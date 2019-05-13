Матч №3. ЧМ-2008. Предварительный раунд. Группа D. Чехия - Россия - 4:5 ОТ. Чехам не помог даже хет-трик Элиаша. Каждый из трех периодов завершился с ничейным счетом. Победу «Красной Машине» принес точный бросок Морозова в овертайме. Форвард отметился в матче дублем. Кроме него шайбы на свой счет записали Зиновьев, Горовиков и Корнеев. Итоги чемпионата - золото России и пятое место Чехии