Сборная России выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка

В последние годы россияне редко радуют болельщиков на международных турнирах. Весной Международный олимпийский комитет немного снизил давление, и ситуация улучшилась.

Сборную России по мини-футболу в формате «6 на 6» среди любителей допустили на чемпионат мира, который прошел в турецком Измире. Наша команда без особых проблем преодолела все трудности и подняла над головой заветный трофей.

ЧТО ЭТО ЗА ТУРНИР

Чемпионат носит статус любительского турнира. Он проходит каждые четыре года, в нем принимают участие 16 команд. Сборные попадают на турнир согласно своим выступлениям на континентальных соревнованиях. Далее они делятся на 4 группы по 4 команды, в плей-офф проходят два сильнейших коллектива из каждого квартета.

Источник фото: ЛФЛ

Матчи Кубка мира проводятся под открытым небом на травяном покрытии. Размер мяча как в футзале. Таймы длятся по 25 минут. Но при этом, мяч вводится в игру как в классическом футболе - руками.

ЧТО У НАС ЗА КОМАНДА

Сборная России входит в число сильнейших сборных мира наряду со Швейцарией, Бельгией и Австрией. Команда практически полностью состоит из игроков любительского клуба «Титан». За исключением двух игроков, никто из футболистов не имел опыт выступления в профессиональном футболе.

Кирилл Бирюков защищал цвета СКА из Хабаровска, он выходил на поле в матчах ФНЛ. Также он поиграл в парочке команд второго дивизиона. Еще в лучшей лиге мира поиграл Гамид Шахбанов в составе «Анжи» из Махачкалы.

Источник фото: ЛФЛ

ТОТАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

На групповом этапе россиянам противостояли команды Алжира, Швейцарии и Катара. В первой игре российская сборная разгромила африканцев со счетом 6:0. Потом последовало уничтожение швейцарцев - 11:0. В третьей игре тренерский штаб дал игровое время футболистам, которые были не так сильно задействованы в первых двух встречах. Но и дублирующий состав сумел проявить себя и разделаться с Катаром со счетом 3:0.

Источник фото: ЛФЛ

В плей-офф сборная России также не испытала проблем. Бахрейн был обыгран со счетом 2:0 в четвертьфинале турнира, а в следующей стадии россияне разгромили Ирак (4:0). Примечательно, что изначально наша сборная должна была сыграть в 1/4 с Ливией, но организаторы без объяснения причины решили изменить турнирную сетку.

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ И ПРЕДВЗЯТОЕ СУДЕЙСТВО

В финале Россия встретилась с Ливией. В первом тайме игра была равной с небольшим перевесом европейской сборной. Однако, именно африканцы открыли счет. Перед перерывом Шахбанов сумел сравнять счет, но судьи решили посмотреть видеоповтор. Почти 20 минут ожидания завершились отменой взятия ворот, арбитры где-то усмотрели нарушение правил.

Во второй половине матча россияне полностью вели игру, но не могли забить. За несколько минут до финального свистка наша сборная заработала пенальти, который уверенно реализовал Шахбанов. Встреча перешла в дополнительное время, а потом в серию пенальти. В ней была точнее сборная России - 4:3.

Источник фото: ЛФЛ

После того, как матч завершился, футболисты начали праздновать. На поле выбежали болельщики и семьи игроков. Главного тренера команды, Андрея Смирнова, начали подбрасывать в воздух. После церемонии награждения прозвучал гимн России, а в послематчевом интервью игроки посвятили эту победу всем фанатам на родине.