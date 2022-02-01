В Госдуме надеются, что матч Россия - Украина пройдет в честной борьбе

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча между сборными России и Украины в рамках чемпионата Европы по мини-футболу.

«Такой матч обязательно должен быть проведен! Смешивать спорт с политическими претензиями России и Украины - неправильно. Если, конечно, там к этому относятся как-то по-другому, это их право. Но я считаю, спортсмены все равно обязаны выступать. Сомневаюсь, что даже Украина способна отказаться от такого матча сейчас.

Единственное, нашим нужно понимать, что украинские спортсмены вряд ли будут пожимать руки и поздравлять нас в случае победы. Спорт превыше всего, конечно, но в этой ситуации возможны такие нюансы. Думаю, в этом матче мы не увидим проявление спортивного этикета.

Уверена, сами игроки настроены на результат. Им важно хорошо выступить и показать результат. Надеюсь, что это будет честная борьба. Не хотелось бы, чтобы судили предвзято, хотя бывает всякое», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, в четвертьфинале континентального первенства россияне обыграли команду Грузии со счетом 3:1.

Ранее Украина добилась успеха в противостоянии с Казахстаном - 5:3.

Турнир проходит в Нидерландах и завершится 6 февраля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.

Россия выигрывала чемпионат единственный раз в своей истории в 1999 году.