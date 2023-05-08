Клуб нападающего сборной России Соколова не смог выиграть Лигу чемпионов по мини-футболу

Футболисты испанской «Пальмы» впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов по мини-футболу. В финале они победили португальский «Спортинг», за который выступает нападающий сборной России Антон Соколов.

Основное время матча в Пальма-де-Мальорке, завершилось со счетом 1:1. У «Пальмы» гол на счету Марио Ривильоса (14-я минута), у «Спортинга» - Зики Те (33). Допоолнительное время также не выявило победителя, а в серии пенальти сильнее оказались игроки испанского клуба - 5:3.

«Спортингу» второй год подряд не удается победить в финале Лиги чемпионов. Третье место в розыгрыше турнира заняла португальская «Бенфика», которая со счетом 4:3 победила бельгийский «Андерлехт» благодаря дублю россиянина Ивана Чишкалы.