«КПРФ» стал первым финалистом Суперлиги

Московский «КПРФ» победил екатеринбургскую «Синару» в третьем полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «КПРФ» отличились Дмитрий Лысков, Даниэль Баталья, Андрей Заболонков и Сергей Крыкун. Еще один гол игрок «Синары» Никита Фахрутдинов отправил в собственные ворота. За «Синару» забили Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «КПРФ», который стал первым финалистом Суперлиги. Ранее команды встречались дважды между собой в плей-офф, в четвертьфинале сезона-2017/18 и в полуфинале сезона-2020/21. Оба раза со счетом 3-0 в серии побеждала «Синара».

Во втором полуфинале встречаются «Газпром-Югра» и «Норильский никель». Счет в серии 1-1. Два первых матча заканчивались в серии пенальти.