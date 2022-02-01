Депутат Госдумы Свищев: Надеюсь, матч Россия - Украина пройдет безопасно и красиво

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев считает, что полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной должен пройти без каких-либо эксцессов.

«Хватит политизировать спорт! Футбол, как и другие виды спорта, должен быть далек от политических разногласий наших стран и цен на газ. Спорт никакого отношения к этому не имеет. Более того, благодаря нашим спортсменам можно снизить конфликтные ситуации.

Уверен, наши и украинские ребята думают об игре и победе в ней. Конечно, будут провокации со стороны минимальной части русофобских политиканов для поддержки команды. Но здесь должна будет включиться служба безопасности и страна-организатор. Думаю, голова сейчас болит у них, но надеюсь, никаких срывов или отмены матча не будет и он состоится безопасно и красиво.

Желаю победы нашим ребятам над нашими украинскими соседями, с которыми у нас были, есть и будут дружественные отношения», - приводит слова политика Sport24.ru.

Напомним, в четвертьфинале континентального первенства россияне обыграли команду Грузии со счетом 3:1. Ранее Украина добилась успеха в противостоянии с Казахстаном - 5:3.

Турнир проходит в Нидерландах и завершится 6 февраля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.

Россия выигрывала чемпионат единственный раз в своей истории в 1999 году.

Матч между Россией и Украиной первым противостоянием этих команд в рамках за последние 14 лет.