«Мне это в кайф». Губерниев - о матче России с Украиной

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал но новость о том, что сборные России и Украины сыграют между собой за право выхода в финал чемпионата Европы по мини-футболу.

«Прекрасно, что вышли с Украиной. Я всегда ждал, когда встретимся с Украиной, как в большом футболе, так и в мини. Будет замечательная игра, я соскучился по таким противостояниям. Всю жизнь симпатизировал украинскому футболу: большому, малому, любому. Вырос на игре Шевченко, Маслова, Лобановского, Бышовца. Поэтому, мне это все в кайф. Я жду спортивный матч, пусть победит сильнейший, будет классная игра», - приводит слова телеведущего Metaratings.

Напомним, в четвертьфинале турнира Украина обыграла Казахстан со счетом 5:3, а Россия одолела команду Грузии - 3:1.

В другом полуфинале сойдутся сборные Испании и Португалии, которая является действующим обладателем трофея.

Финал первенства состоится 6 февраля.