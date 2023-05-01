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КПРФ вышел в полуфинал чемпионата России по мини-футболу

В третьем матче команда разгромила «Новую генерацию»
01 мая 2023 20:35
автор: Александр Евграфов

Московский КПРФ стал полуфиналистом чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. В третьем матче четвертьфинальной серии до трех побед КПРФ победил «Новую генерацию» со счетом 6:0.

В составе победителей Янар Асадов оформил хет-трик за 14 минут, точными ударами также отметились Педро, Артем Ниязов и Денис Бурков.

В полуфинале КПРФ встретится с екатеринбургской «Синарой». Первые матчи пройдут в период с 12 по 15 мая, ответные — 20–23 мая. Серия продлится до трех побед. В случае необходимости пятый матч будет сыгран в период 27 или 28 мая.

источник: «Советский спорт»
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