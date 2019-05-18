Крылья Советов - Спартак М - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига29-й тур / 18 мая 2019 19:001-й тайм, 8'
Крылья Советов
0 : 0
Спартак М

Составы команд

  • 1. Рыжиков (вр)
  • 5. Самарджич
  • 15. Зотов
  • 39. Денисов
  • 49. Шишкин
  • 90. Бурлак (к)
  • 13. Рабиу
  • 31. Ткачук
  • 70. Зиньковский
  • 91. Яковлев
  • 11. Шейдаев
  • 98. Максименко (вр)
  • 6. Айртон
  • 7. Гулиев
  • 9. Зе Луиш
  • 11. Фернандо
  • 12. Луис Адриано
  • 14. Джикия (к)
  • 25. Мельгарехо
  • 38. Ещенко
  • 47. Зобнин
  • 56. Гапонов
    • Текстовая трансляция
  • Ответный выпад "Спартака" нейтрализует Рыжиков, вовремя вышедший из ворот
  • Зиньковский сместился в центр с левой бровки и попытался пробить по воротам. На беду мимо пробегал партнер по команде. В него-то и угодил мяч

  • Зе Луиш нарушил правила в атаке. Хотя и пытался показать арбитру, что соперник нырял
  • ШТАНГА!!! В пустые ворота отправлял мяч Луис Адриано. Совсем немного не повезло
  • Не дотянулся до мяча Мельгарехо, но атака "Спартака" продолжилась. Могучий удар Зобнина приходится в соперника
  • Жесткая накладка. Ткачук корчится от боли на газоне. К счастью повреждение оказалось не критическим
  • На всех парах помчались вперед самарцы. Первый удар по воротам Максименко заблокирован защитником
  • Главный арбитр встречи Василий Казарцев дает стартовый свисток. С центра поля разыграли мяч хозяева. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на поле все готово к началу поединка
  • Что же касается общих рекордов, то для XXI века он равен 40 619 зрителей (6 мая 2018 года), а абсолютный показатель был установлен в 1997 году. Тогда на трибунах собралось порядка 44 тысяч зрителей

  • На «Самара Арене» сегодня ожидается рекордная посещаемость. Предыдущее высшее достижение для нового стадиона было зафиксировано в первом туре нынешнего сезона - 39 137 зрителей присутствовало на матче против ЦСКА
  • Три очка отделяют "Крылья Советов" от спасительного 12-го места. Учитывая равенство с "Динамо" по личным встречам (соперники обменялись победами с минимальным счетом) и худшую разницу забитых и пропущенных мячей ("-14" против "0"), самарцам сегодня проигрывать никак нельзя. Но и "Спартак" просто так отдавать очки не намерен. На кону Лига Европы и красно-белые пока не обеспечили себе заветную путевку
  • Все меньше и меньше открытых вопросов остается в чемпионате России сезона 2018/19. 27-й тур подарил нам имя чемпиона. По итогам 28-го тура определился дуэт выбывающих в ФНЛ. Сегодня стала известна одна команда, играющая в стыковых матчах. Но вопросы еще остаются. И наш матч может дать ответы
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча российской Премьер-лиги. Самарские "Крылья Советов" принимают на своем поле московский "Спартак". Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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