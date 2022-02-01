«Они дадут нам бой». Глава мини-футбольной ассоциации - о полуфинале чемпионата Европы с Украиной

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка чемпионата Европы между Россией и Украиной.

«Особенность матча заключается в том, что мы очень давно не играли со сборной Украины в официальных матчах. Сложность будет заключаться в этом и для них, и для нас. По политическим причинам нас разводят всегда в разные корзины, чтобы мы встретились как можно позднее. Но здесь турнирная сетка показала, что позже нельзя. Этот матч будет вызывать интерес у многих только лишь потому, что давно эти сборные не играли друг с другом в официальных матчах.

Я думаю, что они дадут нам бой, игра будет не менее сложной, чем с грузинами, потому что это полуфинал. Сборная Украины в последние годы не доходила до финальной части чемпионата Европы, для них это уже успех. Если пройдем украинцев, то для нас это будет очередной финал, в котором мы попытаем счастье. Но сейчас все силы будем бросать на подготовку к матчу с командой Украины, разбирать тактику», - приводит слова Алиева ТАСС.

Напомним, в четвертьфинале континентального первенства россияне обыграли команду Грузии со счетом 3:1.

Ранее Украина добилась успеха в противостоянии с Казахстаном - 5:3.

Турнир проходит в Нидерландах и завершится 6 февраля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.

Россия выигрывала чемпионат единственный раз в своей истории в 1999 году.