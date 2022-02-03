В РФС опровергли информацию о двойных премиальных для сборной России в случае победы над Украиной

Член исполкома РФС Эмиль Алиев отреагировал на появившуюся информацию о том, что национальная команда по мини-футболу может получить двойные премиальные, если обыграет Украину в полуфинале чемпионата Европы-2022.

Добавим, что встреча между сборными состоится завтра, 4 февраля, в 19:00 мск.

– У нас никогда какие-то отдельные матчи, если это Украина или какой-то другой матч, не выделялись отдельно. Российским футбольным союзом были созданы общие условия, которые были озвучены еще до начала , – приводит слова Алиева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что победитель матча сборных России и Украины сыграет в финале либо с Португалией, либо с Испанией.