехия

Составы команд

  • Вратари
  • 88. Василевский (31. Сорокин)
  • Первое звено
  • 89. Нестеров
  • 98. Сергачев
  • 11. Малкин
  • 25. Григоренко
  • 63. Дадонов
  • Второе звено
  • 9. Орлов
  • 22. Зайцев
  • 8. Овечкин
  • 92. Кузнецов
  • 94. Барабанов
  • Третье звено
  • 3. Хафизуллин
  • 4. Гавриков
  • 15. Анисимов
  • 86. Кучеров
  • 97. Гусев
  • Четвертое звено
  • 61. Задоров
  • 7. Телегин
  • 13. Андронов, (14)
  • 71. Ковальчук
  • 77. Капризов
  • Вратари
  • 32. Бартошак (30. Хрубец)
  • Первое звено
  • 17. Гронек
  • 29. Коларж
  • 12. Симон
  • 67. Фролик
  • 93. Ворачек
  • Второе звено
  • 11. Моравчик
  • 44. Рутта
  • 13. Врана
  • 18. Палат
  • 72. Читил
  • Третье звено
  • 3. Гудас
  • 9. Скленичка
  • 26. Ржепик
  • 43. Коварж
  • 81. Кубалик
  • Четвертое звено
  • 6. Мусил
  • 20. Гинек Зогорна
  • 23. Яшкин
  • 79. Томаш Зогорна
    • Текстовая трансляция
  • Овечкин барражирует на синей линии, но сам почему-то не бросает. Так минуту и прокатались
  • Нарушение численного состава. Сборная Чехии остается в меньшинстве. Читил присел на скамейку штрафников

  • ОПАСНО!!! Кучеров прошил вратаря, но шайба линию не пересекла. Гронек подстраховал
  • Опасный бросок в исполнении Палата. Вступает в игру Василевский. Все под контролем
  • Не разобрались со сменой составов. Передача пошла уже на уезжающего Сергачева
  • Стартовал второй период. После 20 минут игры соотношение бросков - 5:8
  • Но не забросили, что радует. Уходим на перерыв при минимальном преимуществе сборной России
  • Рядом со штангой просвистела шайба после броска Симона. Едва не забросили "в раздевалку" чехи
  • Свалилась шайба с крюка Дадонова. Обидно. Были варианты продолжения атаки. Хочешь на Кузнецова отдавай, хочешь - на Овечкина. Оба мастеровитые до жути. Придумали бы что-нибудь
  • Ничего не получилось у чехов в большинстве. Отдохнувший Малкин вырвался на оперативный простор и угрожал воротам. Голкипер не дрогнул
  • Рикошетом от клюшки Гаврикова шайба покидает пределы площадки. Вбрасывание в нашей зоне
  • Телегин прочитал комбинацию соперника и вынес шайбу из зоны. Несколько секунд можно передохнуть
  • Первое удаление в нашем матче. Малкин рубанул клюшкой Зогорны
  • Коварж вошел в зону по левому краю, но сразу же попал под пресс. Анисимов и Орлов вдвоем отбирают шайбу у чеха
  • Попытались ответить чехи. Василевский отражает бросок в ближний угол, а следом намертво фиксирует шайбу после выстрела по центру

  • ГОЛ!!!!! Андронов открывает счет! Блестящий бросок в касание после передачи от Хафизуллина!

