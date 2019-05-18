Зе Луиш нарушил правила в атаке. Хотя и пытался показать арбитру, что соперник нырял
На «Самара Арене» сегодня ожидается рекордная посещаемость. Предыдущее высшее достижение для нового стадиона было зафиксировано в первом туре нынешнего сезона - 39 137 зрителей присутствовало на матче против ЦСКА
"Крылья Советов" - "Спартак" : матч в стиле 90-х🔥— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 17 мая 2019 г.
👉🏻Развлекательная программа: https://t.co/iVuUzppUsY
👉🏻Билеты: https://t.co/x2Txl4iBS1
👉🏻Транспорт: https://t.co/rEkl9kimgf
👉🏻Горячая линия и стол находок: https://t.co/z03A4KP2Y3 pic.twitter.com/KUYAcqZ5vW