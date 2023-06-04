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«КПРФ» победил «Норильский никель» и находится в шаге от завоевания чемпионства

Следующий матч состоится в Норильске.
04 июня 2023 20:00
автор: Александр Евграфов

Мини-футбольный клуб «КПРФ» обыграл «Норильский никель» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Встреча в Климовске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев паркета.

В составе победителей дубль на счету Янара Асадова (19-я и 44-я минуты), гол также забил Андрей Заболонков (10). У норильчан мячи забили Николай Балашов (23) и Руслан Кудзиев (48).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу подмосковной команды. Следующий матч состоится 11 июня в Норильске. КПРФ выигрывал чемпионат страны в 2020 году, «Норильский никель» - в 2002-м.

В серии за третье место екатеринбургская «Синара» на выезде проиграла во втором матче действующему чемпиону «Газпром-Югре» (3:4). Счет в серии равный - 1-1.

источник: «Советский спорт»
«КПРФ» победил «Норильский никель» и находится в шаге от завоевания чемпионства
Следующий матч состоится в Норильске.
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