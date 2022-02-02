«Разберем, поправим». Сергей Скорович - о победе над Грузией в 1/4 финала чемпионата Европы

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу над командой Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Это плей-офф. Здесь никому легко не приходится. Грузия — сильная команда, которая по праву играла на этом турнире и вышла из группы со второго места. Не надо думать, что они дебютанты. Там целый ряд очень квалифицированных игроков, что они и доказали. Мы много времени провели в атаке, но в завершении не все получалось.

Надо побеждать и проходить дальше. Крупные победы не должны расслаблять. Возможно, кто-то думает, что мы такая машина, которая будет забивать по семь-восемь голов всегда. Но игра на игру на приходится. Ребята терпели, работали, соблюдали дисциплину. Да, всегда есть шероховатости, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Разберем, поправим и идем на следующий этап», - приводит слова специалиста пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Напомним, россияне выиграли со счетом 3:1 и вышли в полуфинал, в котором встретятся с командой Украины.

Турнир проходит в Нидерландах и завершится 6 февраля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.

Россия выигрывала чемпионат единственный раз в своей истории в 1999 году.

Матч между Россией и Украиной первым противостоянием этих команд в рамках за последние 14 лет.