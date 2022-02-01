«Мы не будем за кого-то болеть». Тренер Украины по футзалу - о сопернике в полуфинале ЧЕ

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко прокомментировал возможное противостояние с Россией в полуфинале чемпионата Европы.

«Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает именно та команда, которую ты вроде бы хотел видеть, потом возникает определенный недонастрой и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч. Всей командой просмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику.

Думаем уже о финале и титуле? Нет-нет, мы еще до турнира, когда ехали в Нидерланды, договаривались, что будем двигаться шаг за шагом. Мы не заглядываем далеко, не делаем громкие заявления, а хотим все делать постепенно. Сейчас думаем только о полуфинале», - приводит слова специалиста сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, накануне в четвертьфинале турнира Украина обыграла команду Казахстана со счетом 5:3 и теперь в следующей стадии сыграет с победителем пары Россия - Грузия.

Матч россиян состоится 1 февраля. Начало в 19.00 по московскому времени.