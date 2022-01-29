Сергей Скорович: Наша цель - высокая и осязаемая

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвел итоги заключительному матчу команды в рамках группового этапа чемпионата Европы против Польши, а также призвал избегать преждевременных оценок игры его подопечных.

«Наша задача на игру была сыграть в своем стиле, своей манере, взять мяч под контроль, что нам удалось. Поляки много прессинговали, мы создали пару моментов, могли увеличить счет, но потом вмешались шероховатости - много потерь, стали отдавать инициативу, отсюда и такая нервозная концовка первого тайма, когда мы насобирали фолов и довели дела до десятиметрового удара в наши ворота. В перерыве разобрали ошибки, обсудили, что надо усилить, сделали ряд перестановок. Все сложилось, быстро забили третий гол, почувствовали себя комфортно и дальше играли по счету.

Команда работает каждый матч и каждый тайм, настроена на результат. Поэтому давайте пока обойдемся без промежуточных итогов и сделаем это, когда добьемся большого результата. А мы должны это сделать, поточу что мы очень этого хотим и давно готовы к этому. Сегодня у нас единение в команде, а наша цель - высокая и осязаемая, мы должны работать плечо к плечу», - приводит слова Скоровича пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Напомним, команда Скоровича разгромила поляков со счетом 5:1 и заняла первое место в группе С. В предыдущих двух матчах россияне также добились двух разгромных побед: со счетом 4:0 была обыграна Хорватия и 7:0 - Словакия.

Турнир в Нидерландах завершится 6 февраля.