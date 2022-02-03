«Стараемся политическую ситуацию не вспоминать». Игрок сборной Украины - о матче с Россией

Защитник сборной Украины по мини-футболу Михаил Зварич рассказал, как команда готовится к полуфинальному поединку чемпионата Европы против России.

«Стараемся политическую ситуацию не вспоминать, мы действуем по спортивному принципу. В этой игре, как и в любой другой, будем стараться отдавать все силы, чтобы выйти в финал.

Главная мотивация для нас - это финал, который может быть не у каждого, да и то раз в жизни. Немного порадовались после четвертьфинала с Казахстаном. Теперь набираемся сил и эмоций и серьезно готовимся к игре с Россией, разбираем действия соперника», - приводит слова Зварича «Обозреватель».

Напомним, матч Россия - Украина пройдет 4 февраля и станет первым между этими командами за последние 14 лет.

В параллельной встрече действующий обладатель трофея сборная Португалии сыграет с командой Испании.

Финал состоится 6 февраля.