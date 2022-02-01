Сборная России вышла в полуфинал ЧЕ-2022, обыграв команду Грузии

Сборная России по футзалу обыграла команду Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы.
Встреча на турнире в Нидерландах завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Скоровича.
В составе российской команды отличились Артем Ниязов (23-я минута) и дважды Иван Чишкала (28 и 40). Автором единственного мяча Грузии стал Бруно Бранко (24).
Таким образом, сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы с командой Украины, которая обыграла Казахстан (5:3). Встреча состоится 4 февраля.
источник: «Советский спорт»