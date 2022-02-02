«Русские будут за спорт». Экс-президент «Спартака» - о матче Россия - Украина

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от противостояния сборных России и Украины в рамках полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

«Российские спортсмены отнесутся к этому матчу спокойно, а вот украинцы будут напичканы дополнительно. Там вся страна будет в истерии. Им нельзя проигрывать. Сборная Украины выйдет на матч против России с дополнительным стимулом. Это можно расценивать как некое психотропное оружие. Русские будут за спорт.

Отношения между людьми этих стран, за исключением 50 процентов идиотов, вполне нормальные и добрые. Есть, конечно, националисты, придурки и купленные на корню политики, которые дуют в другую сторону. Я никогда не видел какой-то агрессии или неприязни от России в сторону Украины. Только там попадаются такие люди. Увы, с этим ничего не поделаешь. Если выиграет Россия, все отнесутся спокойно. В случае победы Украины они там будут несколько дней от счастья на майдане скакать», - приводит слова Червиченко «РБ-Спорт».

Напомним, в четвертьфинале турнира Украина обыграла Казахстан со счетом 5:3, а Россия одолела команду Грузии - 3:1.

В другом полуфинале сойдутся сборные Испании и Португалии, которая является действующим обладателем трофея.

Финал первенства состоится 6 февраля.