Мутко верит, что сборной России по мини-футболу по силам выиграть чемпионат Европы

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал выступление сборной России по мини-футболу на континентальном первенстве в Нидерландах.

«Поздравляю нашу команду с очень уверенной игрой на групповом этапе. Видна хорошая работа тренерского штаба во главе с Сергеем Скоровичем, руководителей Ассоциации мини-футбола России. Любая победа России на международной арене - это предмет для гордости.

Впереди самый ответственный отрезок - матчи на вылет. Уверен, в штабе сборной России правильно подведут игроков к этому этапу турнира - и физически, и психологически. Я верю, что мини-футбольной сборной по силам дойти до финала и завоевать долгожданный трофей. По всем направлениям в российском мини-футболе последние годы проводится титаническая работа, а большой титул позволит придать этим процессам новую динамику», - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, команда Скоровича в рамках группового этапа чемпионата Европы разгромила команды Хорватии (4:0), Словакии (7:1) и Польши (5:1) с первого места в группе вышла в четвертьфинал, где ее соперником станет сборная Грузии. Матч пройдет 1 февраля.