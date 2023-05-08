ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Клуб нападающего сборной России Соколова не смог выиграть Лигу чемпионов по мини-футболу

Для определения победителя потребовалась серия послематчевых пенальти.
08 мая 2023 10:31
автор: Александр Евграфов

Футболисты испанской «Пальмы» впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов по мини-футболу. В финале они победили португальский «Спортинг», за который выступает нападающий сборной России Антон Соколов.

Основное время матча в Пальма-де-Мальорке, завершилось со счетом 1:1. У «Пальмы» гол на счету Марио Ривильоса (14-я минута), у «Спортинга» - Зики Те (33). Допоолнительное время также не выявило победителя, а в серии пенальти сильнее оказались игроки испанского клуба - 5:3.

«Спортингу» второй год подряд не удается победить в финале Лиги чемпионов. Третье место в розыгрыше турнира заняла португальская «Бенфика», которая со счетом 4:3 победила бельгийский «Андерлехт» благодаря дублю россиянина Ивана Чишкалы.

источник: «Советский спорт»
Клуб нападающего сборной России Соколова не смог выиграть Лигу чемпионов по мини-футболу
Для определения победителя потребовалась серия послематчевых пенальти.
08.05.2023 10:31
Футзал
автор: Александр Евграфов
Определились все полуфиналисты чемпионата России по мини-футболу
Последним участником полуфинала стал «Газпром-Югра».
06.05.2023 15:46
Футзал
автор: Александр Евграфов
КПРФ вышел в полуфинал чемпионата России по мини-футболу
В третьем матче команда разгромила «Новую генерацию»
01.05.2023 20:35
Футзал
автор: Александр Евграфов
В финале Кубка России по мини-футболу сыграют «КПРФ» и «Синара»
Во втором полуфинале «Синара» победила «Норильский никель».
25.02.2023 19:42
Футзал
автор: Александр Евграфов
МФК «КПРФ» стал первым финалистом Кубка России
Для выявления победителя в полуфинале пришлось бить послематчевые пенальти.
25.02.2023 14:48
Футзал
автор: Александр Евграфов
Сборная России по мини-футболу победила Таджикистан в товарищеском матче
Команда Константина Маевского поквиталась за поражение накануне.
08.11.2022 20:00
Футзал
автор: Максим Скороходов
Футзалист сборной России Асадов о поражении от Таджикистана: Совершили много детских ошибок
Национальная команда провела товарищескую встречу в Душанбе.
07.11.2022 23:15
Футзал
автор: Александр Шульгин
Ассоциация мини-футбола России отреагировала на недопуск Чишкалы на матч Лиги чемпионов
В мае россиянин продлил контракт с португальским клубом до 2025 года.
26.10.2022 15:57
Футзал
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер ЛКС: Необходимо сделать так, чтобы люди не задумываясь заявили ЛКС в Суперлигу
26.10.2022 15:25
Футзал
автор: Артем Зибрак
Алекберов: Если бы не было болельщиков, то, может, мяч и не попадал бы в каркас
26.10.2022 15:03
Футзал
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика