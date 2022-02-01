Максим Калиниченко: В матче Россия - Украина на чемпионате Европы будет неспортивное напряжение

Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины.
Напомним, что команда Сергея Скоровича обыграла сегодня Грузию (3:1). Украина в четвертьфинале была сильнее Казахстана (5:3).
«Неспортивное напряжение будет, однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы», - цитирует Калиниченко «Метарейтинг».
Турнир в Нидерландах завершится 6 февраля.
источник: «Спорт-Экспресс»