  • Что-то из ряда вон выходящее случилось. Овечкин не был готов замкнуть передачу после выигранного вбрасывания
  • Орлов заряжает низом. Подставлял клюшку на пятачке Гусев, но в створ шайба не пошла
  • Вязкая борьба на льду. Малкин индивидуальными действиями вынудил соперника проброситься
  • Не слышно наших болельщиков. Что, в принципе, неудивительно. Чехам можно до места проведения чемпионата и пешком дойти. Вот они и дошли в огромном количестве
  • Выход "три в два" загубили чехи. Неточную передачу на дальнюю штангу выдал Гронек
  • Проиграл вбрасывание Малкин. Лучший игрок сборной России по этому показателю немного ухудшил свою статистику
  • Гусев искал передачей Кучерова. А того держали крепко. Атака захлебнулась
  • Протащил шайбу до чужой синей Малкин и совершил потерю. Что привело к острейшей контратаке. Выручает Василевский
  • В параллельно проходящем матче сборная США открывает счет в поединке с финнами. Если удержит победу - наш матч даст чистого лидера группы
  • Орлов жестко встречает соперника у борта. Свисток молчит. Чешские болельщики негодуют
  • Навязываем борьбу в зоне соперника. Гусев бросал издали. Неточно получилось
  • Дадонов проехал за воротами и выдал передачу на пятак. Григоренко до шайбы не добрался
  • Стартовое вбрасывание выигрывают россияне. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на льду. Гимн мы услышим только в конце матча. И только один
  • Матч №10. ЧМ-2018. Предварительный раунд. Группа A. Чехия - Россия - 4:3 ОТ. Открыв счет уже на второй минуте усилиями Нестерова, россияне в дальнейшем только догоняли. Григоренко сделал счет 2:2, а Барабанов - 3:3. Сравнять в третий раз не позволили правила. Пастрняк забил в овертайме и матч тут же завершился. Итоги чемпионата - шестое место России и седьмое место Чехии
  • Матч №9. ЧМ - 2017. 1/4 финала. Россия - Чехия - 3:0. Убедительный реванш за прошлогоднее поражение. На этот раз шайбы забрасывали только россияне - Орлов и Кучеров в первом периоде и Панарин в третьем. Итоги чемпионата - бронза России и седьмое место Чехии
  • Матч №8. ЧМ - 2016. Предварительный раунд. Группа A. Чехия - Россия - 3:0. В каждом из трех периодов в ворота сборной России влетало по одной безответной шайбе. Зрителей, собравшихся на трибунах ледовой арены ВТБ, огорчили Кундратек, Червенка и Бирнер. Итоги чемпионата - бронза России и пятое место Чехии
  • Матч №6. ЧМ-2011. Матч за третье место. Чехия - Россия - 7:4. Самый результативный поединок турнира. Россияне выиграли первый период, забросив две шайбы за 15 секунд (Ковальчук и Куликов), а за минуту до перерыва Ковальчук еще и оформил дубль. Но этот успех оказался локальным. За сорок последующих минут в составе сборной России отличился только Тарасенко. А чехи ответили пятью точными бросками, последний из которых наносился уже по пустым воротам. Итоги чемпионата - четвертое место России и бронза Чехии
  • Матч №7. ЧМ-2012. Предварительный раунд. Группа S. Россия - Чехия - 2:0. Первую шайбу россияне забросили через 24 секунды после начала матча (отличился Пережогин). Вторую - через 44 секунды после начала третьего периода (шайба на счету Малкина). Оправиться от нокдаунов чехи так и не сумели. Итоги чемпионата - золото России и бронза Чехии

  • Матч №5. ЧМ-2011. Квалификационный раунд. Группа E. Чехия - Россия - 3:2. Первый период уверенно выиграли чехи (шайбы на счету Ворачека и Ягра). Второй игровой отрезок остался за россиянами (единственный гол забил Терещенко). Казалось бы, вот он - перелом. Но в третьем периоде буллит реализует Плеканец и гола Зарипова оказалось недостаточно

  • Матч №4. ЧМ-2010. Финал. Россия - Чехия - 1:2. Забив по шайбе в первом и втором периоде (Клепиш и Ролинек), чехи уверенно шли к титулу. Лишь за 36 секунд до сирены Дацюк сумел сократить отставание. Итоги чемпионата - серебро России и золото Чехии

  • Матч №3. ЧМ-2008. Предварительный раунд. Группа D. Чехия - Россия - 4:5 ОТ. Чехам не помог даже хет-трик Элиаша. Каждый из трех периодов завершился с ничейным счетом. Победу «Красной Машине» принес точный бросок Морозова в овертайме. Форвард отметился в матче дублем. Кроме него шайбы на свой счет записали Зиновьев, Горовиков и Корнеев. Итоги чемпионата - золото России и пятое место Чехии

  • Матч №2. ЧМ-2007. 1/4 финала. Россия - Чехия - 4:0. Поединок на Ходынке прошел в одну калитку. В первом периоде забил Марков, а в третьем отличились Радулов и Малкин (дубль). Итоги чемпионата - бронза России и седьмое место Чехии

  • Матч №1. ЧМ-2006. 1/4 финала. Россия - Чехия - 3:4 ОТ. Наши парни выиграли первый период за счет шайбы Овечкина. Во втором забили только чехи, а третий период подарил болельщикам сразу четыре шайбы. У россиян отличились Мозякин и Михнов. Победную шайбу в овертайме забросил Збынек Иргл. Итоги чемпионата - пятое место России и серебро Чехии
  • В ожидании начала матча совсем нелишним будет вспомнить десять последних встреч между командами России и Чехии на чемпионатах мира. Тем более, что случались они практически ежегодно
  • Напомним, что речь идет о группе В. Обе сборные на старте чемпионата мира одержали по две виктории. Россияне последовательно одолели норвежцев (5:2) и австрийцев (5:0), а чехи сломили сопротивление шведов (5:2) и норвежцев (7:2). То есть, победитель очного матча станет единоличным лидером группы.
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники хоккея! В понедельник в своем третьем матче на чемпионате мира по хоккею сборная России сыграет с командой Чехии. При всем уважении к командам Норвегии и Австрии, это будет первый серьезный соперник для ледовой дружины Ильи Воробьева. Матч Россия – Чехия пройдет в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Не пропустите!
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