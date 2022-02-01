«Цель одна - выйти финал». Форвард сборной России Чишкала - о матче с Украиной

Нападающий сборной России по мини-футболу Иван Чишкала заявил, что ему абсолютно неважно, с кем предстоит играть в полуфинале чемпионата Европы.

«Не так важно, кто нам будет противостоять в полуфинале. У нас цель одна - выйти в финал и завоевать золотые медали», - цитирует Чишкалупресс-служба УЕФА.

Напомним, в четвертьфинале континентального первенства россияне обыграли команду Грузии со счетом 3:1. Ранее Украина добилась успеха в противостоянии с Казахстаном - 5:3.

Турнир проходит в Нидерландах и завершится 6 февраля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.

Россия выигрывала чемпионат единственный раз в своей истории в 1999 году.

Матч между Россией и Украиной первым противостоянием этих команд в рамках за последние 14 лет.