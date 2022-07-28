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Семин рассказал, кто будет бороться за звание лучшего игрока сезона в РПЛ

Специалист назвал три кандидатуры.
28 июля 2022 16:58
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал игроков, которые, по его мнению, будут бороться за звание лучшего футболиста текущего сезона в РПЛ.

«Сезон только начался, пока не все игроки успели проявить себя. Но футбол мы видим красивый, зрелищный. Есть футболисты, которые определяют результат на поле.

Вендел, Захарян и Карраскаль будут претендовать на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сезона. От Захаряна жду большого скачка вперед. Он уже может становиться лидером всего чемпионата», - приводит слова Семина Sport24.ru.

Напомним, после первых двух туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует ЦСКА, став единственной командой, набравшей максимальное количество очков (шесть).

источник: Sport24.ru
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